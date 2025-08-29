https://ukraina.ru/20250829/kitay-gotov-sodeystvovat-resheniyu-konflikta-na-ukraine--posol-rf-v-knr-1067834180.html

Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР

Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР

Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов

"Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях", — отметил дипломат в интервью РИА Новости, говоря о позиции Китая в отношении урегулирования украинского кризиса.28 августа посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, которая будет иметь историческое значение и придаст мощный импульс связям стран.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

