Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР - 29.08.2025
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов
"Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях", — отметил дипломат в интервью РИА Новости, говоря о позиции Китая в отношении урегулирования украинского кризиса.28 августа посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, которая будет иметь историческое значение и придаст мощный импульс связям стран.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов