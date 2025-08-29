Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР - 29.08.2025 Украина.ру
Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР
Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов
2025-08-29T03:23
новости
китай
украина
россия
кнр (китай)
сво
посольство рф
"Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях", — отметил дипломат в интервью РИА Новости, говоря о позиции Китая в отношении урегулирования украинского кризиса.28 августа посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, которая будет иметь историческое значение и придаст мощный импульс связям стран.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
китай
украина
россия
кнр (китай)
украина.ру, новости, китай, украина, россия, кнр (китай), сво, посольство рф
Украина.ру, Новости, Китай, Украина, Россия, КНР (Китай), СВО, посольство РФ

Китай готов содействовать решению конфликта на Украине — посол РФ в КНР

03:23 29.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаседание cтарших должностных лиц АТЭС
Заседание cтарших должностных лиц АТЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пекин не навязывает своих посреднических услуг, но готов содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов
"Китайские друзья не навязывают кому-либо своих посреднических услуг, но всегда подтверждают готовность содействовать созданию условий для диалога на приемлемых для всех сторон условиях", — отметил дипломат в интервью РИА Новости, говоря о позиции Китая в отношении урегулирования украинского кризиса.
28 августа посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, которая будет иметь историческое значение и придаст мощный импульс связям стран.
Энергетические войны - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
26 августа, 06:51Хроника энергетической войны
Энергетические войны: Китаю нужна венесуэльская нефть, Ирану – российский газИран и Россия прорабатывают вопрос поставок газа с лета 2024 года. В перспективе их объём может быть увеличен до 55 миллиардов кубометров в год, что эквивалентно поставкам по "Северному потоку — 1".
Украина.ру Новости Китай Украина Россия КНР (Китай) СВО посольство РФ
 
