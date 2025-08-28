https://ukraina.ru/20250828/pridnestrove-budet-donbassom-a-gagauziya--odessoy-ukraina-i-moldaviya-gotovyatsya-otkryt-vtoroy-front-1067813496.html

Приднестровье будет Донбассом, а Гагаузия – Одессой. Украина и Молдавия готовятся открыть второй фронт

Приднестровье будет Донбассом, а Гагаузия – Одессой. Украина и Молдавия готовятся открыть второй фронт - 28.08.2025 Украина.ру

Приднестровье будет Донбассом, а Гагаузия – Одессой. Украина и Молдавия готовятся открыть второй фронт

Аэропорт Маркулешты в Молдавии становится ключевым логистическим узлом для переброски военных грузов и личного состава на Украину, пишут молдавские телеграм-каналы

2025-08-28T19:29

2025-08-28T19:29

2025-08-28T19:29

эксклюзив

молдавия

украина

приднестровье

иван скориков

эммануэль макрон

павел дуров

ес

telegram

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103208/41/1032084102_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_d8c35097b3bbe178135170b3e7af6202.png.webp

Телеграм-канал "Военное дело" 28 августа опубликовал кадры прилета в аэропорт украинского транспортного самолета, снятые очевидцем. До этого украинские СМИ сообщали, что в небе над Винницкой областью был замечен украинский самолет, похожий на транспортный Ил-76. При этом на онлайн-радарах полет самолета не отображался. Предполагается, что борт следовал с выключенным транспондером.По данным источников, самолет приземлился на базе Староконстантинов, которая является ключевым узлом для украинской военной авиации. Самолет мог быть задействован в переброске молдавских боевиков на Украину, полагают они.СМИ отмечают, что усиление активности в молдавском аэропорту происходит на фоне визита трех лидеров стран Евросоюза в Молдавию 27 августа. В день независимости государства в Кишинев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.Официальной целью визита была названа поддержка курса на евроинтеграцию, проводимого действующими молдавскими властями накануне парламентских выборов в сентябре.В день визита издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что решение об открытии "переговорного кластера" для вступления Молдавии (а вместе с ней и Украины) в ЕС может быть принято "в ближайшие дни или недели".До этого в сети появилась информация, что первые 200 молдавских военнослужащих и две БМП уже на украинском фронте."Факт прост: Молдавия больше не наблюдатель и не 'партнёр по гуманитарной линии'. Сегодня она — часть военной логистики Киева. Это значит, что власти втянули страну в чужую войну и поставили под угрозу безопасность каждого гражданина", — прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Молдова в курсе".Молдавские телеграм-каналы также сообщают о начале тихой мобилизации в стране. По их сведениям, военкоматы активно готовят списки призывников, а на улицах уже "отлавливают людей, чтобы бросить в мясорубку на войне, которая их никак не касается".Молдавия и Украина действительно вынашивают план открытия второго фронта против России в тлеющем регионе Приднестровья, но его реализация зависит от многих факторов. Об этом рассказал Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Основной из них — это исход предстоящих парламентских выборов в Молдавии, которые назначены на 28 сентября, отметил эксперт. По его словам, европейские лидеры сейчас во многом затягивают переговорный процесс по украинскому урегулированию, чтобы дождаться результатов этих выборов."Либерально-глобалистская часть Запада подсчитала: если режим Санду устоит, если партия PAS победит, то она получит карт-бланш на окончательную зачистку оппозиции, на ликвидацию автономии Гагаузии и на карательную операцию против Приднестровья", — заявил Скориков.По его словам, активность вокруг аэропорта Маркулешты свидетельствует о том, что Украина и Молдавия сейчас поддерживают друг друга в милитаристских действиях не только на словах, но и на деле.Скориков напомнил интервью, которое 25 августа телеканалу RLIVE TV дал посол Украины в Молдавии Паун Роговей. Украинский дипломат сказал, что российские миротворцы не способствуют стабильности Приднестровской Молдавской Республики, поэтому регион нужно демилитаризовать, а боеприпасы, хранящиеся в селе Колбасна, на самом большом складе оружия в Европе – использовать."Этот склад советский, и боеприпасы, которые там хранятся, подходят под советское вооружение. Оно до сих пор является основой ВСУ, и его Киеву не хватает. Но здесь нюанс заключается в том, что этот арсенал в Колбасне находится в двух километрах от границы с Украиной. Если Санду и режим в Киеве получат отмашку на открытие второго фронта, очевидно, будет срежиссирована какая-то провокация против Приднестровья, чтобы в начале боевых действий можно было обвинить российских миротворцев", — допустил Скориков.Эксперт при этом отметил, что сама Украина напрямую не перейдет границу. Но если Молдавия начнет так называемую антитеррористическую операцию и пригласит Украину помочь ей в охране оружейных складов, которые, по мнению Кишинева, находятся на его территории, то Украина вмешается, считает Скориков.По его словам, важную роль координатора этого процесса будет играть Франция, поэтому не случайно в день независимости Молдавии в роли самого активного европейского гостя в Кишиневе выступил Эммануэль Макрон."У Франции особое внимание к этому региону, и французские спецслужбы активно в нем работают. На информационном фронте французы проводят там такие операции, которые мало кто на постсоветском пространстве проводил", — отметил эксперт.Для этого у французов есть все возможности, так как в самом дорогом отеле Парижа у них в заключении находится владелец "Телеграма" Павел Дуров, продолжил Скориков."Не случайно то, что летом прошлого года он попал в лапы французского 'правосудия', и уже к прошлогодним осенним президентским выборам в Молдавии и так называемому еврореферендуму массово стали закрываться оппозиционные молдавские каналы блока 'Победа', российские новостные телеграм-каналы, различные каналы молдавских журналистов. Это удар по репутации "Телеграма", но это связано с тем, что Дуров находится под фактическим домашним арестом в Париже", — рассказал эксперт.Скориков допускает, что европейские глобалисты могут попытаться задействовать сценарий с открытием второго фронта в Приднестровье уже в течение года.При этом он подчеркнул, что контингент миротворцев, который находится в Приднестровье, недостаточно большой, чтобы вести боевые действия против армии Украины, и тем более в случае проведения совместной украинско-молдавской операции."Но Россия может зарядить куда-то 'Орешником'. Есть подозрение, что буйные русофобские головы в Кишиневе этого не понимают", — заявил Скориков.Может быть, это и не понадобится, так как партия Санду может и проиграть выборы, продолжил он."Ведь перед гражданами страны сейчас стоит выбор — война или мир. Это даже не выбор — европейский путь или евразийский, а именно выбор между войной и миром. Все предельно прозрачно", — сказал эксперт.Однако никто не может предсказать, какая ситуация сложится в Молдавии по итогам предстоящего голосования, так как и среди оппозиции всегда есть партии, которые готовы "продаться" Санду, вернее, вступить с ней в поствыборную коалицию, продолжил Скориков.Вторую проблему представляет голосование молдавской диаспоры, отметил он."Заграничный округ на молдавских выборах побил мировой рекорд по доле голосов, отданных за правящую партию. На президентских выборах он принес Санду почти 20% голосов. При этом заграничный округ был открыт фактически только в западных странах. Внутри страны Санду проиграла Стояногло. За границей за нее голосовали и живые, и мертвые", — напомнил эксперт.Также не исключено, что в случае победы оппозиции Санду может устроить уличные акции протеста наподобие "майдана", чтобы окончательно расправиться с политическими оппонентами."Когда оппозиции не останется, в Молдавии создастся ситуация как на Украине. После абсолютной зачистки политического поля можно будет добивать непокорные регионы. В роли Донбасса выступит Приднестровье, а в роли Одессы — Гагаузия. Поэтому сейчас в Молдавии очень серьезная ситуация, а предстоящие выборы станут судьбоносными для молдавской государственности и для народа", — подытожил Иван Скориков.Больше о парламентских выборах в Молдавии в материале Татьяны Стоянович Первосортные и второсортные. Почему власти Молдавии не нуждаются в избирателях из Приднестровья

молдавия

украина

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, украина, приднестровье, иван скориков, эммануэль макрон, павел дуров, ес, telegram, politico, фронт