Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая - 28.08.2025
Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая
Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом... Украина.ру, 28.08.2025
2025-08-28T20:07
2025-08-28T20:07
видео
сша
индия
китай
сергей михеев
владимир зеленский
дональд трамп
трамп и зеленский
переговоры по украине 2025
си цзиньпин
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, назвал причины, по которым Европа боится Киев, а также ответил на вопрос, возможен ли новый глобальный передел мира и как США проиграли битву за Индию: 00:26 – Переговоры по Украине; 05:03 – Когда Зеленский доведёт Трампа? 10:06 – Реакция Европы на провокации Зеленского; 16:36 – Предвыборная грызня в Киеве; 20:23 – Встреча Путина, Моди и Си в Китае. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
сша
индия
китай
кнр (китай)
видео, сша, индия, китай, сергей михеев, владимир зеленский, дональд трамп, трамп и зеленский, переговоры по украине 2025, си цзиньпин, кнр (китай), владимир путин, моди нарендра, геноцид, мид кнр, видео
Видео, США, Индия, Китай, Сергей Михеев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, переговоры по Украине 2025, Си Цзиньпин, КНР (Китай), Владимир Путин, Моди Нарендра, геноцид, МИД КНР

Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая

20:07 28.08.2025
 
Читать в
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, назвал причины, по которым Европа боится Киев, а также ответил на вопрос, возможен ли новый глобальный передел мира и как США проиграли битву за Индию:
00:26 – Переговоры по Украине;
05:03 – Когда Зеленский доведёт Трампа?
10:06 – Реакция Европы на провокации Зеленского;
16:36 – Предвыборная грызня в Киеве;
20:23 – Встреча Путина, Моди и Си в Китае.
*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
Подписывайся на
 
ВидеоСШАИндияКитайСергей МихеевВладимир ЗеленскийДональд ТрампТрамп и Зеленскийпереговоры по Украине 2025Си ЦзиньпинКНР (Китай)Владимир ПутинМоди НарендрагеноцидМИД КНР
 
