Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая
2025-08-28T20:07
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, назвал причины, по которым Европа боится Киев, а также ответил на вопрос, возможен ли новый глобальный передел мира и как США проиграли битву за Индию: 00:26 – Переговоры по Украине; 05:03 – Когда Зеленский доведёт Трампа? 10:06 – Реакция Европы на провокации Зеленского; 16:36 – Предвыборная грызня в Киеве; 20:23 – Встреча Путина, Моди и Си в Китае. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, назвал причины, по которым Европа боится Киев, а также ответил на вопрос, возможен ли новый глобальный передел мира и как США проиграли битву за Индию:
00:26 – Переговоры по Украине;
05:03 – Когда Зеленский доведёт Трампа?
10:06 – Реакция Европы на провокации Зеленского;
16:36 – Предвыборная грызня в Киеве;
20:23 – Встреча Путина, Моди и Си в Китае.
*в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica