https://ukraina.ru/20250828/pochemu-ssha-proigrali-bitvu-za-indiyu-mikheev-o-yalte-bez-zapada-khamstve-zelenskogo-i-vygode-kitaya-1067821100.html

Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая

Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая - 28.08.2025 Украина.ру

Почему США проиграли битву за Индию: Михеев о "Ялте без Запада", хамстве Зеленского и выгоде Китая

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом... Украина.ру, 28.08.2025

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру прокомментировал ход переговоров по Украине, объяснил, почему украинские националисты занимаются геноцидом собственного народа, назвал причины, по которым Европа боится Киев, а также ответил на вопрос, возможен ли новый глобальный передел мира и как США проиграли битву за Индию: 00:26 – Переговоры по Украине; 05:03 – Когда Зеленский доведёт Трампа? 10:06 – Реакция Европы на провокации Зеленского; 16:36 – Предвыборная грызня в Киеве; 20:23 – Встреча Путина, Моди и Си в Китае. *в материале упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica

2025

