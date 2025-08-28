Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева - 28.08.2025 Украина.ру
Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева
Стратегической перспективой Украины является деиндустриализация и превращение в аграрное государство с разрушенной промышленностью и полной зависимостью от импорта. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Политтехнолог описывает неотвратимую цепь последствий: "Нет дешёвой энергии и сырья — нет производства. Нет производства — нет налогов. Нет налогов — нет государства".Павлив подчеркивает, что уровень промышленного производства сегодня намного ниже уровня 2013 года, а это значит, что за двенадцать лет Украина потеряла практически весь свой индустриальный фундамент. "И перспектива следующего десятилетия очевидна: никакой новой индустриализации не будет. Никакой "Украины как цеха Европы" не случится", — констатирует аналитик. По его заключению, будущее Украины — это только зависимость от импорта и постепенное вымирание того, что ещё можно было назвать промышленным сектором.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.
Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева

Стратегической перспективой Украины является деиндустриализация и превращение в аграрное государство с разрушенной промышленностью и полной зависимостью от импорта. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Таким образом, энергетический контур и разрушение промышленной базы означают одно: в горизонте десяти лет Украина превращается в аграрное деиндустриальное государство", — заявляет эксперт.
Политтехнолог описывает неотвратимую цепь последствий: "Нет дешёвой энергии и сырья — нет производства. Нет производства — нет налогов. Нет налогов — нет государства".
Павлив подчеркивает, что уровень промышленного производства сегодня намного ниже уровня 2013 года, а это значит, что за двенадцать лет Украина потеряла практически весь свой индустриальный фундамент.
"И перспектива следующего десятилетия очевидна: никакой новой индустриализации не будет. Никакой "Украины как цеха Европы" не случится", — констатирует аналитик.
По его заключению, будущее Украины — это только зависимость от импорта и постепенное вымирание того, что ещё можно было назвать промышленным сектором.
Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.
