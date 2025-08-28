https://ukraina.ru/20250828/nikakoy-ukrainy-kak-tsekha-evropy-ne-sluchitsya-polittekhnolog-pavliv-o-strategicheskom-tupike-kieva-1067748458.html

Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева

Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева - 28.08.2025 Украина.ру

Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева

Стратегической перспективой Украины является деиндустриализация и превращение в аграрное государство с разрушенной промышленностью и полной зависимостью от импорта. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-28T04:20

2025-08-28T04:20

2025-08-28T04:20

новости

киев

михаил павлив

промышленность

индустрия социализма (мозаика)

деиндустриализация

украина

энергия

ресурсы

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044657047_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_3b88d3fc68a69f13ddac07a68be08574.jpg

Политтехнолог описывает неотвратимую цепь последствий: "Нет дешёвой энергии и сырья — нет производства. Нет производства — нет налогов. Нет налогов — нет государства".Павлив подчеркивает, что уровень промышленного производства сегодня намного ниже уровня 2013 года, а это значит, что за двенадцать лет Украина потеряла практически весь свой индустриальный фундамент. "И перспектива следующего десятилетия очевидна: никакой новой индустриализации не будет. Никакой "Украины как цеха Европы" не случится", — констатирует аналитик. По его заключению, будущее Украины — это только зависимость от импорта и постепенное вымирание того, что ещё можно было назвать промышленным сектором.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250827/1067749291.html

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, михаил павлив, промышленность, индустрия социализма (мозаика), деиндустриализация, украина, энергия, ресурсы, налоги, государство, импорт, главные новости