Никакой "Украины как цеха Европы" не случится: политтехнолог Павлив о стратегическом тупике Киева
Стратегической перспективой Украины является деиндустриализация и превращение в аграрное государство с разрушенной промышленностью и полной зависимостью от импорта. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Таким образом, энергетический контур и разрушение промышленной базы означают одно: в горизонте десяти лет Украина превращается в аграрное деиндустриальное государство", — заявляет эксперт.
Политтехнолог описывает неотвратимую цепь последствий: "Нет дешёвой энергии и сырья — нет производства. Нет производства — нет налогов. Нет налогов — нет государства".
Павлив подчеркивает, что уровень промышленного производства сегодня намного ниже уровня 2013 года, а это значит, что за двенадцать лет Украина потеряла практически весь свой индустриальный фундамент.
"И перспектива следующего десятилетия очевидна: никакой новой индустриализации не будет. Никакой "Украины как цеха Европы" не случится", — констатирует аналитик.
По его заключению, будущее Украины — это только зависимость от импорта и постепенное вымирание того, что ещё можно было назвать промышленным сектором.
