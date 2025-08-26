https://ukraina.ru/20250826/kak-sprovotsirovat-voynu-1067656210.html

Как спровоцировать войну

Как спровоцировать войну - 26.08.2025 Украина.ру

Как спровоцировать войну

Гитлер до апреля-мая 1939 года не планировал нападать на Польшу. Он собирался вместе с Польшей напасть на СССР.

2025-08-26T11:31

2025-08-26T11:31

2025-08-26T11:32

украина

россия

киев

адольф гитлер

виктор ющенко

ес

газпром

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067450199_0:63:1058:658_1920x0_80_0_0_b667c2235eafa91261ea73ebae2a33bd.jpg

Разворот в германской политике приключился тогда, когда выяснилось, что польский союзник не желает учитывать интересы Берлина и отказывает в создании экстерриториального транспортного коридора в Восточную Пруссию, не желает согласиться с аншлюсом Данцига и претендует при разделе СССР на контроль над всеми территориями, входившими в состав Речи Посполитой в XVII веке, оставляя на долю Рейха объедки в Прибалтике (часть Латвии и Эстонию).Своими непомерными требованиями и жёсткой позицией поляки сами обесценили для Берлина идею союза с Варшавой. Попытка же по сути шантажировать Берлин англо-французскими гарантиями безопасности окончательно поставила войну в повестку дня.Я, в данном случае не пытаюсь оправдать Гитлера, решение о войне им было принято в любом случае, вопрос заключался только в том, с кем и против кого. Я просто хочу показать, как поляки смогли в считанные недели превратить Германию из своего стратегического союзника в не менее стратегического врага, как они разрушили собственные долговременные геополитические планы исключительно из-за нездоровых амбиций и критической переоценки как собственных сил, так и возможностей англо-французских "гарантов".Повторю, поляки подверглись агрессии потому, что умудрились обесценить в глазах Гитлера идею совместного германо-польского похода на СССР.Есть и противоположные примеры: Швейцария и Швеция. Не то, чтобы оба эти государства были так уж дружественны в отношении Рейха. Нет. Они стремились проводить реальную политику нейтралитета, но учитывали, при этом реальную расстановку сил. В каких-то вопросах они уступали Берлину, но уступая в мелочах, сохраняли главное – не втягивались в Мировую войну.Обе страны использовались всем сонмом мировых разведок и дипломатических ведомств и как плацдармы для тайных операций друг против друга и как площадки для неформальных контактов. При этом через Швейцарию Рейх проводил свои международные финансовые операции, а в Швеции закупал железную руду и готовый металл. В результате нейтралитет этих стран и для Германии, и для союзников по антигитлеровской коалиции оказывался выгоднее их оккупации.Отсюда вывод: вы можете избежать войны с государством, с которым имеете устойчиво плохие отношения и массы противоречий, если обеспечиваете какой-то его стратегический интерес, который в результате войны на вашей территории сильно пострадает, в результате чего война с вами принесёт вашему оппоненту больше потерь, чем приобретений.Казалось бы всё просто – бери и применяй. Но тем же полякам в их истории амбиции не раз мешали принять взвешенное решение: пять разделов не на пустом месте выросли – тенденция, однако. У украинцев, выписавшихся из русских и так и не сумевших вписаться в европейцы, дела обстоят ещё хуже.В 1992 году Украина потребляла 80 миллиардов кубометров газа, а добывала около 20 миллиардов. Шестьдесят миллиардов кубов закупалось в России. Свыше ста миллиардов кубометров газа шло через Украину транзитом в страны ЕС. Это составляло около 80% всего газового экспорта России. Также транзитом через Украину поставлялось на мировые рынки около 50% экспортной российской нефти. Поскольку до середины нулевых экспорт энергоносителей обеспечивал формирование большей части государственного бюджета РФ, налицо была очевидная зависимость России от Украины в вопросе, имевшем для Москвы стратегическое значение. Киев этим активно пользовался, закупая российский газ по самым низким в мире ценам, а до определённого момента ещё и умудряясь перепродавать часть купленного на Запад по демпинговым ценам.В таких условиях ни о какой СВО не могло быть и речи. Не то что разрушение – серьёзные перебои в работе украинской газотранспортной системы гарантировано вызывали коллапс российской экономики и финансов, а за ними и социальной сферы. США не случайно в течение 90-х и нулевых постоянно пытались провоцировать газовые войны Киева и Москвы. Они надеялись убедить европейцев в ненадёжности "Газпрома", как поставщика и выбить Россию с европейского энергетического рынка с катастрофическими последствиями как для Москвы, так и для Европы."Газпром" и Кремль поначалу исходили из того, что интерес в сохранении бесперебойных поставок газа у России, Украины и ЕС общий. Отсюда попытка создания трёхстороннего газового консорциума (Россия-Украина-ЕС), объединявшего поставщика, потребителя и транзитера для лучшей защиты коллективного интереса. Но когда консорциум был практически согласован случился первый майдан, и Ющенко вывел Украину из соглашения.Россия не складывала яйца в одну корзину. Помимо работы над консорциумом велась работа по прокладке альтернативных, обходящих Украину, газопроводов, а также по созданию терминалов для отгрузки сжиженного газа и флота газовозов. В конечном итоге, несмотря на то, что по мере увядания украинской экономики поставки газа на Украину сокращались, а транзит через неё не рос, доля российского газа на европейском рынке вырастала от года к году, росли и объёмы поставок.В конце концов, США вынуждены были добиться от ЕС практически полного прекращения прямых закупок российского газа (с наценкой они сами российский газ с удовольствием продают европейцам). Только таким образом газовый транзит через Украину практически полностью пересох, превратившись из бурной реки в тоненький, едва заметный, ручеёк. К этому же моменту практически умерла украинская экономика и Украина перестала нуждаться в крупных закупках газа за рубежом. На сегодня Украина потребляет 20 миллиардов кубометров газа в год, а собственная добыча составляет 19 миллиардов кубометров.По мере сокращения газового транзита через Украину и снижения зависимости российского бюджета от доходов от экспорта энергоносителей, позиция Москвы в отношении Киева становилась всё жестче. В конце концов, когда терять и вовсе стало практически нечего, началась СВО. России теперь всё равно уцелеет ли и будет ли работать украинская газотранспортная система. Если сохранится – ей найдут применение, если нет – критическая проблема не возникнет.Ретроспективно оценивая российско-украинские отношения за последние 35 лет легко придём к выводу, что при сохранении и развитии экономических связей с Россией, стратегический интерес Москвы в украинской экономике надёжнее всяких армий и любых ракет гарантировал Киев от военного столкновения. Один только газотранспортный консорциум с его планами по полутора-двукратному расширению мощностей украинской ГТС за счёт "Газпрома" был бы слишком дорогой (не только в финансовом, но и в политическом стратегическом отношении) "игрушкой" чтобы рисковать им в ходе боевых действий.Обратите внимание – именно Украина стала точкой разрыва взаимодействия Россия-ЕС. До тех пор, пока не начались боевые действия, спровоцированные Киевом, Европа не отказывалась окончательно от экономического сотрудничества с Россией. Только возникший от Балтики до Чёрного моря "санитарный кордон" русофобских государств, первую скрипку в котором играла Украина (без неё торговая блокада России на западном направлении была невозможна), заставил ЕС окончательно перейти к политике конфронтации с Москвой.Теперь здоровые силы в ЕС не меньше России заинтересованы в ликвидации украинского геополитического недоразумения – восстановление экономического сотрудничества с Москвой необходимо для спасения остатков европейской экономики. Что при этом останется от Украины, и останется ли от неё хоть что-нибудь, никого уже по большому счёту не волнует.Думаете в Киеве хоть чему-то научились? Куда там! Сейчас они пытаются вывести из строя нефтепровод "Дружба", чтобы нагадить Венгрии. Будапешт неоднократно намекал на то, что может прекратить поставки электроэнергии на Украину. Киев считает, что не прекратит, так как неплохо на этом зарабатывает, но если из-за перебоев с поставками нефти в Венгрии случится энергетический кризис, свободной электроэнергии для Украины просто не останется.Более того, на самой венгерской границе, в Закарпатье, компактно проживают украинские венгры, которых Киев с упорством, заслуживающим лучшего применения, пытается перековать в "украинцев", запретив им родной язык и культуру. Будапешт никогда не исключал возможность применения силы для защиты зарубежных венгров, хоть и не стремился к конфликту, предпочитая дипломатические методы работы. Главным и, пожалуй, последним сдерживающим фактором была зависимость Венгрии от транзита энергоносителей через Украину.Киев не только дразнит Будапешт своими антивенгерскими выходками, он последовательно уничтожает базу венгерской экономической зависимости от Украины, приводя отношения к такому формату, когда война из нежелательного формата становится единственно возможным.Ежели кто твёрдо решил самоубиться, то обязательно самоубьётся.Другие подробности энергетической воны в треугольнике Россия-Украина-США - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Финал крупнейшей в истории тайной операции США. Как Вашингтон стал монополистом на энергорынке Европы"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

украина, россия, киев, адольф гитлер, виктор ющенко, ес, газпром, мнения