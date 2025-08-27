https://ukraina.ru/20250827/za-chto-zelenskiy-otmenyaet-vudi-allena-zemfiru-chulpan-khamatovu-i-emira-kusturitsu-1067722464.html

За что Зеленский “отменяет” Вуди Аллена, Земфиру*, Чулпан Хаматову* и Эмира Кустурицу?

За что Зеленский “отменяет” Вуди Аллена, Земфиру*, Чулпан Хаматову* и Эмира Кустурицу? - 27.08.2025 Украина.ру

За что Зеленский “отменяет” Вуди Аллена, Земфиру*, Чулпан Хаматову* и Эмира Кустурицу?

Знаменитый американский режиссёр Вуди Аллен, ветеран американской киноиндустрии, неожиданно для себя столкнулся с украинской “культурой отмены”

2025-08-27T13:27

2025-08-27T13:27

2025-08-27T13:53

эксклюзив

украина

россия

запад

трамп и зеленский

земфира

нато

министерство иностранных дел

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067729252_0:0:1622:912_1920x0_80_0_0_a8350d7b9446baa5a67f6d9e704cd867.png

Дотянулся-таки проклятый Зеленский! Мстительная карающая рука киевского диктатора “перечеркнула карьеру” Вуди Аллена.Он занесён теперь на сайт “Миротворец” — всего лишь за то, что выступил по видеосвязи на Московском кинофестивале, пообщался с режиссёром Фёдором Бондарчуком.Рассказал, как восхищается фильмами его отца, Сергея Фёдоровича Бондарчука (кстати, уроженца Украины).Сказал, что ему очень нравится российский кинематограф.Тут же возмутился МИД Украины. Поругали Вуди Аллена. Да, на Украине такими делами занимается Министерство иностранных дел, выступает по такому поводу лично министр Сибига. Или, как в данном случае, его заместитель Кислица.Бдительно следят! Все эти Кислицы и Сибиги — люди, которых, судя по их внешности и высказываниям, трудно заподозрить в любви или хотя бы интересе к искусству в целом и к кинематографу в частности.Можно легко предположить, что до этого момента они даже не слышали имени Вуди Аллена. Но именно Кислица с Сибигой, раздуваясь от чувства собственной значимости, теперь “решают”, кто достоин, а кто нет появляться на экранах западных кинотеатров.Театр абсурда!Зеленский против ВудиИ Зеленский, конечно же, тоже решает, тоже “при чём”.К Вуди Аллену можно относиться по-разному. Многим не по душе его пафосный психологизм (иные же называют это “тонким чувствованием”), чрезмерное нарциссическое внимание к самому себе и мельчайшим проявлениям собственного эго.Но, конечно, актёра Зеленского с ним сравнить невозможно. Это небо и земля. Колосс и мелкий фигляр.Вуди Аллен, кстати, известен в том числе и как комический актёр. Он даже начинал свою карьеру как “стендапер” в Нью-Йорке, выступал в местных заведениях.Вообще же у него множество титулов, и за долгую карьеру накопилось немало наград: восемь премий BAFTA, четыре “Оскара”, две премии “Сезар”, “Золотой лев”, два “Золотых глобуса”, “Почётная золотая пальмовая ветвь”, “Серебряный медведь” и множество других достижений.Сегодня это, наверное, самый признанный и маститый американский режиссёр.Он актёр, музыкант, драматург, сценарист, режиссёр, писатель.Он может нравиться или не нравиться, но это не уровень “Квартала 95”, конечно. Смешно даже сравнивать.Так может, Зеленский просто завидует? Хвастается потом Лене своей:— Сегодня, Лен, мы Вуди Аллена репрессировали. Да, да, того самого. Прикинь!Мечтательно улыбается “криворожский гопник” (так называет Зеленского депутат Рады Гео Лерос). И думает: кого бы ещё из великих “уничтожить”?Возвыситься над ними хотя бы таким образом.Вуди Аллен уже отреагировал. Удивлён, не понимает, почему не может вести диалог.Либеральное “болото”Так в чём же дело и зачем они это делают? Зачем украинцы старательно репрессируют деятелей культуры — и украинской, и российской, и зарубежной?Уж много их свалилось в эту бездну… под названием сайт “Миротворец”.Но большинство этого даже не заметило: живут себе и даже не вспоминают про существование некоего Зеленского.Однако же для некоторых это — серьёзная проблема.Если артист получает или хочет получить зарубежный грант, наличие его фамилии на таком сайте — препятствие. Это актуально для зарубежных артистов.Если хочет провести гастроли на Украине — тоже. Это актуально для украинских артистов.Вряд ли Вуди Аллен нуждается в грантах или мечтает посетить с творческими вечерами Украину.Но, например, в жюри западного кинофестиваля его могут теперь не взять. Там же круговая порука. Своего рода мафия. Если ты будешь иметь своё мнение — тебе конец.То же самое — в университетской среде. Одно “неправильное” высказывание — и вот ты уже не профессор, не говоря про гранты и другие формы поддержки и питания “авторитетных учёных”.Этим, кстати, объясняется нежелание Трампа продолжать миллиардные субсидии ведущим американским университетам.Это же просто “либеральное болото”, которое высасывает деньги из государства для поддержки своей глобалистской повестки: множество гендеров, трансгендеры и транссексуалы, все эти “Блэк Ливс Мэттер”, “Ми ту” и тому подобные движения.Это, кстати, и ответ на вопрос, почему вся западная киноиндустрия превратилась в последние годы в унылое ничто.Если в фильме не было нескольких гендеров, страдающего чернокожего гея и лесбиянки, которая успешно организует коммуну для девочек, желающих стать мальчиками, — фильм просто не выйдет на экран.Да, там была целая разнарядка требований к тому, что именно должно быть в фильме. Чернокожие, играющие Белоснежку или королеву в историческом фильме об Англии XVII века, — из этой серии.Ну, допустим, Вуди Аллен, которому уже 88, как-то переживёт репрессии от Зеленского. Он и не такое переживал. Его канцелили, отменяли всем Голливудом ещё за женитьбу на падчерице, на 37 лет младше.Он и не таких, в общем, видал.Но “его пример — другим наука”.Кустурица и Канье УэстСайт “Миротворец” — типичное западное орудие “культуры отмены”.Традиции эти давние. Во времена Байдена они пышно расцвели в виде “движений отмены” типа “Ми ту”.А до этого была “охота на ведьм” в Голливуде. И комиссию по благонадёжности в Голливуде возглавлял долгое время не кто иной, как сам Рональд Рейган. Ещё будучи актёром, он охотился за своими коллегами, которые могли быть замечены в симпатии к коммунистам.Он так познакомился даже с будущей женой! Она пришла к Рейгану просить убрать её из списка “запрещённых” (попала туда по ошибке, вместо однофамилицы).Эти же “идеи отмены” Рейган сделал основой своей зарубежной политики, когда стал президентом.Идеи нехитрые, но действенные. На Западе, в прекрасном “райском саду”, ты можешь быть только никем, если не разделяешь точку зрения “правящей партии”.Поэтому “Миротворец” — довольно грозное оружие для проживающих на Западе.В последние годы туда попали знаменитый американский рэпер Канье Уэст (за посещение Москвы).И знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица (за гастроли в Крыму).Но оба они — и так “энфан террибль” западной культуры, и булавочные уколы режима Зеленского их наверняка не очень волнуют.Чулпан* и Земфира*А этим летом “Миротворец” пополнился и другими громкими фамилиями. Не такими громкими, как Вуди Аллен или Кустурица, но всё же.Туда попали тихо ускользнувшая из России певица Земфира и совсем не тихо ругающая Россию, уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова*.Белый и чёрный списки ЗемфирыОфициальная причина попадания в “список отмены” Земфиры: “отрицание российской агрессии” и “манипуляции общественно значимой информацией”.Кстати, Земфира уже была и в “белом списке” Украины — есть такой, для “хороших русских”. За то, что она опубликовала песню “Отпусти” Вакарчука на своей странице в соцсетях в 2014 году.Потом её внесли на “Миротворец” за песню “Крым”. Потом убрали с “Миротворца”. И вот опять!Земфира прыгает какими-то зигзагами: то в “белый” список, то в “чёрный”.Эти метания хорошо отображают её противоречивый, эмоциональный характер певицы.А решили её отменить именно сейчас — за то, что слишком как-то расплывчато ругала Россию. Недостаточно! Надо было больше стараться!А возможно, Зеленский просто мстит всем, кто был талантливее его на московской сцене. Кто собирал стадионы на свои концерты.Ведь его личная карьера в Москве была хоть и довольно успешной, но какой-то жиденькой. Так, конферансье на некоторых телепередачах. И публике он в этом амплуа “не зашёл”, убрали с московских экранов.Как ни странно это звучит, но вариант личной мести тоже возможен: Зеленский болезненно самолюбив, мстителен и совершенно лишён эмпатии.Достаточно посмотреть огромные списки “врагов режима”, среди которых — его бывшие друзья, покровители и особенно те украинские олигархи, перед которыми он “танцевал в банях”, веселил местный бомонд.Их преследуют, они находятся в тюрьмах, они вынуждены подчиняться Зеленскому.Чулпан тоже отменяютЧулпан Хаматова, которая так старалась, столько нехорошего сказала про русских, тоже теперь на “Миротворце”.“Плохая” Россия — это буквально в каждом интервью.Но этого всё равно недостаточно!Непонятно, что должна была сделать Чулпан Хаматова ещё? Она очень старалась, но нет, недостаточно.Сначала в латышской прессе появились сообщения о том, что покупатели не хотят покупать дома в том экопоселении, где дом Чулпан.Потом её уволили из местного театра чуть ли не за профнепригодность.Потом запретили ставить спектакль — уже даже где-то в гараже, где они сами оборудовали сцену, причина — поставлен на русском языке.Не помогло даже то, что режиссёр — ещё один релокант — Крымов, который требовал от стран НАТО “ударить по Елисеевскому гастроному” в Москве. Вроде бы “свой человек” для Запада? Надёжный, проверенный “враг России”? Нет, отменили.Чулпан оказалась на “Миротворце” за “нарушение украинской границы с целью попасть в Крым”, а также за “нелегальную коммерческую деятельность в Крыму”.То есть за участие в каком-то мероприятии на территории Республики Крым.Причина, конечно же, не в этом.И Чулпан, и Земфира попали на “Миротворец” за другие прегрешения. Они недостаточно ругали Россию. И недостаточно “любили” Украину.Как бы ты ни прогнулся перед Зеленским, надо ещё больше, ещё!Иначе — вот.Есть и ещё одна версия. Украина — полностью продажная, коррумпированная страна. Из базы “Миротворца” убирают тех, кто за это может заплатить.Так что “Миротворец” — это ещё и довольно выгодный бизнес. Как многие “общественные институты” на Украине.Как, по сути, и вся нынешняя страна Украина — просто западный бизнес-проект и многогранный инструмент влияния.Читайте также: Визит пана Голобородько в Белый дом. Зачем переодевается Зеленский?* лицо, признанное в РФ иностранным агентом

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, запад, трамп и зеленский, земфира, нато, министерство иностранных дел, владимир зеленский