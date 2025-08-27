https://ukraina.ru/20250827/ukrainskie-bezhentsy-v-evrope-tak-vygonyayut-ili-net-1067735989.html

Украинские беженцы в Европе. Так выгоняют или нет?

В России активно обсуждают ряд европейских инициатив, которые кажутся направленными на выдавливание "раздражающих" украинских беженцев обратно домой. Адекватна ли такая оценка и что происходит на самом деле, разберем в нашем материале.

Миграционные скандалыНовости последних дней, касающиеся положения украинских беженцев в странах Европы, вызвали определенное возбуждение в экспертном сообществе.Во-первых, стало известно, что в Британии большую часть бюджета, выделенного муниципалитетам на помощь беженцам, истратили на оплату труда занимающихся вопросом чиновников и общественников, а треть от суммы не истратили вообще. При этом, как утверждает The Guardian, основной проблемой для беженцев является необходимость внесения депозита при аренде жилья, в чем местные советы могли бы помочь, потому что деньги для этого как бы есть.Однако, по данным Министерства регионального развития, жилищного строительства и местного самоуправления Великобритании на конец прошлого года, не менее 15 тысяч из 200 тысяч украинских беженцев лишились крова после прекращения отношений с семьями-спонсорами и нуждаются в помощи муниципалитетов.Во-вторых, случились два скандала в Польше, где, в отличие от Британии, находятся около миллиона беженцев с Украины. Сначала из страны депортировали несколько граждан Украины, которые скакали на концерте с бандеровским флагом, что некоторые эксперты тут же назвали "сигналом" к началу выдворения украинских беженцев.Затем издание Obserwator Międzynarodowy уволило заместителя главреда, получившего польский паспорт украинского гражданина Виталия Мазуренко за то, что он назвал президента Навроцкого "паханом из российской тюрьмы". Получил Навроцкий за то, что предложил не давать гражданство сторонникам Бандеры и ветировал законопроект, который продлевает социальные выплаты неработающим украинцам.Из-за скандала с "паханом" в президентской канцелярии даже предложили лишать приобретенного гражданства. Это тоже восприняли как "сигнал", хотя некоторые польские министры осудили не Мазуренко, а Навроцкого.В-третьих, канцлер Германии Мерц, который сказал, что у его страны больше нет средств поддерживать социальное государство, а расходы на социальные программы "вышли из-под контроля" и ставят под угрозу устойчивость бюджета. Действительно, динамика германской экономики в последнее время худшая среди стран G7.За год ФРГ потеряла 2,1% рабочих мест в среднем, а в автомобилестроении — 6,7%. ВВП Германии в 2025 году находится на уровне 2019 года. Тем не менее, за 3 года СВО Берлин предоставил Украине 50,5 млрд евро помощи, из которых половина — 25 млрд — это расходы на прием беженцев, и останавливаться никто не собирается.Министр финансов Ларс Клингбайль сообщил, что Германия закрепит за собой обязательство выделять на помощь Украине в ближайшие два года по 9 млрд евро. То есть, хотя с экономикой дела обстоят не очень, никаких резких решений по поводу помощи Украине никто пока не принимает.Однако целый ряд российских экспертов сейчас делает вывод, что украинцев из Европы собираются выгонять и, что, самое удивительное, относятся к этому с долей злорадства. Правда, непонятно, почему Россию должно радовать потенциальное возвращение на Украину нескольких миллионов налогоплательщиков и призывников.Соответственно, хорошо, что мнение этих экспертов не имеет отношения к реальности.Число трудоустроенных растетДа, премьер Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер недавно предложил лишить украинских беженцев пособия по безработице (т.н. бюргергельд). Но надо договаривать, почему. Зедер выступает не за депортацию, а за стимулирование украинцев выходить на работу."Нужно наконец позаботиться о том, чтобы любой, кто может работать, вышел на работу", — говорит он, возмущаясь, что "так мало людей с Украины работают в ФРГ". По состоянию на конец прошлого года работали действительно только 25% беженцев.Предпринимать меры, чтобы исправить ситуацию, в Германии уже начали. С 1 апреля нынешнего года прибывшим полагаются только пособия, оговоренные общеевропейским Законом об убежище. Отменить же бюргергельд тем, кто уже его получает, практически невозможно, потому что юридический статус беженцев нельзя изменить задним числом.Поэтому слова Зедера — не более чем популизм. А меры, кстати, работают. Весной этого года количество трудоустроенных выросло до 30%."Да ничего по программам пока не меняется и никого высылать не будут, — рассказал изданию Украина.ру один из беженцев из Днепропетровска, который прибыл в Германию с семьей в 2023 году. — Единственное, что изменилось после прихода Шольца, так это то, что начали принимать меньшее количество людей. Принимают, конечно, но теперь только через распределительный центр и отправляют пока вроде бы только в Баварию. Просто все очень быстро меняется, но никого точно не высылают и никаких серьезных ужесточений нет".Во второй европейской стране по количеству украинских беженцев — Польше — ситуация немного другая, но в целом тоже нет предмета для злорадства. Как уже было сказано, новый президент Навроцкий ветировал закон о социальных выплатах и медицинском обеспечении для неработающих украинцев.Но, опять же, все дело в целях. О выдавливании людей из Польши речи нет. Наоборот, Навроцкий заявил, что его страна остается открытой для принятия беженцев с Украины, но за 3,5 года ситуация изменилась, поэтому должно быть скорректировано и законодательство."800+" положено только тем украинцам, которые работают. То же касается и медицинского обеспечения. Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", — заявил президент.На Украине утверждают, что это катастрофа, потому что большая часть украинцев в Польше работает и платит налоги, а ветирование закона лишит пособия меньшинство, но самое нуждающееся, пострадают самые уязвимые категории. Возможно, это и так, но к выдавливанию украинских беженцев это вряд ли имеет отношение.Кроме того, в Еврокомиссии сообщили, что началась разработка мер "скоординированного перевода" мигрантов в другие статусы. То есть до 2027 года планируют упростить натурализацию украинцев в ЕС, опять же, чтобы они активнее выходили на рынок труда. А вот тем, кто не захочет, оказывать поддержку в "добровольном" возвращении на Украину.Только возвращаться мало кто хочет.Власти Польши не то, что не выгоняют украинских беженцев – они с 2026 года упрощают процедуру получения вида на жительство. Параллельно с упрощением легализации, семейное пособие "800+" дают только если ребенок идет в польскую школу, а с середины осени этого года в центры коллективного размещения для беженцев будут заселять только представителей уязвимых групп.То есть работоспособных стимулируют легализоваться, работать и полонизировать детей. Процесс идет успешно даже без нововведений. Согласно совместному исследованию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и консалтинговой компании Deloitte, 69% трудоспособных украинцев в Польше работают, и это один из самых высоких показателей в ЕС.В прошлом году украинские беженцы обеспечили 2,7% ВВП Польши. По данным Польского экономического института и аналитиков Gremi Personal, с 2022 года проживающие в Польше украинцы основали более 13 тысяч компаний и около 90 тысяч индивидуальных предприятий. Около 6% всех новых компаний, зарегистрированных в Польше за последние 3,5 года, принадлежат украинцам, а их общий капитал составляет около 125 млн евро.В 2024 году украинские предприниматели и работники заплатили в качестве налогов почти 385 млн евро.Чешская инициатива против нидерландского популизмаПомимо развития бизнеса и налоговых поступлений, наличие порядка 1 млн украинских беженцев в Польше, население которой составляет 38 млн человек, помогает решить демографическую проблему и проблему нехватки рабочей силы. А в Германии, которую мы уже обсудили, количество украинских мигрантов уже ненамного меньше, чем приезжих турок.Тех же сирийцев значительно меньше. И вообще, большую часть мигрантов, вопреки расхожим мнениям, составляют европейцы из менее развитых или из близлежащих стран. Украинцев, поляков, русских, сербов, болгар, греков и т.д. в Германии не меньше, чем турок и сирийцев. И они в основном работают.Например, Чехия в 2023 году отчиталась, что налоговые поступления от беженцев с Украины превысили затраты на их социализацию. В тот момент официально трудоустроенными были около 40% украинцев. С увеличением этого процента, выгоды для государства будет еще больше.Так что европейские правительства в чем-то, конечно, ведут себя странно, но точно не в этом вопросе. Если речь зашла о Чехии (по количеству украинских мигрантов на душу населения — это первая страна в мире), то теперь украинцы, которые живут там не менее двух лет и зарабатывают не менее 18 тысяч евро в год, могут получить долгосрочный вид на жительство.Предоставление бесплатного жилья сокращается со 150 до 90 дней, что также стимулирует к выходу на работу. Зато для уязвимых категорий и зарабатывающих прожиточный минимум плюс расходы на жилье, пособие возросло со 160 евро до 240 евро.Конечно, представители т.н. популистских партий регулярно делают громкие предвыборные заявления. Та же ультраправая Партия Свободы из Нидерландов обещает в своей программе в случае прихода к власти депортировать всех украинских мужчин, потому что "Вооруженным силам Украины нужны новые люди".Насколько этот пункт программы дружественен России, судите сами. Что же касается реальности в самих Нидерландах, то Статистическое управление страны сообщает, что в начале осени 2022 года работали 44% беженцев с Украины, а по данным Бюро занятости — почти 80%.Такой разбег может быть вызван разным принципом подсчета — постоянная работа или, например, сезонная. Тем не менее, даже тогда, в самом начале СВО, далеко не все "сидели у государства на шее", а заявления Вилдерса основаны не столько на экономическом анализе, сколько на его идеологических воззрениях.Как бы там ни было, те, кто у власти уже находятся, становятся в вопросах миграции с Украины более разумными. Механизм предоставления ускоренного убежища для украинцев по всему ЕС продлен до 2027 года, а конкретные нормативы помощи государства регулируют самостоятельно.На сегодняшний день статус временной защиты в ЕС получили более 4,25 млн человек с Украины. Ради сравнения, в 2015 году, когда появился термин "европейский миграционный кризис", аналитики ОЭСР насчитали чуть более 1,5 млн беженцев, часть из которых все равно составляли европейцы (из Сербии, Косово и Албании).В общем, если не принимать во внимание некоторые громкие популистские заявления, то помощь украинским беженцам действительно сокращается, но не с целью выгнать их на Украину, а с целью мотивировать к поиску работы или открытию бизнеса.Сокращение помощи постепенное и происходит одновременно с упрощением легализации в странах прибытия. Помощь уязвимым категориям сохраняется, а местами даже увеличивается.Европа тратит на Украину огромные деньги и, наверное, часто не рационально, но в вопросе миграции стратегия весьма рациональна — получить несколько миллионов антропологически европейского, более-менее образованного и трудоспособного населения.Поэтому выдавливать обратно на Украину, если кого и будут, то только бесполезных "скакунов" с бандеровскими флагами. Но таких абсолютное меньшинство.Об особенностях российской политики, касающейся приема украинских беженцев, в материале — "Прорыв или запоздалая инициатива? В России появится закон о временной защите и политических беженцах"

