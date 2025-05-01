https://ukraina.ru/20250501/proryv-ili-zapozdalaya-initsiativa-v-rossii-poyavitsya-zakon-o-vremennoy-zaschite-i-politicheskikh-bezhentsakh-1062877640.html

Прорыв или запоздалая инициатива? В России появится закон о временной защите и политических беженцах

Прорыв или запоздалая инициатива? В России появится закон о временной защите и политических беженцах - 01.05.2025 Украина.ру

Прорыв или запоздалая инициатива? В России появится закон о временной защите и политических беженцах

В ближайшее время в России должен быть принят законопроект "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации", который вводит не существовавшие ранее статусы политического убежища и временной защиты. О том, зачем нужен такой закон и какие у него есть подводные камни, в материале Украина.ру

2025-05-01T08:14

2025-05-01T08:14

2025-05-01T08:14

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Назрело давноВ российских СМИ появилась информация о новом законопроекте МВД РФ "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации", который вводит четыре варианта действий для иностранцев, которые хотели бы получить защиту в России: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту. Проблема, на решение которой направлен законопроект, заключается в том, что на данный момент существует только закон "О беженцах", который предоставляет людям лишь две возможности: стать беженцем или получить временное убежище. Политического убежища и временной защиты он не предусматривает.Вопрос, естественно, был поднят в связи с событиями на Украине и поднят не вчера. В пояснительной записке к новому законопроекту указано, что за 2024 год за временным убежищем к России обратились более 7 тыс. иностранцев, из которых статус беженца получили 12 человек, временное убежище — 5302 человека. Всего же на конец 2024 года статус беженца в России получило 216 человек, а временное убежище имели 9867 человек. Основная доля обратившихся приходится на граждан Украины. Согласно данным ООН, на территории РФ сейчас находится не менее 1,5 млн граждан Украины, бежавших от войны, дискриминации и политических преследований. Эта цифра не включает в себя тех, кто проживает в новых регионах. Гигантский разрыв между фактическим количеством беженцев и тем, кто получил соответствующий статус, налицо. Это связано с тем, что Россия упростила получение гражданства РФ для граждан Украины (особенно для тех, кто зарегистрирован в четырех новых регионах) и сделала этот процесс практически безальтернативным для тех, кто хочет или вынужден остаться в России надолго. Если некоторое время после начала СВО закон позволял жить в РФ по украинскому паспорту неограниченное время (ранее — не более 3 месяцев), то недавно появился указ президента, который требует от пребывающих в РФ граждан Украины незамедлительно легализоваться, по сути, подав на гражданство.В этом есть как плюсы, так и минусы.Упрощение получения гражданства России назрело очень давно. В рамках этой статьи нецелесообразно рассказывать о том, какие круги ада для получения российского паспорта нужно было пройти не только соотечественникам из стран СНГ, но даже тем, кто родился в РСФСР но ребенком попал в союзные республики и после 1991 года автоматом стал их гражданином. Кто проходил, тот знает. Это большие деньги, до неприличия много времени и, как это ни смешно, экзамен на знание русского языка, как для трудовых мигрантов из Средней Азии. Тоже, кстати, за деньги. А квот на получение РВП почему-то почти нет и, чтобы даже начать проходить те самые круги ада, можно было прождать квоту полгода, год, сколько угодно.После того, что произошло на Украине в 2014 году, многие пророссийски и антифашистски настроенные граждане Украины (чаще всего русские по национальности) пытались переселиться в Россию, но далеко не у всех получилось и многие вернулись обратно. Учитывая все законодательные преграды (а тогда это были именно преграды), просто не хватило сил и денег.Чуть проще стало после того, как ввели право получения гражданства для "носителей русского языка" (НРЯ) — доказываешь, что ты или твои предки по прямой линии родились на территории современной России в любой период (СССР, РИ) и получаешь ВНЖ. Но вскоре начался ковид, приведший к закрытию границ почти для всех иностранцев, а затем — спецоперация, которая вообще все изменила."Крайне затратная" нормаВ 2022 году в Россию повалили беженцы. В ответ на "экстренное и массовое прибытие" МВД разработало законопроект о "временной защите". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова законопроект поддержала, но выразила озабоченность тем, что "закон не принимается в ближайшее время". Озабоченность, на самом деле, была не пустой. Дело в том, что, согласно законопроекту, получившие временную защиту, сохраняют право проживания в пунктах временного размещения (ПВР), содействие в проезде и гарантии медпомощи, но по факту так не получилось. Люди, которых централизованно эвакуировали из Донбасса после признания Россией ЛНР и ДНР, получили все соцобеспечение: временное жилье, проезд до места размещения, работу и т.д. Федеральные СМИ некоторое время показывали много роликов о счастливых эвакуированных, как они живут, где работают, а потом перестали. Когда же в Россию через существовавшие некоторое время гуманитарные коридоры (или покидая Украину коррупционным путем) стали пребывать беженцы самостоятельно, никто не предложил им получить соответствующий статус. И, если в начале СВО часть беженцев еще могла рассчитывать на размещение в ПВР, то очень быстро доступ туда был закрыт, адреса пунктов исчезли из интернета (то есть люди больше не могли приехать прямо к пункту), подать заявку на размещение стало возможно лишь удаленно и большая часть заявок так с тех пор и подвисла в воздухе.После референдумов в новых регионах для людей, прописанных в этих четырех областях, было организовано предельно упрощенное получение российского гражданства (за неделю-две), для остальных — чуть сложнее, оно тоже стало доступным. Это безусловный плюс, для тех, кто годами, если не десятилетиями, мечтал о российском паспорте. Но есть и минус. Мечтавшие все же мечтали продать на Украине свое имущество и переехать в РФ не экстренно, а планово, имея средства на покупку жилья и иные виды социализации. Ситуация же сложилась иначе, они приехали, бросив все, что у них было, и, вместо, статуса беженца (или временной защиты), который предполагает хотя бы минимальную помощь на первом этапе, получили гражданство — то есть стали, как все остальные, но, в отличие от всех остальных, не имея в 40, 50, 60 или 70 лет ничего, даже рабочего стажа, чтобы надеяться на пенсию. Таким образом, многолетняя проблема гражданства РФ для жителей Украины была решена, но такое ее решение было бы прекрасным в мирное время, а во время военное объективно появился целый ряд проблем, который требовал как раз широкого внедрения системы "временной защиты".И вот, аж в 2025 году появился шанс на принятие соответствующего законопроекта. По новому законопроекту временное убежище будет предоставляться при наличии "гуманных причин", требующих временного пребывания человека на территории России — например, русофобии в стране, откуда едет человек, или если есть основания полагать, что в родной стране они подвергнутся пыткам или "другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения", возникшим в условиях вооруженного конфликта, или в ситуации экстренного массового прибытия граждан на территорию России в связи с вооруженным конфликтом. Это, конечно, про Украину. Проблема в том, что законопроект не решает главную проблему бегущих от войны — социализацию. В отличие от нынешнего закона "О беженцах" (статус беженца почти никому, как мы знаем, не давали) он не предусматривает предоставление бежавшим от войны и преследований помещения из фонда жилья для временного поселения лиц, признанных беженцами. В пояснительной записке указывается, что это "крайне затратная" норма, которая и так по факту не реализуется. В ПВР, подведомственных МВД, люди могут быть размещены. Впрочем, по факту эту доступно ничтожному количеству желающих.В таком случае возникает вопрос — а зачем беженцам из Украины ничего не дающий в материальном плане статус "временной защиты", если они могут получить гражданство и, уже как граждане, полноценно устраиваться на работу и иметь все социальные блага (медицинский полис, маткапитал и т.д.), которые имеют все граждане? Разве что это выгодно мужчинам, которые не хотели бы попасть под призыв во время военных действий, но это отдельная тема.А после запуска пункта фильтрации в Шереметьево как единственного места, через которое граждане Украины могут попасть в Россию, ситуация изменилась еще раз. Появилось два новых фактора: предельная дороговизна дороги (выехать за большую взятку из Украины, долететь из Польши до Турции, а из Турции до России с семьей неподъемно для большинства) и неуверенность в том, что пропустят пограничники. Из-за этого поток пребывающих уменьшился в разы и теперь не вполне понятно, кому массово понадобится "временная защита". Приехавшие ранее в большинстве своем уже получили гражданство и такой статус им более не требуется. Те небольшие группы, которые все еще приезжают, точно также получат гражданство и это даже выгоднее, чем "временная защита", которая временная и которая тоже не предполагает никакой материальной помощи.Получается, права была Татьяна Москалькова, которая еще в 2022 году выразила озабоченность о том, что "закон не принимается в ближайшее время", потому что всему свое время и с ним снова опоздали?Убежище для богатых?"Легализация граждан, о которых сейчас идет речь, государству невыгодна, — считает адвокат Мария Тиллерт. — Статус беженца обязывает выдавать людям определенную социальную помощь. Например, по жилью. В новом законе МВД признало, что эта норма фактически не работает, что жилье у нас льготно беженцам не выдается, и этот пункт просто убрали. Далее, базовая медицинская помощь, например, базовые экспертизы, которые тоже оплачиваются государством в случае с предоставлением статуса беженца. В случае же временного убежища затраты ложатся на самого человека, который бежал из страны. А ведь это люди, которые бегут, бросив все свое имущество, тратят огромное количество средств на переезд, приезжают практически без денег. Это значит, что сейчас побег в Россию доступен только состоятельным лицам или тем, кто задолго готовился к переезду. Но это, конечно, не бабушки и не многодетные семьи, которые бегут от войны".Вторая проблема законопроекта, по мнению Марии, заключается в отсутствии гарантии, что беженец в принципе попадет в Россию. Здесь мы возвращаемся к проблеме Шереметьево."По существующей редакции, — объясняет она, — просить убежища в России можно только находясь на территории России. Подача заявлений из-за рубежа, через консульство или онлайн, ограничена. А шанс на прохождение границы в настоящий момент для этих людей не так уж и велик. Причем с ограниченным правом обжалования отказа и часто без объяснения причин. Это лотерея, и огромное количество людей просто не решается это делать. Что произойдет со, скажем, пророссийским активистом, который через Европу пытается въехать в Россию, а ему отказывают и отправляют обратно?"Поэтому Мария Тиллерт считает, что хотя на бумаге законодательные подвижки есть и очень хорошо, что государство обратило внимание на этих людей, на практике пока о значительных изменениях речь не идет. Как не было, так и нет механизмов, которые способны действительно защитить и обеспечить соблюдение прав соотечественников и пророссийских активистов за рубежом."В настоящий момент политическое убежище доступно для состоятельных, обеспеченных людей, которых государство хочет у себя видеть. С остальными хуже. Можно вспомнить антифашистов Прибалтики, которые в Европе выражали пророссийские взгляды. Или дело Марселя Якобса, которого в Германии посадили в тюрьму за то, что он публиковал символ Z и, будучи пророссийским активистом, якобы должен был знать о начале СВО и сообщить об этом немецким властям, но не сообщил. Это же бред какой-то. Люди, которых в Европе преследуют за "зэдки", нарисованные мелом на асфальте, не могут въехать в Россию, потому что у них нет ресурса на полноценную иммиграцию".Еще одна связанная проблема заключается в том, что даже получившие российский паспорт жители новых регионов не всегда могут полноценно легализоваться в стране. Есть проблемы с воинским учетом, с пенсионным стажем, с жильем. Мария считает, что причина в не доведенности до ума нормативной базы."У нас, как у юристов, — говорит она, — впереди огромная работа по приведению этой нормативки в действие. Чтобы она распространялась на тех, на кого должна распространяться. Потому что пока этой нормативкой чаще всего пользуются те группы лиц, которые, по-хорошему, не являются нашими идеологически союзниками".Затраты себя окупятМнение адвоката Дмитрия Аграновского несколько отличается от мнения Марии Тиллерт. Он считает законопроект чрезвычайно актуальным."Было время, — говорит Дмитрий, — когда мы декларировали всячески, что у нас со странами Запада нет политических противоречий. Есть экономические, конкурентные, но политических нет. А теперь совершенно очевидно, что у нас есть именно политические разногласия. Поэтому то, что введен статус политического беженца, это просто признание современных реалий. И то, что до этого политических беженцев было очень мало, не говорит ни о чем. Сейчас их может стать больше. Причем далеко не только из Украины, а откуда угодно. И не только, скажем, исповедующих традиционные ценности, но разного рода активисты: от религиозных до левых. Все-таки на Западе сейчас тоже обстановка ужесточается, и активисты начинают подвергаться более серьезным преследованиям, чем раньше".Дмитрий считает, что это будет реально работающая норма и надеется, что благородные и прогрессивные люди смогут найти приют в России."Вот яркий пример. Замечательные, уважаемые мной люди Сноуден и Ассанж. Один сделал правильный выбор и живет прекрасно, давно семьей обзавелся. А другой столько лет провел в тюрьме, потому что сделал неправильный выбор. Надо было сразу в посольство России бежать".Что касается экономического аспекта законодательных изменений, Дмитрий Аграновский убежден, что для государства затраты будут ничтожными. По крайней мере по сравнению с тем, сколько будет получено в плане продвижения российских интересов, престижа и мягкой силы."Мы тратим копейки, а весь мир знает, что люди, борющиеся за правое дело, в России могут получить убежище. Это тот случай, на который мне, как налогоплательщику, совершенно денег не жалко. И Советский Союз, кстати, таким образом свое влияние продвигал, и поэтому он и контролировал на пике своего развития, две трети мира".По поводу того, что в законопроекте не предусмотрена помощь для социализации беженцев, Дмитрий настроен оптимистично."Люди, которые приезжают, им там тюрьма или смерть грозит. В такой ситуации и в общежитии поживешь, а дальше уже как устроишься. Все-таки соответствующие службы будут каким-то образом людей устраивать, а иногда и прятать, между прочим. Тот же Сноуден. Никто не знает, где он у нас живет, потому что до него могут добраться враги. Политические беженцы — дело такое, иногда бывает затратным. Но эти затраты себя окупят. И я думаю, что государство будет заниматься их устройством. Потому что это нам, опять же, выгодно. Это один из инструментов продвижения нашей мягкой силы. Поэтому, я думаю, будут приняты какие-то подзаконные акты, которые не дадут этим беженцам у нас пропасть".Впрочем, в каком виде законопроект будет принят, говорить еще рано. Возможно, он претерпит существенные изменения. По крайней мере, в том, что он нужен, сомнений нет ни у кого. Вопрос лишь в своевременности, в том, отразит ли он реальность, существующую сегодня, а не два-три года назад.Об одной из проблем, с которой столкнулись бежавшие от войны — в материале "Золотые" авто украинских беженцев. Даже через три года СВО не все могут получить российские номера"

https://ukraina.ru/20250430/ivan-plakhotnikov-tysyachi-lyudey-priekhavshie-rabotat-vrachami-v-dnr-vybrali-svoy-nastoyaschiy-put-1062831414.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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