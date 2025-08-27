https://ukraina.ru/20250827/esli-v-kino-poyavlyaetsya-geroy-iz-donbassa--znachit-eto-komu-nibud-nuzhno-1067660145.html

Если в кино появляется герой из Донбасса — значит, это кому-нибудь нужно?

27 августа страна отмечает День российского кино.

Донбасс сейчас в тренде. И это прекрасно, разумеется. Далеко не всегда так было, и не так уж долго станет продолжаться. В любой сводке новостей нынче, почти наверняка, встретишь сообщение с ДНР и ЛНР. Причем, не только фронтовые сводки, но и сведения вполне мирные. В спортивных состязаниях и творческих конкурсах непременно фигурируют люди из Донбасса, и в числе участников, да и среди победителей, призеров, лауреатов тоже.Художественные фильмы, действия в которых разворачиваются на просторах Донецкого каменноугольного бассейна, буквально косяком пошли. Некоторые из них, правда, запоздали на десяток лет, но это ничего, лучше поздно, чем никогда.Кинематограф – это такая штука, что если уж фильм снят, смонтирован и титрован, то он уже становится частью культурного наследия и документом истории. До своего зрителя такой продукт дойдет обязательно. В худшем случае, если и не до широкой публики, то до узкого круга специалистов и исследователей, но все равно ведь доберется.Породистое кино угольного бассейнаДонбасское кино сейчас идет все больше специфическое, с зубовным скрежетом и преобладанием в художественной палитре цвета хаки. Что и понятно, война, знаете ли.С момента, когда воедино сошлись социальный заказ, политическая воля и финансирование, в отечественные экраны ударила целая обойма кинолент разных по калибру таланта и мастеровитости исполнения. Зато цель у всех благородная – показать правду о событиях в Донбассе, начиная с 2014 года, а особенно, с 2022, и по сию минуту.Правда, ничего равного по мощи, скажем, "Горячему снегу" пока не снято. Но лиха беда начало. Диалектика вопиет, что количество всенепременно конвертируется в качество. Тем более, что деятели российского киноискусства замахиваются уже не только на злобу текущего или вчерашнего-позавчерашнего дня, но и на глобальные, обещающие темы.Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов, например, анонсировал работу над сагой громадного общественно-политического звучания и с многослойным рабочим названием "Порода". По размаху обещан чуть ли не новый "Вечный зов", только с шахтерским акцентом. Фильм охватывает события с 1918 по 2014 год. Сообщают, что зритель увидит не только судьбы нескольких поколений, но понаблюдает за препарированием украинского нацизма.Жителям Донбасса, понятное дело, любопытно видеть, как их показывает российское кино. Бывает вполне достоверно или, простите за импортное слово, аутентично. Случается поверхностная синтетика, с перегибами и далекими от подлинного Донбасса образами. Но это неизбежно, на то и творческий процесс.Большая, континентальная, так сказать, Россия, тоже интересуется. Она ведь заново открывает для себя русский Донбасс, многому удивляется.Искусство условностейНо ладно, когда действо кинокартины разворачивается в "степи донецкой", в которую, согласно классике, просто-таки обязан выйти "парень молодой". Естественно, что съемочная группа населяет создаваемое ей кинематографическое пространство уместными персонажами, характерами, свойственными Донбассу. Существуют же некие стереотипы, что в данном случае вполне нормально, и вовсе не ругательно. Кино – это, в значительной степени, искусство символов и условностей.Совсем другой расклад, если сюжет фильма напрямую не касается Донбасса (или, во всяком случае, касается в той же степени, что и любого региона нашей необъятной Родины от Москвы до самых до окраин), а среди действующих лиц есть кто-то подчеркнуто донбасского происхождения. Это ведь неспроста, верно? Что-то сценарист и режиссер этим явно хотели сказать.Например, задать вектор восприятия образа зрительской аудиторией. Помочь публике понять те или иные поступки героя, создать его киношную биографию, личность. Ведь уроженец Донбасса – это вполне конкретный набор качеств, мировоззренческие установки, опций.В доказательство напомним о главном донбассовце всего советского кино Петре Федотовиче Лопахине, неугомонном шахтёре и яростном истребителе танков в фильме "Они сражались за Родину". Василий Шукшин в своем последней кинематографической работе был просто великолепен.Да, Лопахин из города Шахты, сегодня это Ростовская область, но ведь все равно же Донбасс, пусть и восточный. Автор литературной основы Михаил Шолохов и режиссер любимого в народе фильма Сергей Бондарчук не случайно творили это образ, уж тут мы можем быть уверены.Задуматься обо всем этом ваше автора заставил свежий сериал "Значит, нам туда дорога", вышедший на экраны в год 80-летия Победы.Бугай с фронтовой дороги"Значит, нам туда дорога" (2025)SМ Studio, телеканал "Россия", медиаплатформа "Смотрим", при поддержке Института развития интернетаРежиссер: Дмитрий ПетруньСценарист: Сергей ВолковОператор: Дмитрий ПавловКомпозитор: Владимир СайкоХудожники: Александр Холодцов, Александр ЖульковВ ролях: Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Марк Богатырёв, Антон Пампушный, Иван Добронравов, Василиса Измайлова, Полина Григорьева, Игорь Филиппов, Сергей Черданцев, Максим Битюков, Ирина Лахновская, Анастасия Екатеринчева, Елена Пономарёва, Константин Тополага, Андрей Евдокимов, Андрей Жилин, Максим Кушников, Сергей Мелконян, Никита Столяров, Вячеслав Разбегаев, Михаил Хмуров, Валерий Сторожик, Илья Феофилактов.Создатели ленты предложили зрителю 6 серий героических приключений отделения разведчиков, как водится в таких случаях, непревзойденных, но скромных бойцов Великой Отечественной. Такое себе созвездие "ребят с нашего двора", которых особые обстоятельства превратили в былинных богатырей.Великолепная пятерка представляет, что особо подчеркивается, разные города СССР. Среди них есть и шахтёр из Донбасса Иван Бугаев (актер Антон Пампушный) с уместным позывным "Бугай". В принципе, прозвище, как бы, происходит от фамилии. Но не все так однозначно. Горняк еще и обладает сумасшедшей, какой-то бычьей силой. Носится по лесам с немецким трофейным пулеметом MG наперевес, а это больше 10 кг веса, не считая боекомплекта.Бугай скуп на слова, зато мастер доказать делом свою активную жизненную позицию, подлинный патриотизм и неслучайность своего пребывания в славном подразделении. Если надо скрутить железный прут в пару пальцев толщиной или поддержать рушащуюся кровлю, это, опять же, к нему. А еще он добряк, души не чает в детях. Большой, сильный, смелый человек – вполне донбасский образ.Антон Пампушный, кстати, отлично вписался в предложенный формат. Статный, скуластый, крупный парень, рост, видимо, под 1.90, вес под 100 кг, с большими ручищами… Годится, вполне годится. Текста ему пришлось совсем немного учить. Остальное доигрывалось глазами, о которые враг мог разбиться вдребезги. И ведь разбился же!Выпьем за Родину, выпьем за Сталино!Сериал накануне выхода активно рекламировался каналом "Россия-1". Ролик, посвященный Бугаю-Пампушному, не мог не привлечь пристальное внимание донбасской общественности. Там персонаж фигурировал, как "шахтёр из Донецка". Применительно к 40-м годам ХХ века, когда и разворачивались события в сериале, формулировка столь же верна, как, допустим, "Александр Пушкин, лицеист из Ленинградской области".Есть в этом моменте явная несуразность, но не откажешь и в объективной проблеме, через которую старались прорваться, но так и не смогли ответственные за анонс редакторы.Кто же виноват, что нынешний Донецк в отчетный период назывался Сталино, а еще раньше Юзовкой? Никто, кроме истории.Анонс же обязан быть кратким, как выстрел, и таким же содержательным. Не станешь же рассказывать, что это Иван Бугаев, шахтёр из Сталино (так раньше назывался Донецк)? А без пояснения не всякий российский зритель, только если он не из Донбасса, определит геолокацию.Впрочем, не исключен и политический момент. Отчего-то мастера искусств, и не только они, понятно, по инерции 90-х годов прошлого века стесняются называть географические точки своими именами, если те связаны с Иосифом Сталиным. Даже, когда это уместно и просто-таки продиктовано правдой жизни.В год 80-летия Великой Победы, вернувшего название "Сталинград" пока еще только аэропорту Волгограда (но с намеком на будущее) и скульптурную композицию со Сталиным на станцию "Таганская" Московского метрополитена, Сталино не решились озвучить в сериале "Значит, нам туда дорога".Главное, шахтёр из Сталино есть, а самого Сталино нет. Место довоенного жительства разведчика Бугаева несомненно. Донецк в анонсе — это вовсе не синоним всего Донбасса, как можно было бы, пусть и с натяжкой, но предположить. Это конкретный город.Опера шахтерского городаВ 4-й серии есть эпизод, где бойцы слушают фронтовую бригаду, а именно Леониду Утесова, как раз исполняющего песню "Дорога на Берлин", строчка из которой стала названием фильма. Иван Бугаев говорит своему товарищу одесситу Косте Скорику (артист Марк Богатырёв): "Думаешь, у вас одних опера есть? Знаешь, какой у нас в Юзовке театр был… О-о!"На момент этого разговора, город Сталино перестал быть Юзовкой 20 лет как. Бугаеву, судя по Пампушному, немного за 40. Стало быть, можно было уже и отвыкнуть о старорежимного названия… Но всякое бывает. Тем более, здесь дело не в персонаже и не в актере, а в тексте, который вкладывают в них авторы.В анонсе родной город шахтёра Бугаева – Донецк, в телесериал – Юзовка, хотя на самом деле – Сталино. Запишем, как загадку этого проекта. Главное-то мы знаем – место, откуда в кинокартине прибыл на фронт носитель донбасского характера.Кстати, шахтёр Бугаев не просто бесхитростный пролетарий, он тяготеющая к культуре многогранная личность. Вот и в оперном театре был в Сталино. Это значит, что захватил самый первый сезон этого и по сей день процветающего очага высокого искусства Донбасса и всей России. Представления в театре оперы и балета стартовали 12 апреля 1941 года, считай, перед самой войной.Находясь на фронте, Бугай, понятно, мог и не знать, что случилось с оперой в Сталино во время немецкой оккупации. Отсюда и "театр был" в его рассказе Косте-одесситу.А не случилось ничего, если по большому счету. С короткими перерывами, но спектакли шли всю войну. Другое дело, что состав менялся, сначала были наши, потом немцы добавились, потом немцы убавились, и снова пришли наши. Но театр выстоял, до сих пор функционирует, уже в ДНР и России, под названием "Донбасс-опера".Давно не бывал я в ДонбассеКроме эпизода с оперой, герой Пампушного всего пару раз еще проявляет свою донбасскую суть по ходу сериала. Копая лаз на позициях под Брянском, он нахваливал мягкую землю, дескать, "на Донбассе" она жесткая, жилистая.Вот это "на Донбассе" травмирует ухо, конечно. Почему не "в Донбассе"? Донбасс – это сокращение, Донецкий каменноугольный бассейн. "На бассейне" — это нормально? Нет. "В бассейне" — вот так правильно. Жители Донбасса это знают.А для приезжих есть проверочная песня "Давно не бывал я в Донбассе", я ее многие заслуженные и народные артисты исполняли, а лучше всех Юрий Богатиков.В самом конце сериала, когда голос за кадром рассказывал, как складывались послевоенные судьбы действующих лиц, выяснилось, что Иван Бугаев вернулся домой, восстанавливал шахты Донбасса. У него родилось пятеро детей, трое из которых выбрали профессию отца. Красиво, достойно, всего в меру. И хорошо, что авторы не стали пережимать, заставляя персонажа постоянно говорить о шахте или безудержно "шокать" и "гэкать". Это убило бы доверие к герою.Бойцу из Одессы в этом смысле куда меньше повезло. Когда речь заходит о "городе у моря", кинематографистам почему-то тяжело себя сдерживать Марк Богатырёв крепко пересолил с Одессой, норовя казаться одесситом более гротескным, чем даже Давид Гоцман (Владимир Машков) в "Ликвидации". Впрочем, оставим разбор этого направления одесситам, им виднее и слышнее.Четыре танкиста против бесславных ублюдковСкептически воспринимая новоявленные сериалы о Великой Отечественной войне, скажу, что "Значит, нам туда дорога" может рассчитывать на "зачёт" от зрителей. В золотой фонд отечественного военного кино он, правда, вряд ли втиснется. Туда вообще тяжело попасть, слишком высоко поднята планка предыдущими поколениями мастеров искусств. Но в провальные проекты не стоит эту работу записывать.Во всяком случае, там есть обаятельные персонажи, сюжет держит в напряжении, главное же, отсутствуют сомнения, на чьей стороне правда. Последнее сегодня немаловажно. Поданное в доступной форме напоминание о том, какой ценой досталась Победа в 1945 году, и насколько она важна для всех нас – это ведь хорошо, верно?Авторы фильма в курсе военного кино прошлых лет, и не без удовольствия этим пользовались. В сериале можно обнаружить россыпь аллюзий и прямых цитат, а есть и пародии даже. Скажем, появление в кадре четырех танкистов и собаки могло вызвать улыбку у поколения чуть старше среднего. И если артисты были не слишком похожи на своих прототипов из некогда популярного польского сериала, то Т-34 с номером 102 и надписью "rudy" ("рыжий") на борту и овчарка Шарик были очаровательны.Можно ли поставить съемочной группе в вину слишком вольное обращение с историей? Можно, но не нужно.Во-первых, после того, как Квентин Тарантино взорвал Гитлера в парижском кинотеатре в своих "Бесславных ублюдках", рухнули устои исторического кино. Может они и раньше рухнули, а обломками Тарантино их только добили. Во-вторых, вымышленные герои фильма рядом с реальными историческими личностями – не такой уж редкий прием в кинематографе, и отечественном тоже.Скажем, в отчетном сериале разведчики сопровождают и прикрывают Егорова и Кантарию, водружающих Знамя Победы над рейхстагом. Но в фильме Михаила Чиаурели "Падение Берлина" (1950) подобный ход уже использовался. Там Егорову и Кантарии помогал главный герой, мариупольский металлург и отважный воин Алексей Иванов (актер Борис Андреев).Тогда металлург Иванов, теперь шахтёр Бугаев… Главное, чтобы был крепкий рабочий парень из Донбасса.Халдей за кадромОтдельная линия в сериале "Значит, нам туда дорога" отведена поэту и военкору Евгению Долматовскому (актер Андрей Жилин), автору текста песни "Дорога на Берлин". Он пересекается на фронтовых маршрутах с разведгруппой, в добром общении появляются строки песни, ставшие хитом военной поры:"С боем взяли мы Орел,Город весь прошлиИ последней улицыНазвание прочли.А название такое,Право слово, боевое:Брянская улица по городу идет, —Значит, нам туда дорога,Значит, нам туда дорога,Брянская улица на запад нас ведет".Орел, Брянск, Минск, Люблин, Варшава, Берлин фигурируют в одной из версий песни, устанавливая число серий – шесть. Трансформировать конструкцию не так сложно, добавляя другие населенные пункты, оттого в некоторых народных вариантах есть Киев и Львов, а то и Париж с Лондоном и Вашингтоном под настроение мелькают…Финальная встреча кинематографического майора Долматовского с нашими прекрасными разведчиками, понятное дело, происходит в Берлине. Он хотел было сфотографировать героев для истории, но бойцов погнал на построение не в меру рьяный лейтенант. Тогда поэт поставил свою камеру на автоспуск, и снял самого себя со скульптурной головой Гитлера. На самом деле Евгений Долматовский со металлической башкой фюрера в Берлине – реальная и довольно известная фотография. Только делал ее не сам поэт, а знаменитый фотокор, автор знакового снимка "Знамя Победы над рейхстагом" Евгений Халдей.В кадре фотограф так и не появился. Тогда был бы второй явный представитель Донбасса среди персонажей этого сериала. Халдей ведь родом из Юзовки (ставшей позже Сталино и Донецком). Да, пожалуй, было бы многовато донбасских на единицу кинематографической продукции, одесситы могли бы обидеться. О москвичах, ленинградцах, сибиряках, кавказцах и других наших замечательных и героических людях некогда великого СССР, просто молчу.Читайте также: Положительный герой для современных подростков. Готовится премьера нового фильма "Тимур и его команда"

