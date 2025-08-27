https://ukraina.ru/20250827/ekonomika-ukrainy-i-voyna-indiyskiy-dizel-rabotorgovlya-marodrstvo-i-otstavka-kotina-1067696237.html

Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина

Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина

Важнейшими темами минувшей недели стали борьба киевской власти с нефтепроводом "Дружба" и своими же гражданами, упрямо не желающими умирать за Зеленского в его войне с Россией.

Но не только этим жила Украина — свой пост покинул глава НАЭК "Энергоатом" Пётр Котин.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Нефть и дизель: Индии можно, а Венгрии — нет11 августа Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвал Индию отказаться от импорта российской нефти. А спустя две недели благодаря аналитическому выпуску "НафтоРинок Daily Fuels&LPG" мы узнали, что Украина активно закупает топливо из Индии, изготовленное из российской нефти и, вероятно, на НПЗ, входящих в собственность "Роснефти". Основным поставщиком индийских светлых нефтепродуктов на украинский рынок стала Румыния, чей танкерный флот перевозит дизель через Дунай.Так, в июле Украина в среднем ввозила 2,7 тыс. тонн индийского дизеля, что составляло 10,2% от его импорта и было более чем в 5 раз больше объёмов закупок годом ранее (тогда доля индийского топлива составляла 1,9%). Но к августу доля индийского дизеля на украинском рынке выросла до 15,5%. К слову, ещё 15% рынка украинского дизеля контролирует Словакия.И пока Украина закупает индийский дизель из российской нефти, киевская власть решила запретить Венгрии и Словакии перерабатывать российскую нефть в светлые нефтепродукты, которые она же импортирует. Чем отличается индийский дизель из российской нефти от словацкого дизеля из российской нефти — неясно.Размышлять о лицемерии конкретных представителей киевской власти в данном случае смысла нет: Зеленский не знает, откуда украинские трейдеры закупают топливо. Также "Роснефть" понятия не имеет, где в итоге оказываются её нефтепродукты. История с индийскими нефтепродуктами хорошо показывает всю сложность реальной экономики с обилием трейдеров разного калибра и непредсказуемостью географии экспорта. Однако наличие хотя бы базового понимания устройства мировой экономики или хотя бы толковых советников позволило бы Владимиру Александровичу быть политическим деятелем, а не подменять его капитаном команды КВН.Кроме двух физических атак на нефтепровод "Дружба" менее чем за неделю, киевская власть перешла ещё и в медийное наступление на интересы Венгрии и Словакии. На пресс-подходе в День независимости Украины Зеленскому задали вопрос, усилили ли удары по "Дружбе" шансы Украины на снятие вето со стороны Виктора Орбана на вступление Украины в Евросоюз. Зеленский с ухмылкой ответил: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой “Дружбы” зависит от Венгрии". А глава МИД Андрей Сибига — ставленник главы Офиса Зеленского Андрея Ермака — ответил правой руке Виктора Орбана Петеру Сийярто, обвинившему Зеленского в "грубых угрозах Венгрии", что не им указывать Украине. Заодно добавил, что энергетическая безопасность Венгрии зависит от самой Венгрии, призвав её "диверсифицировать энергоносители и стать независимой от России, как и остальная Европа".И Словакия, и Венгрия на заявления и удары реагируют нервно. Вместе жалуются в Еврокомиссию (она украинские удары поддерживает и не считает, что они создают энергетические угрозы Евросоюзу). Братислава грозит прекратить поставки дизеля на Украину, а Венгрия в лице Виктора Орбана пожаловалась Трампу на удары. Но до реальных ответных мер дело пока не дошло.Решится ли Будапешт перекрыть поставки газа на Украину и обрубить перетоки электроэнергии, пока неясно. Настрой Зеленского чётко показывает, что его поддерживают из Евросоюза, который использует Украину как средство принуждения Венгрии к покорности, а угрозы без их реализации киевскую власть не впечатляют. Впрочем, не факт, что и ответные удары по украинской энергетике возымеют хоть какой-либо эффект.Уголовная ответственность за бегство с УкраиныМВД Украины разработало, а премьер-министр Юлия Свириденко внесла в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Украины и нарушение сроков пребывания за пределами страны.Сейчас за переход границы вне пункта пропуска предусмотрена лишь административная ответственность — это позволяло некоторым особо упорным и неудачливым гражданам совершать до 10 попыток бегства. Также нет никаких сроков пребывания для граждан Украины, что означает свободу после бегства и практически 100% гарантию от выдачи киевской власти. Заодно будут наказывать за демонтаж пограничных укреплений, включая колючую проволоку.МВД считает, что "административные штрафы не сдерживают нарушителей", а ответственность министерства — "обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность". По всей видимости, в ближайшее время эти "недоработки" в деле обеспечения "безопасности государства" киевская власть исправит.За незаконное пересечение границы или его попытку хотят карать штрафом от 119 до 170 тыс. гривен или лишением свободы на срок до трёх лет. Нарушение срока пребывания за границей для призывников, военнообязанных и резервистов повлечёт за собой штраф от 37 до 51 тыс. гривен или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Для понимания: санкцией в виде лишения свободы МВД уравняет беглецов и насильников, последним за изнасилование также дают от 3 до 5 лет лишения свободы.К премьеру Свириденко в данном случае вопросов нет: она делает то, что от неё требуют, именно поэтому она и возглавила правительство.Последствия криминализации бегства с Украины будут вполне предсказуемы.Во-первых, стоимость побега вырастет ещё сильнее, а риск при самостоятельном бегстве будет запредельным: неудачливого ходока, с большей долей вероятности, не оштрафуют, а осудят и потом принудят к заключению контракта с ВСУ. Значит, беглецы будут готовиться оказывать сопротивление пограничникам, а те будут рассматривать бегущих как преступников, а не правонарушителей.Во-вторых, спустя какое-то время, когда киевская власть установит сроки пребывания за границей, правоохранительные органы начнут заводить типовые уголовные дела на беглецов, а затем отправлять в страны их пребывания запросы о выдаче. Далее всё будет зависеть от политических решений в каждой отдельной стране Евросоюза, но часть украинцев начнёт переезжать внутри ЕС туда, откуда выдачи не будет. Каждой стране Евросоюза нужно будет принять политическое решение: выдавать беженцев, чтобы они умирали за Украину во имя защиты Европы от России, или оставить их, чтобы они работали во благо Евросоюза. В этой логике беженцам продолжат урезать соцпакет, в итоге сведя всё к логике "работай или уезжай", а для мужчин — "работай или воюй".В-третьих, штрафы (а в случае их несвоевременной уплаты — ещё и исполнительные производства) приведут к появлению новой статьи пополнения бюджета и установлению соответствующих плановых показателей. Наверняка ещё и можно будет свести счёты с соседями/знакомыми, "сдав" членов их семей как нарушителей сроков пребывания в Европе или беглецов.Особой пикантности всей этой истории придаёт тот факт, что Юлия Свириденко в силу принадлежности к женскому полу под мобилизацию не подпадает, а её родной брат после начала СВО уехал в Лондон на учёбу и не вернулся.Шансы у данного законопроекта на принятие максимальные, так как он правительственный, впрочем, нардеп Алексей Гончаренко* считает, что Рада законопроект не примет. Но его наверняка попытаются увязать с правительственным законопроектом о разрешении выезда за границу мужчинам в возрасте до 22 лет, который пока в парламент не внесли. Зато в Раде уже находится законопроект, разрешающий выезд для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, который внесли в Раду глава правоохранительного комитета Завитневич и ещё ряд депутатов от "Слуги народа". Что именно, когда и как примут депутаты, спрогнозировать сложно.И, в качестве завершения темы, стоит констатировать очевидное: у постмайданной Украины теперь новая модель экономики. В её основе триада из освоения внешней финансовой помощи, работорговли (откупа от мобилизации) и мародёрства в прифронтовой зоне. Постиндустриальная экономика по-украински выглядит именно так.Котин, прощайКабмин изменил устав НАЭК "Энергоатом" и увеличил состав наблюдательного совета с 5 до 7 человек. При этом четверо из них — то есть больше половины — будут составлять "независимые" члены. Проще говоря, киевская власть перевела "Энергоатом" под внешнее управление Запада, как многие другие госкомпании, которые ранее провели через процедуру "корпоратизации". Заодно уволили с поста главы "Энергоатома" Петра Котина, который возглавлял компанию с 2020 года и запомнился гражданам России массой бредовых заявлений о Запорожской АЭС, а отраслевым специалистам — запредельным уровнем коррупции.Котин рассказывал об отсутствии компетенций у "Росатома" для управления ЗАЭС, гастарбайтерах из России на станции, принуждении и пулемётных вышках на станции и так далее. С коррупцией у Котина дела обстояли даже лучше, чем с речами: уже после потери физического контроля над ЗАЭС для неё проводили госзакупки СИЗ и оборудования. Демонстрировал Котин успехи и в сфере международных отношений: именно он подписал с американской Holtec меморандум о закупке несуществующих пока в металле малых модульных реакторов, помогая компании сформировать (пусть на бумаге и без твёрдых обязательств) портфель заказов перед процедурой сертификации.Тем не менее, по какой-то причине такой талант ушёл на заслуженный покой. Вместо Котина компанию теперь возглавляет Павел Павлишин — бывший директор Ровенской АЭС.Прочие новостиВ Британии большую часть бюджета, выделенного на помощь украинским беженцам, потратили на оплату труда сотрудников местных органов власти и финансирование партнёрских организаций. А 327 млн фунтов стерлингов из общего бюджета в 1 млрд фунтов даже спустя три года так и не пустили в ход — деньги продолжают "висеть" на счетах. На временное жильё для украинцев выделили лишь 22 млн фунтов, а ещё 15 млн — на помощь с арендой жилья в частном секторе. Данная новость является иллюстрацией не только крайней неэффективности британской бюрократии, но и неприоритетности проблем украинских беженцев, решать судьбу которых и вовсе доверили ИИ, определяющему, кто останется в стране, а кто будет вынужден её покинуть.Половина украинских айтишников (48%) думают об отъезде за границу. Из уже уехавших айтишников 37% не планируют возвращаться, 20% хотят вернуться, а 42% не определились. Эти цифры показывают всю лживость любых заявлений с украинской стороны о возможном вкладе IT в экономический рост.Группа компаний "Эпицентр", известная жителям пост-Украины своим одноимённым DIY-ретейлером, делает ещё один шаг по диверсификации бизнеса: компания совместно с одесскими олигархами Урбанскими хочет построить зерновой терминал мощностью 5 млн тонн в порту "Южный". Это укрепит позиции "Эпицентра" на с/х рынке и позволит не только самостоятельно экспортировать зерновые со своих 170 тыс. га пашни (компания производит 1 млн тонн зерна в год), но и изменить расклад на рынке перевалки зерна. Планируется построить новый причал длиной 350 метров, два башенных крана производительностью 1,5 тыс. тонн каждый и даже возвести собственную железнодорожную станцию, способную принять до 5 составов в день. Обойдётся проект в 160–270 млн долларов в зависимости от остаточной стоимости причала и объёма инженерных работ, а срок окупаемости составит 10–15 лет.Правоохранительные органы пресекли поставки российских гомеопатических препаратов на подконтрольной киевской власти территории. Схему, как уверяют украинские силовики, организовал "член российской академии медицинских наук и владелец фармацевтического холдинга РФ", который через подконтрольных ему лиц создал в начале 2000-х годов дочернее предприятие на Украине с "практически аналогичным названием". После 2014 года холдинг открыл производство на территории "смежной с Россией европейской страны для обхода санкций". В этой истории не имеют значения ни эффективность гомеопатии, ни даже формулировки правоохранительных органов Украины. Она является иллюстрацией того, что торговля между двумя воюющими сторонами всё ещё ведётся, но через третьи страны. При этом киевская власть настроена на то, чтобы никаких контактов между Россией и Украиной не было.Читайте также: Энергетические войны: Китаю нужна венесуэльская нефть, Ирану – российский газ* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

