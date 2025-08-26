https://ukraina.ru/20250826/osen-budet-opasnym-periodom-dlya-serbii--posol-rf-1067647010.html

Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ

Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ - 26.08.2025 Украина.ру

Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ

Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко

2025-08-26T03:25

2025-08-26T03:25

2025-08-26T03:28

украина.ру

новости

сербия

протесты

мид рф

посольство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067245052_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bf5df4bf8500965f1354f1f32bc768aa.jpg

"Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", — цитирует посла РИА Новости.По его словам, руководству Сербии сейчас необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учётом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране.Боцан-Харченко отметил, что летняя пауза специально была сделана организаторами протестов, хотя со стороны может показаться, что протесты стихийны."Пауза прошла. Сейчас это возобновилось. Мы и исходили из того, что протесты возобновятся после вот передышки небольшой. Сейчас уже переход к более активной жизни, значит, нужно более активный протестный период", — сказал посол.Напомним, затяжные акции протестов студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.Обстановка на улицах крупных городов Сербии, прежде всего в Белграде и Нови-Саде, обострилась в середине августа, когда волна погромов прокатилась по большинству региональных центров страны. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250818/predchuvstvie-grazhdanskoy-voyny-protesty-v-serbii-pereshli-v-goryachuyu-fazu-1067215148.html

сербия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сербия, протесты, мид рф, посольство рф