Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ - 26.08.2025
Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко
2025-08-26T03:25
2025-08-26T03:28
"Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", — цитирует посла РИА Новости.По его словам, руководству Сербии сейчас необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учётом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране.Боцан-Харченко отметил, что летняя пауза специально была сделана организаторами протестов, хотя со стороны может показаться, что протесты стихийны."Пауза прошла. Сейчас это возобновилось. Мы и исходили из того, что протесты возобновятся после вот передышки небольшой. Сейчас уже переход к более активной жизни, значит, нужно более активный протестный период", — сказал посол.Напомним, затяжные акции протестов студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.Обстановка на улицах крупных городов Сербии, прежде всего в Белграде и Нови-Саде, обострилась в середине августа, когда волна погромов прокатилась по большинству региональных центров страны. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ

03:25 26.08.2025 (обновлено: 03:28 26.08.2025)
 
© AP / Darko Vojinovic
© AP / Darko Vojinovic
Осень будет опасным периодом для Сербии, стоящие за политическим кризисом организаторы будут его наращивать, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко
"Сейчас осень, сейчас они будут наращивать (интенсивность кризиса). Это очень сложный и опасный период… С попытками эскалации насилия", — цитирует посла РИА Новости.
По его словам, руководству Сербии сейчас необходимо найти баланс между активным противодействием беспорядкам с учётом разумных требований протестующих, а также шагами по улучшению социально-экономических условий в стране.
Боцан-Харченко отметил, что летняя пауза специально была сделана организаторами протестов, хотя со стороны может показаться, что протесты стихийны.
"Пауза прошла. Сейчас это возобновилось. Мы и исходили из того, что протесты возобновятся после вот передышки небольшой. Сейчас уже переход к более активной жизни, значит, нужно более активный протестный период", — сказал посол.
Напомним, затяжные акции протестов студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Обстановка на улицах крупных городов Сербии, прежде всего в Белграде и Нови-Саде, обострилась в середине августа, когда волна погромов прокатилась по большинству региональных центров страны. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
18 августа, 22:30
Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазуЗатяжные акции протеста, которые в Сербии начались еще осенью 2024 года, перешли в новую, горячую фазу
