Уничтожены линии сборки: полковник Алехин о поражении важного объекта ракетной программы Киева
Высокоточные удары российской армии по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуре Украины наносят значительный ущерб оборонному потенциалу противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Автор отмечает, что российская армия методично наносит удары на всю глубину оперативного тыла противника.
В частности, "в ночь на 18 августа "прилетело" по Сумской, Харьковской, Черниговской областям, однако более всего — по объектам инфраструктуры ВСУ и предприятиям ВПК — в Одессе и Павлограде".
Особое внимание Алехин уделяет результатам атаки на Павлоградский механический завод: "Высокоточный удар "Искандера" по Павлоградскому механическому заводу поразил очень важный для ракетной программы Киева объект: вторичной детонацией ракетных модулей типа "Гром-2" и "Сапсан" уничтожены линии сборки твердотопливных зарядов и другое дорогостоящее оборудование".
Коллективная работа "Гераней" привела к пожарам объёмного масштаба на одесском терминале SOCAR, в региональном отделении "Новой Почты", на железнодорожной станции Усатово, что серьезно подрывает логистические возможности ВСУ, резюмирует автор материала.
