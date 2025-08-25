"Президент России как бы парил над ними", "конвой Зеленского" в Белом доме, "Украина - стальной дикобраз"
И другие примечательные цитаты недели в нашем материале.
"Конвой Зеленского"
Как только не называли встречу "лидеров" стран Евросоюза с Дональдом Трампом.
"Конвой" Зеленского, "полное унижение европейской элиты", "коалиция европейских школьников".
И наверное, самое меткое определение: "встреча Трампа с коллективным Байденом".
Да, внешне всё выглядело именно так. Жалкая, но хорохорящаяся кучка "еврогеев" прибыла на встречу к высокопоставленному хозяину Белого дома.
Там присутствовали президенты и премьеры: Стармер, Стубб, Мелони, Макрон, Мерц и два руководителя: ЕС - Урсула фон дер Ляйен и НАТО - Рютте.
Трамп был в восторге:
"никогда ещё Белый дом не видел такого количества президентов и премьер-министров", - написал он сам в соцсетях.
Но что происходило за кулисами и что было после встречи? Какие комментарии давали политические лидеры? Какие подробности появились?
Они оказались более информативными, чем сам "саммит европейских школьников" на ковре у "папочки" Трампа.
А начиналось всё тоже очень интересно.
Саму встречу американские СМИ оценивали так:
"Путин одерживает верх"
"Вашингтон пост":
"Необычная встреча в Белом доме продолжила череду экстраординарных дипломатических событий, которые могут повлиять на безопасность в Европе на целое поколение вперёд.
Европейские лидеры опасаются, что Путин одерживает верх в стремительных мирных переговорах".
"Нью Йорк Таймс":
"Дополнительную сюрреалистичность происходящему придавало то, что президент России Владимир Путин как бы парил над всем этим, оставаясь вне поля зрения.
Трамп продолжал ссылаться на мнение Путина. "Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось", - утверждал он.
Он неоднократно упоминал, что ему нужно позвонить Путину, чтобы рассказать о ходе встречи."
Европейцы: "Нет, нет, нет!"
Как рассказал американским СМИ довольный вице-президент США Джей Ди Вэнс:
"Европейцы сказали: нет, нет, нет! Должна быть проверка, команды должны подготовить звонок и всё такое прочее. Но президент решил: "Нет, нет, нет. Я хочу поговорить с этим парнем прямо сейчас."
Трамп и Джей Ди Вэнс были очень довольны: они смогли поговорить с президентом России в час ночи по московскому времени (известно, что Владимир Путин часто работает до 2-3 часов ночи).
Они продемонстрировали явное и ощутимое превосходство: "мы на связи с Россией, а вы - нет. Эх вы, шакалы европейские, мелкотравчатые".
И "европейцам" пришлось вытерпеть это унижение: их-то к разговору не пригласили. Трамп и Джей Ди Вэнс говорили с Владимиром Путиным не в их присутствии.
Несколько унижений
Но "группа из Европы" должна была в тот день пережить еще несколько унижений.
В самом начале их оставили "попить кофе", а Трамп разговаривал с Зеленским один на один.
© ФотоТрамп и Зеленский в Белом доме
Трамп и Зеленский в Белом доме
Никто не возмутился. Все покорно ждали своей очереди.
А ведь был же лозунг "Ничего об Украине без Украины"?
Теперь он звучит "без Европы"?
Ну а уже во время самой встречи, как выяснилось, главного европейского гинеколога время от времени просили выйти за дверь.
Об этом сообщил вице-председатель немецкого Бундестага Омид Нурипур:
"Она несколько раз покидала зал, так как Трамп "хотел говорить только с лидерами".
Звезда в небе в честь президента России
Да, это мало похоже на красную ковровую дорожку, которую Дональд Трамп расстелил на аэродроме в Анкоридже.
На слова:
"Наконец-то! Вы сделали это, здорово вас видеть, очень признателен," -
которыми Дональд Трамп встретил Владимира Путина.
© ФотоПутин и Трамп, встреча на Аляске
Путин и Трамп, встреча на Аляске
На аплодисменты Трампа, приветствие всех родов войск и специальную приветственную звезду, которую нарисовали в небе американские истребители в честь президента России.
Но "евроатлантисты" выдержали встречу в Белом доме. И кинулись в бой!
"Атлантисты" начинают новый раунд
Самому Трампу на встрече никто не перечил, ни в коем случае. Но сразу после того, как Трамп ушёл из-за стола переговоров, "атлантисты" стали раздавать свои комментарии, делать собственные предположения.
© ФотоЕвроатлантисты в Белом доме на переговорах с Трампом
Евроатлантисты в Белом доме на переговорах с Трампом
И всё это превратилось, как и полгода назад, в бесконечные разговоры о "гарантиях" и "миротворцах".
А в некоторых случаях внезапно полилась совершенно злобная риторика.
Причины её - и политические, так как Европа не хочет заканчивать эту войну. И экономические. Причём дело не только в тотальной коррупции структур ЕС и европейских политиков, которые уже три года кормятся через "помощь Украине".
Акции ВПК
Интересную реакцию на встречу в Белом доме продемонстрировали европейские рынки.
Агентство Рейтерс сообщило, что сразу после этой встречи восемь крупнейших европейских поставщиков военной продукции потеряли 5 процентов от стоимости их акций.
Больше всего пострадала немецкая корпорация Renk, которая производит коробки передач для танков. А также итальянская Leonardo, которая производит вертолеты и системы наблюдения.
Reinmetall - стоимость акций уменьшилась с 1948 до 1540 евро, Renk - с 86 до 57, Hensoldt - со 109 до 80 евро.
Прямая закономерность: увеличивается вероятность мирных переговоров - уменьшается спрос на вертолёты и танки.
И это при том, что на встрече даже ничего конкретного не было достигнуто.
Правда, кое-что было: обещание Зеленского закупить оружие у американских военных компаний на 100 миллиардов долларов! За счёт Европы, естественно.
Вот и причина резкого падения акций европейского ВПК.
"Кто хочет инвестировать в оборонную промышленность, должны смотреть на американские компании", - пишет немецкий эксперт по рынку акций Клифф Михель.
А вот, например, после встречи в феврале, когда Зеленского выгнали из Белого дома, акции европейской военной промышленности взлетели вверх.
Всё понятно, не так ли?
Нужны не мирные переговоры, и не мирные слова.
И они полились рекой! Европейские политики, можно сказать, отстаивают свой родной ВПК.
"Стальной дикобраз"
Урсула фон дер Ляйен завела любимую песню. Песня эта - про "стального дикобраза", в которого должна превратиться Украина, чтобы её - внимание! - было "сложно переварить".
Больше, ещё больше оружия надо Украине!
Это любимое сравнение главы Еврокомиссии. До сих пор, правда, неизвестно, что думают об этом сами украинские граждане, проживающие в предполагаемом неперевариваемом "стальном дикобразе".
До этого им обещали райскую жизнь в "аграрной супердержаве" (каковых "супердержав" отродясь не бывало на земном шаре, но как известно, "дурэнь думкою богатеет").
Уши все развесили, уже наряжаться начали, представляли жизнь: "кофе в Вене, опера в Париже" (рассказы Петра Порошенко* про "безвиз" и будущую безбедную жизнь украинцев).
И вот теперь - стальной дикобраз!??
Людоеды, хищники
Как обычно, с самой красочной риторикой выступил Макрон. Он характеризует Россию и русских людей таким образом:
"Людоед у нашего порога!"
"Россия - орк у наших ворот!"
Это, не смущаясь, говорят те, кто неоднократно воевал с Россией, нападая и вторгаясь на нашу территорию. С предсказуемым итогом, конечно. Но кто же в итоге "хищник" и "людоед"?
Это же именно французские "орки" разграбили церкви Москвы, перелив оклады наших икон в слитки золота, расстреливая стены церквей, устроили конюшни в соборах Кремля.
Это была война 1812 года. А ведь была еще Великая Отечественная, где французы воевали в армии Гитлера. Была интервенция 1918-1920 года.
Сегодня Макрон хорохорится и пыжится изо всех сил, рассказывает про новый поход "против русских":
"Собираем силы, вместе с Турцией!"
Внезапно появилась Турция!
Понятно, почему вместе с Турцией: это самая большая армия НАТО.
Ещё Польша имеет большую армию, но те категорически отказались.
Гарантии и миротворцы
В который уже раз поспешно выступила осторожная Польша и открестилась от "желающих".
Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий заявил:
"Я хочу подчеркнуть одну вещь. Мы имеем дело с так называемой "коалицией желающих". Это были государства, которые хотели отправлять свои войска на Украину. Не уверен, что это хорошее решение. Президент Кароль Навроцкий прямо сказал, что не даст согласие на отправку польских солдат на Украину".
Британский военный аналитик Шон Белл в комментарии каналу "Скай Ньюз" дал такую оценку: на линии разграничения должно находиться около 100 тысяч солдат с ротацией каждые 4 месяца, то есть всего надо 300 тысяч.
Возможности Англии и Франции - 10 процентов от необходимого.
Макрон "вместе с Турцией" обещает 50 тысяч, но знает ли об этом Турция?
Англия обещает 16 тысяч человек, что тоже довольно сомнительно.
Эстония уже пообещала послать одну роту (!)
Италия в очередной раз категорически отказалась от этой идеи.
Как выразился журнал "Экономист":
"Одной из тревог администрации Байдена было то, что европейская сила окажется уязвимой внутри Украины".
"Уязвимой внутри Украины"?
То есть, в переводе на общечеловеческий: войска европейских стран проиграют на поле боя.
Это же они только других могут науськивать. И подбрасывать политически - демагогические "дрова в костёр".
Тем более, что в плане вооружения есть такие оценки: Европа уже израсходовала на военные нужды Украины около 75 процентов своих военных запасов.
Но крику много, это да. И "людоеды", и "орки", и "дикобразы".
Информационная волна катится, все СМИ запада заполнены этим обсуждением пустоты. В этом "коллективному Байдену" действительно нет равных.
