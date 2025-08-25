https://ukraina.ru/20250825/prezident-rossii-kak-by-paril-nad-nimi-konvoy-zelenskogo-v-belom-dome-ukraina---stalnoy-dikobraz-1067596981.html

И другие примечательные цитаты недели в нашем материале.

"Конвой Зеленского"Как только не называли встречу "лидеров" стран Евросоюза с Дональдом Трампом."Конвой" Зеленского, "полное унижение европейской элиты", "коалиция европейских школьников".И наверное, самое меткое определение: "встреча Трампа с коллективным Байденом".Да, внешне всё выглядело именно так. Жалкая, но хорохорящаяся кучка "еврогеев" прибыла на встречу к высокопоставленному хозяину Белого дома.Там присутствовали президенты и премьеры: Стармер, Стубб, Мелони, Макрон, Мерц и два руководителя: ЕС - Урсула фон дер Ляйен и НАТО - Рютте.Трамп был в восторге:Но что происходило за кулисами и что было после встречи? Какие комментарии давали политические лидеры? Какие подробности появились?Они оказались более информативными, чем сам "саммит европейских школьников" на ковре у "папочки" Трампа.А начиналось всё тоже очень интересно.Саму встречу американские СМИ оценивали так:"Путин одерживает верх""Вашингтон пост":"Необычная встреча в Белом доме продолжила череду экстраординарных дипломатических событий, которые могут повлиять на безопасность в Европе на целое поколение вперёд.Европейские лидеры опасаются, что Путин одерживает верх в стремительных мирных переговорах"."Нью Йорк Таймс":Трамп продолжал ссылаться на мнение Путина. "Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось", - утверждал он.Он неоднократно упоминал, что ему нужно позвонить Путину, чтобы рассказать о ходе встречи."Европейцы: "Нет, нет, нет!"Как рассказал американским СМИ довольный вице-президент США Джей Ди Вэнс:"Европейцы сказали: нет, нет, нет! Должна быть проверка, команды должны подготовить звонок и всё такое прочее. Но президент решил: "Нет, нет, нет. Я хочу поговорить с этим парнем прямо сейчас."Трамп и Джей Ди Вэнс были очень довольны: они смогли поговорить с президентом России в час ночи по московскому времени (известно, что Владимир Путин часто работает до 2-3 часов ночи).Они продемонстрировали явное и ощутимое превосходство: "мы на связи с Россией, а вы - нет. Эх вы, шакалы европейские, мелкотравчатые".И "европейцам" пришлось вытерпеть это унижение: их-то к разговору не пригласили. Трамп и Джей Ди Вэнс говорили с Владимиром Путиным не в их присутствии.Несколько униженийНо "группа из Европы" должна была в тот день пережить еще несколько унижений.В самом начале их оставили "попить кофе", а Трамп разговаривал с Зеленским один на один.Никто не возмутился. Все покорно ждали своей очереди.А ведь был же лозунг "Ничего об Украине без Украины"?Теперь он звучит "без Европы"?Ну а уже во время самой встречи, как выяснилось, главного европейского гинеколога время от времени просили выйти за дверь.Об этом сообщил вице-председатель немецкого Бундестага Омид Нурипур:"Она несколько раз покидала зал, так как Трамп "хотел говорить только с лидерами".Звезда в небе в честь президента РоссииДа, это мало похоже на красную ковровую дорожку, которую Дональд Трамп расстелил на аэродроме в Анкоридже.На слова:"Наконец-то! Вы сделали это, здорово вас видеть, очень признателен," -которыми Дональд Трамп встретил Владимира Путина.На аплодисменты Трампа, приветствие всех родов войск и специальную приветственную звезду, которую нарисовали в небе американские истребители в честь президента России.Но "евроатлантисты" выдержали встречу в Белом доме. И кинулись в бой!"Атлантисты" начинают новый раундСамому Трампу на встрече никто не перечил, ни в коем случае. Но сразу после того, как Трамп ушёл из-за стола переговоров, "атлантисты" стали раздавать свои комментарии, делать собственные предположения.И всё это превратилось, как и полгода назад, в бесконечные разговоры о "гарантиях" и "миротворцах".А в некоторых случаях внезапно полилась совершенно злобная риторика.Причины её - и политические, так как Европа не хочет заканчивать эту войну. И экономические. Причём дело не только в тотальной коррупции структур ЕС и европейских политиков, которые уже три года кормятся через "помощь Украине".Акции ВПКИнтересную реакцию на встречу в Белом доме продемонстрировали европейские рынки.Агентство Рейтерс сообщило, что сразу после этой встречи восемь крупнейших европейских поставщиков военной продукции потеряли 5 процентов от стоимости их акций.Больше всего пострадала немецкая корпорация Renk, которая производит коробки передач для танков. А также итальянская Leonardo, которая производит вертолеты и системы наблюдения.Reinmetall - стоимость акций уменьшилась с 1948 до 1540 евро, Renk - с 86 до 57, Hensoldt - со 109 до 80 евро.Прямая закономерность: увеличивается вероятность мирных переговоров - уменьшается спрос на вертолёты и танки.И это при том, что на встрече даже ничего конкретного не было достигнуто.Правда, кое-что было: обещание Зеленского закупить оружие у американских военных компаний на 100 миллиардов долларов! За счёт Европы, естественно.Вот и причина резкого падения акций европейского ВПК.А вот, например, после встречи в феврале, когда Зеленского выгнали из Белого дома, акции европейской военной промышленности взлетели вверх.Всё понятно, не так ли?Нужны не мирные переговоры, и не мирные слова.И они полились рекой! Европейские политики, можно сказать, отстаивают свой родной ВПК."Стальной дикобраз"Урсула фон дер Ляйен завела любимую песню. Песня эта - про "стального дикобраза", в которого должна превратиться Украина, чтобы её - внимание! - было "сложно переварить".Больше, ещё больше оружия надо Украине!Это любимое сравнение главы Еврокомиссии. До сих пор, правда, неизвестно, что думают об этом сами украинские граждане, проживающие в предполагаемом неперевариваемом "стальном дикобразе".До этого им обещали райскую жизнь в "аграрной супердержаве" (каковых "супердержав" отродясь не бывало на земном шаре, но как известно, "дурэнь думкою богатеет").Уши все развесили, уже наряжаться начали, представляли жизнь: "кофе в Вене, опера в Париже" (рассказы Петра Порошенко* про "безвиз" и будущую безбедную жизнь украинцев).И вот теперь - стальной дикобраз!??Людоеды, хищникиКак обычно, с самой красочной риторикой выступил Макрон. Он характеризует Россию и русских людей таким образом:"Людоед у нашего порога!""Россия - орк у наших ворот!"Это, не смущаясь, говорят те, кто неоднократно воевал с Россией, нападая и вторгаясь на нашу территорию. С предсказуемым итогом, конечно. Но кто же в итоге "хищник" и "людоед"?Это же именно французские "орки" разграбили церкви Москвы, перелив оклады наших икон в слитки золота, расстреливая стены церквей, устроили конюшни в соборах Кремля.Это была война 1812 года. А ведь была еще Великая Отечественная, где французы воевали в армии Гитлера. Была интервенция 1918-1920 года.Сегодня Макрон хорохорится и пыжится изо всех сил, рассказывает про новый поход "против русских":"Собираем силы, вместе с Турцией!"Внезапно появилась Турция!Понятно, почему вместе с Турцией: это самая большая армия НАТО.Ещё Польша имеет большую армию, но те категорически отказались.Гарантии и миротворцыВ который уже раз поспешно выступила осторожная Польша и открестилась от "желающих".Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий заявил:Британский военный аналитик Шон Белл в комментарии каналу "Скай Ньюз" дал такую оценку: на линии разграничения должно находиться около 100 тысяч солдат с ротацией каждые 4 месяца, то есть всего надо 300 тысяч.Возможности Англии и Франции - 10 процентов от необходимого.Макрон "вместе с Турцией" обещает 50 тысяч, но знает ли об этом Турция?Англия обещает 16 тысяч человек, что тоже довольно сомнительно.Эстония уже пообещала послать одну роту (!)Италия в очередной раз категорически отказалась от этой идеи.Как выразился журнал "Экономист":"Одной из тревог администрации Байдена было то, что европейская сила окажется уязвимой внутри Украины"."Уязвимой внутри Украины"?То есть, в переводе на общечеловеческий: войска европейских стран проиграют на поле боя.Это же они только других могут науськивать. И подбрасывать политически - демагогические "дрова в костёр".Тем более, что в плане вооружения есть такие оценки: Европа уже израсходовала на военные нужды Украины около 75 процентов своих военных запасов.Но крику много, это да. И "людоеды", и "орки", и "дикобразы".Информационная волна катится, все СМИ запада заполнены этим обсуждением пустоты. В этом "коллективному Байдену" действительно нет равных.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

