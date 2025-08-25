https://ukraina.ru/20250825/eto-deystvitelno-porazhenie-zapada-i-nasha-diplomatiya-dolzhna-ot-etogo-poluchit-maksimum---anpilogov-1067614450.html

"Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум" - Анпилогов

Россия имеет все основания для максимального учёта своих интересов при завершении конфликта на территории Украины. Об этом в ходе мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" заявил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Модератором выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он отметил, что авторитетные авторы издания придерживаются противоположных взглядов на перспективы урегулирования нынешнего конфликта в целом и роли в этом процессе президента США Дональда Трампа в частности.Анпилогов напомнил, что Украина представляет собой кусок очень большого клубка глобальных процессов и противоречий, которые выплеснулись на ее территории."Где тонко, там и рвется, а Украина действительно была во многом синтетическая страна. Ее даже называли главным осколком Советской империи", — сказал он.По словам Анпилогова, мы живем во время глобальных перемен — в экономическом плане происходит крах глобального мира, который выливается в том числе в разборки внутри западного проекта."Мы видим, что есть европейцы со своей позицией, отдельно есть американцы. При этом американцы разделены. Есть то, что мы называем глобальной элитой, которая в основном представлена Демократической партией. И есть команда Трампа, которая пытается каким-то образом реформировать глобальную экономику и глобальную политику, основанную на гегемонии США. В этом есть определенное окно возможностей для нас, которое стало реализовываться на Аляске", — рассказал эксперт.Он отметил, что еще в начале конфликта на Украине в 2014 году это государство было своего рода обрубком, а его платежный баланс был сугубо отрицательным. После отделения Крыма и конфликта на Донбассе ситуация усугубилась. Украина теперь превратилась в территорию, от которой и европейцы хотели бы отвертеться, но у них уже не получится, добавил Анпилогов."Теперь появляется вопрос, что с этим всем делать. А Запад здесь проиграл уже не опосредованно. Тут все было — "Леопарды", F-16, "Абрамсы". Это действительно поражение Запада, и наша дипломатия должна от этого получить максимум, при котором наше „нет“, которое в нужный момент превратится в „да“, поставит жирную точку. И чтобы на западных рубежах не возникало никакой жажды к реваншу как минимум на последующие лет сто", — подытожил Алексей Анпилогов.К такому же выводу пришёл и другой участник конференция из цикла "Украинское досье". Подробности в публикации Мирный договор с Украиной должен обезопасить Россию на вечные времена - Крамаренко Также на эту тему: Переговоры могут вестись только в Киеве или во Львове, иначе вскоре будет следующая война – Краипивник Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела экспертные мнения в публикации Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование* В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСледите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

