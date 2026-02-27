https://ukraina.ru/20260227/ukrainskiy-narod-vybral-novogo-lidera-reyting-zelenskogo-stremitelno-padaet-1076157423.html

Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает

Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает - 27.02.2026 Украина.ру

Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает

Социологическое исследование, проведенное международной компанией Ipsos, выявило значительное падение уровня доверия к Владимиру Зеленскому на фоне роста рейтингов бывших и действующих военных и чиновников. Об этом 27 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-02-27T17:46

2026-02-27T17:46

2026-02-27T17:46

новости

украина

великобритания

владимир зеленский

валерий залужный

александр усик

президент

президент украины

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058731130_0:0:1597:899_1920x0_80_0_0_8740f09473526a95e461e09805b99562.jpg

Согласно данным исследования, первое место в рейтинге доверия украинцев занимает бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Ему доверяют 63% опрошенных.На второй позиции расположился известный украинский боксер Александр Усик, которому выразили доверие 56% респондентов.Третье место занял глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Его рейтинг доверия составил 55%.Владимир Зеленский оказался лишь на четвертой строчке с показателем 49%. При этом социологи отмечают, что именно Зеленский имеет самый высокий антирейтинг среди первой пятерки — 38% опрошенных выразили недоверие главе государства.Сегодня, 27 февраля, Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий. По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем". Подробности в публикации Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, александр усик, президент, президент украины, президентские выборы