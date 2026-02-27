https://ukraina.ru/20260227/ukrainskiy-narod-vybral-novogo-lidera-reyting-zelenskogo-stremitelno-padaet-1076157423.html
Украинский народ выбрал нового лидера: рейтинг Зеленского стремительно падает
Социологическое исследование, проведенное международной компанией Ipsos, выявило значительное падение уровня доверия к Владимиру Зеленскому на фоне роста рейтингов бывших и действующих военных и чиновников. Об этом 27 февраля написал Телеграм-канал Украина.ру
Согласно данным исследования, первое место в рейтинге доверия украинцев занимает бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Ему доверяют 63% опрошенных.На второй позиции расположился известный украинский боксер Александр Усик, которому выразили доверие 56% респондентов.Третье место занял глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Его рейтинг доверия составил 55%.Владимир Зеленский оказался лишь на четвертой строчке с показателем 49%. При этом социологи отмечают, что именно Зеленский имеет самый высокий антирейтинг среди первой пятерки — 38% опрошенных выразили недоверие главе государства.Сегодня, 27 февраля, Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий. По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем". Подробности в публикации Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Согласно данным исследования, первое место в рейтинге доверия украинцев занимает бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Ему доверяют 63% опрошенных.
На второй позиции расположился известный украинский боксер Александр Усик, которому выразили доверие 56% респондентов.
Третье место занял глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Его рейтинг доверия составил 55%.
Владимир Зеленский оказался лишь на четвертой строчке с показателем 49%. При этом социологи отмечают, что именно Зеленский имеет самый высокий антирейтинг среди первой пятерки — 38% опрошенных выразили недоверие главе государства.
Сегодня, 27 февраля, Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий. По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем". Подробности в публикации Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.