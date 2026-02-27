https://ukraina.ru/20260227/zelenskiy-zovt-fitso-v-gosti-a-tot-s-orbanom-nameren-provesti-rassledovanie-itogi-27-fevralya-1076160654.html

Зеленский зовёт Фицо в гости, а тот с Орбаном намерен провести расследование. Итоги 27 февраля

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пригласив того на Украину. Словакия и Венгрия создают совместную следственную комиссию по повреждению нефтепровода "Дружба"

О телефонном разговоре Владимира Зеленского и премьер-министра Словакии Роберта Фицо сообщила пресс-служба Офиса президента Украины."Прямо сейчас президент говорит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент приглашает его на Украину для обсуждения всех существующих вопросов", — гласила публикация в телеграм-канале ОП в 14:44 по Москве.Сам же Фицо в этот же день уличил Зеленского во лжи."Он говорит, что "Броды" якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта "Броды" и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда "Броды" могут быть повреждены", — сказал он на пресс-конференции.Усомнился в повреждении "Дружбы" и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Зеленский и его команда утверждают, якобы возобновление работы нефтепровода невозможно из-за технических препятствий, а это угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и Словакии."Насколько известно Словакии и Венгрии, это не соответствует действительности, технических препятствий нет, трубопровод закрыли исключительно по политическим соображениям. Поэтому я договорился с Робертом Фицо, что мы создадим совместную следственную комиссию. Задачей этой следственной комиссии будет выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации", – написал Орбан в соцсетях.Он призвал Зеленского позволить этой следственной комиссии въехать на территорию Украины и обеспечить необходимые условия для её работы.Также 27 февраля издание Politico сообщило, что в ЕС "начинают понимать", что может побудить Орбана снять вето на кредит ЕС Украине в размере €90 млрд. Так, в письме президенту Европейского Совета Антониу Коште, отправленном 26 февраля, премьер-министр Венгрии намекнул, что может сделать шаг назад, если ЕС официально оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу в Украине. Некоторые чиновники ЕС, опрошенные изданием, надеются, что обязательство решить вопрос "Дружбы" может разблокировать предоставление кредита.При этом двое дипломатов, непосредственно вовлечённых в обсуждения, предупреждают, что маневры Будапешта могут быть более широкими. По их мнению Венгрия может и в дальнейшем блокировать санкции, пока не будет одобрена ее собственная заявка на оборонный кредит в размере €16 млрд – в рамках инструмента SAFE.По словам дипломатов, венгерская кампания давления в первую очередь направлена на ускорение одобрения Еврокомиссией запроса SAFE. Дипломаты предположили, что именно оборонный кредит может стать для Орбана решающим аргументом, несмотря на его публичные заявления о сговоре Европейского Союза с Украиной с целью лишить Венгрию доступа к дешёвым российским поставкам нефти.Также в Европейском Совете продолжают изучать пути обхода наложенного Венгрией вето. Так, издание упомянула о "малоизвестной норме", которую обнаружили юридические службы Совета. Речь идёт о статье 327 Договоров ЕС, в которой указано, что государства-члены, не участвующие в углублённом сотрудничестве (правовой основе кредита), "не должны препятствовать его реализации государствами-членами, участвующими в нём".Днём ранее, 26 февраля, Орбан в соцсетях опубликовал отрытое письмо Зеленскому. В письме премьер-министр Венгрии указывал, что в течение четырёх лет Зеленский "не смог принять позицию суверенного правительства Венгрии и венгерского народа в отношении войны между Россией и Украиной"."В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции", – написал Орбан.Он указал, что Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция "координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство".Не забыл Орбан и о нефтепроводе "Дружба", который, подчеркнул он, "имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии". Орбан обвинил Зеленского в блокировании нефтепровода."Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей", – отметил он.Орбан призвал Зеленского "изменить свою антивенгерскую политику"."Мы, венгерский народ, не несём ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители", – подчеркнул Орбан.Он призвал Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и "воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии"."Больше уважения к Венгрии!" – гласило письмо Орбана.До этого, 25 февраля, Орбан после встречи Совета обороны заявил об украинской угрозе для энергосистеме Венгрии, анонсировав развёртывание военных для защиты энергетической инфраструктуры. Орбан указал, что Украина "планирует новые действия" с целью нанести ущерб энергосистеме Венгрии, в дополнение к остановке поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Поэтому премьер-министр Венгрии принял меры."Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры... Мы разместим военных возле энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвратить атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определённых электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров", – рассказал Орбан.Также он заявил, что распорядился запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.Подробнее о политике Орбана — в статье Виктории Титовой "Орбан играет свою игру".

