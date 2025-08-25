https://ukraina.ru/20250825/mirnyy-dogovor-s-ukrainoy-dolzhen-obezopasit-rossiyu-na-vechnye-vremena---kramarenko-1067608138.html

Мирный договор с Украиной должен обезопасить Россию на вечные времена - Крамаренко

Важнейшими положениями будущего мирного договора Москвы с Киевом должны стать не только территориальные изменения, но и трансформация украинской государственности. Об этом в ходе мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" заявил члена Совета по внешней и оборонной политике Александр Крамаренко

Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Модератором выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он отметил, что авторитетные авторы издания придерживаются противоположных взглядов на перспективы урегулирования нынешнего конфликта в целом и роли в этом процессе президента США.По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла России, члена Совета по внешней и оборонной политике Александра Крамаренко, общественность не знает значительной части содержания переговоров Путина и Трампа на Аляске. Также неизвестно о значительной части последующего закрытого разговора Трампа с Зеленским."Главное, наверное, состоит в том, что для Европы, как и для Зеленского, продолжение войны – это основание их собственной легитимности. То есть они борются за своё выживание на путях войны", - констатировал эксперт.Поэтому трудно однозначно сказать, сможет ли Дональд Трамп "прогнуть Европу" и подчинить генеральной линии Вашингтона.Второй аспект, на который обратил внимание Крамаренко, заключается в том, что сейчас разговор в основном идет о территориях, о территориальном переустройстве бывшей Украинской ССР."Но западные источники и политики тоже, включая Трампа и его команду, ничего не говорят о том, что СВО началась с целью демилитаризации и денацификации Украины. Это значит превращение страны, переформатирование украинской государственности в позитивном ключе, в духе современного европейского государства, которое милитаризовано, не стремится ни к перевооружению, ни к реваншу и которое уважает всех своих собственных граждан независимо от их этнической принадлежности, их языка, который является для них родным", — отметил дипломат.Крамаренко сделал вывод о том, что главным в этой проблеме являются не только территории."Значительная часть мирного договора должна нас обезопасить надолго, лучше всего – на вечные времена от Украины, которая, помимо военно-политического вызова своим перевооружением и стремлением играть роль фронтового государства в антироссийской политике Запада бросает нам вывозов на уровне идентичности и истории. И это те обязательства, о которых пока публично не говорят", - обратил внимание эксперт.Он напомнил, что предыдущая администрация США (Джо Байдена) поставила целью "стратегическое поражение России"."Для нас важны гарантии реализации тех положений, которые войдут в мирный договор, в том числе в плане внутриполитической трансформации Украины. Тут я согласен с теми, кто считает, что таких гарантий нынешняя киевская власть нам дать не в состоянии (…) Если американцы хотят урегулирования, то они должны взять на себя определенные обязательства в отношении реализации мирного договора, в том числе долгосрочного порядка", — подчеркнул дипломат.Крамаренко полагает, что есть несколько вариантов дальнейшего развития событий вокруг украинского урегулирования. По его мнению, Россия не может позволить себе остаться в конце переговорного процесса с "листком бумаги", как это было в случае "Минска-1" и "Минска-2", или с устными заверениями."Или американцы уходят из конфликта, отходят от него и продолжают процесс нормализации двухсторонних отношений с Россией, или они отходят, и этот процесс стопорится, что в принципе нас тоже устроит. Быть рядом с Америкой, быть ее другом и союзником в принципе не слишком благодарное дело, это видно на примере европейцев и ее союзников по НАТО", — рассказал Крамаренко.Третий вариант подразумевает, что президент Трамп вникнет во внутриполитическую часть будущего мирного договора и предложит России то решение, которое ее устроит, рассказал дипломат. Тогда мир наступит достаточно скоро, уже в этом году, допустил он.При этом дипломат не исключил и такой вариант, при котором конфликт продолжится с прежней интенсивностью и ВСУ потерпит военное поражение.* В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела экспертные мнения в публикации Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулированиеСледите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

