Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка

Убийства, насилие, взятки, бусификация — эти слова описывают лишь часть громких эпизодов, связанных с работой территориальных центров комплектования (ТЦК)... Украина.ру, 27.02.2026

Убийства, насилие, взятки, бусификация — эти слова описывают лишь часть громких эпизодов, связанных с работой территориальных центров комплектования (ТЦК). Система, которую запускали как "реформу военкоматов", за годы СВО обросла скандалами.В обществе мобилизацию прозвали "бусификацией" — за практику задержаний мужчин на улицах и доставку в микроавтобусах. Владимир Зеленский уже заговорил о возможной реформе системы.Кто такие сотрудники ТЦК и во что превратилась мобилизация на Украине — смотрите в материале редакции Украина.ру

