Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка - 27.02.2026
Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка
Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка - 27.02.2026 Украина.ру
Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка
Убийства, насилие, взятки, бусификация — эти слова описывают лишь часть громких эпизодов, связанных с работой территориальных центров комплектования (ТЦК)... Украина.ру, 27.02.2026
2026-02-27T18:25
2026-02-27T18:28
видео
украина
владимир зеленский
тцк
украина.ру
мобилизация на украине
уклонисты
военкомат
военком
мужчины
Убийства, насилие, взятки, бусификация — эти слова описывают лишь часть громких эпизодов, связанных с работой территориальных центров комплектования (ТЦК). Система, которую запускали как "реформу военкоматов", за годы СВО обросла скандалами.В обществе мобилизацию прозвали "бусификацией" — за практику задержаний мужчин на улицах и доставку в микроавтобусах. Владимир Зеленский уже заговорил о возможной реформе системы.Кто такие сотрудники ТЦК и во что превратилась мобилизация на Украине — смотрите в материале редакции Украина.ру
украина
бывший ссср
видео, украина, владимир зеленский, тцк, мобилизация на украине, уклонисты, военкомат, военком, мужчины
Видео, Украина, Владимир Зеленский, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине, уклонисты, военкомат, военком, мужчины, бывший СССР

Современные полицаи: как ТЦК превратили мобилизацию на Украине в систему страха и заработка

18:25 27.02.2026 (обновлено: 18:28 27.02.2026)
 
Убийства, насилие, взятки, бусификация — эти слова описывают лишь часть громких эпизодов, связанных с работой территориальных центров комплектования (ТЦК). Система, которую запускали как "реформу военкоматов", за годы СВО обросла скандалами.
В обществе мобилизацию прозвали "бусификацией" — за практику задержаний мужчин на улицах и доставку в микроавтобусах. Владимир Зеленский уже заговорил о возможной реформе системы.
Кто такие сотрудники ТЦК и во что превратилась мобилизация на Украине — смотрите в материале редакции Украина.ру
Лента новостейМолния