Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен

Имитацию расстрела практиковали на Украине с российскими военнопленными. Об этом в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2026-02-27T17:48

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0b/1063833155_0:0:1847:1039_1920x0_80_0_0_08cadf28204a7a26918a3a33d02ef3fb.jpg

в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Самая достоверная информация, когда ты напрямую общаешься с нашими военнослужащими после обмена военнопленными. Есть жуткие истории и имитированного вывода на расстрел, избиений и действий, унижающих человеческое достоинство", - сказала Москалькова.Она сообщает украинскому омбудсмену о каждом подобном случае, чтобы тот в рамках своих полномочий принял меры по недопущению подобных ситуаций."Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, - сказала Москалькова. - Надо сказать, что мои примеры, моя информация, она попала, по крайней мере, в последний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Может быть, не в том объеме, как я рассчитывала и как нужно было бы ее представить, но тем не менее все-таки частично она становится достоянием мировой общественности".Ранее на эту тему: Подполковник ВКС РФ вернулся домой из украинского плена и рассказал о пыткахБольше событий дня представлено в обзоре Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

