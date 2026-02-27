Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен - 27.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260227/rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-vyvodili-na-imitirovannyy-rasstrel---ombudsmen-1076160405.html
Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен
Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен - 27.02.2026 Украина.ру
Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен
Имитацию расстрела практиковали на Украине с российскими военнопленными. Об этом в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2026-02-27T17:48
2026-02-27T17:48
в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Самая достоверная информация, когда ты напрямую общаешься с нашими военнослужащими после обмена военнопленными. Есть жуткие истории и имитированного вывода на расстрел, избиений и действий, унижающих человеческое достоинство", - сказала Москалькова.Она сообщает украинскому омбудсмену о каждом подобном случае, чтобы тот в рамках своих полномочий принял меры по недопущению подобных ситуаций."Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, - сказала Москалькова. - Надо сказать, что мои примеры, моя информация, она попала, по крайней мере, в последний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Может быть, не в том объеме, как я рассчитывала и как нужно было бы ее представить, но тем не менее все-таки частично она становится достоянием мировой общественности".Ранее на эту тему: Подполковник ВКС РФ вернулся домой из украинского плена и рассказал о пыткахБольше событий дня представлено в обзоре Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Российских военнопленных на Украине выводили на имитированный расстрел - омбудсмен

17:48 27.02.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссия и Украина провели второй этап обмена военнопленными
Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Имитацию расстрела практиковали на Украине с российскими военнопленными. Об этом в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
в плену на Украине выводили на имитированный расстрел, есть информация также об избиениях и действиях, унижающих человеческое достоинство, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Самая достоверная информация, когда ты напрямую общаешься с нашими военнослужащими после обмена военнопленными. Есть жуткие истории и имитированного вывода на расстрел, избиений и действий, унижающих человеческое достоинство", - сказала Москалькова.
Она сообщает украинскому омбудсмену о каждом подобном случае, чтобы тот в рамках своих полномочий принял меры по недопущению подобных ситуаций.
"Я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, - сказала Москалькова. - Надо сказать, что мои примеры, моя информация, она попала, по крайней мере, в последний доклад Верховного комиссара ООН по правам человека. Может быть, не в том объеме, как я рассчитывала и как нужно было бы ее представить, но тем не менее все-таки частично она становится достоянием мировой общественности".
Ранее на эту тему: Подполковник ВКС РФ вернулся домой из украинского плена и рассказал о пытках
Больше событий дня представлено в обзоре Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
