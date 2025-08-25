Переговоры могут вестись только в Киеве или во Львове, иначе вскоре будет следующая война – Краипивник - 25.08.2025 Украина.ру
Военная победа является единственным путём к миру и поэтому альтернативы подписания соответствующих документов в Киеве или во Львове нет. Об этом в ходе мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" заявил офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник
2025-08-25T14:14
2025-08-25T14:14
Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Модератором выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он отметил, что авторитетные авторы издания придерживаются противоположных взглядов на перспективы урегулирования нынешнего конфликта в целом и роли в этом процессе президента США Дональда Трампа в частности.Крапивник сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с периодом Первой мировой войны. Тогда США продавали оружие обеим сторонам в конфликте и зарабатывали на этом.По его словам, у США довольно большое количество законсервированного оружия, и их задача состоит в том, чтобы продать его Европе."Поэтому я как военный считаю, что единственные переговоры могут вестись только в Киеве или во Львове, если российские войска туда дойдут. Что-либо другое значит, что будет следующая война, при этом достаточно скоро", — заявил Крапивник.Эксперт полагает, что военная победа является единственным путем к миру, а любой конфликт такой интенсивности, который останавливается до логического завершения, является залогом будущего конфликта.Также на эту тему: США отнимают у Британии контроль за Украиной и лишают больших глобальных амбиций – Делягин Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела экспертные мнения в публикации Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование* В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Военная победа является единственным путём к миру и поэтому альтернативы подписания соответствующих документов в Киеве или во Львове нет. Об этом в ходе мультимедийной конференции из цикла "Украинское досье" заявил офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник
Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" состоялась 22 августа в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Модератором выступил главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он отметил, что авторитетные авторы издания придерживаются противоположных взглядов на перспективы урегулирования нынешнего конфликта в целом и роли в этом процессе президента США Дональда Трампа в частности.
Крапивник сравнил нынешнюю ситуацию на Украине с периодом Первой мировой войны. Тогда США продавали оружие обеим сторонам в конфликте и зарабатывали на этом.
По его словам, у США довольно большое количество законсервированного оружия, и их задача состоит в том, чтобы продать его Европе.
"Поэтому я как военный считаю, что единственные переговоры могут вестись только в Киеве или во Львове, если российские войска туда дойдут. Что-либо другое значит, что будет следующая война, при этом достаточно скоро", — заявил Крапивник.
Эксперт полагает, что военная победа является единственным путем к миру, а любой конфликт такой интенсивности, который останавливается до логического завершения, является залогом будущего конфликта.
Также на эту тему: США отнимают у Британии контроль за Украиной и лишают больших глобальных амбиций – Делягин
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела экспертные мнения в публикации Территории, демилитаризация Европы и денацификация Украины. Куда повернет мирное урегулирование
* В видеоматериале упоминаются Пётр Порошенко и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния