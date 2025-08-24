https://ukraina.ru/20250824/tomash-matseychuk-pobeda-putina-ugrozhaet-evropeyskoy-levoliberalnoy-sisteme-priblizhaya-ee-krakh--1067567140.html

Томаш Мацейчук: Победа Путина угрожает европейской леволиберальной системе, приближая ее крах

24.08.2025

Томаш Мацейчук: Победа Путина угрожает европейской леволиберальной системе, приближая ее крах

Польский журналист Томаш Мацейчук объяснил изданию Украина.ру, почему Европа правеет, и почему там все больше молодых людей отдают свои голоса правым партиям и начинают исповедовать правые, а не леволиберальные ценности

— Томаш, ты давно живёшь и работаешь в Британии. В своих социальных сетях ты пишешь, что Британия и вообще Европа в последнее время „правеют“. Что означает глагол „праветь“: отдают свои голоса правым партиям? Или просто начинают бунтовать против леволиберальной повестки?— В Британии, а также в Европе, происходит настоящий бунт против леволиберальной политики, политики массовой миграции и открытых границ, принудительной и экономически пагубной „зелёной революции“ в промышленности, сельскохозяйственном секторе и вообще в повседневной жизни рядового европейца.Бунт против попыток затыкать людям рты, душить свободу слова в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях. Бунт против попыток замены толерантности в отношении к сексуальным меньшинствам на принятие и поощрение.Ещё несколько лет назад за попытки обсуждать такие темы и критиковать леволиберальный мейнстрим тебя могли сразу же назвать фашистом, уволить с работы и сделать кем-то вроде члена касты неприкасаемых, с которым даже здороваться никто не захочет. Сегодня, к счастью, это начало меняться.Самым ярким примером попытки уничтожить человека за взгляды в Британии является случай Томми Робинсона, англичанина из Лутона, которого уже многократно сажали в тюрьму за его общественную деятельность и про которого в СМИ ещё недавно говорили либо плохо, либо вообще не говорили.Кстати, Лутон — это наглядный пример того, к чему приводит леволиберальная политика. Томми Робинсон родился там в 1982 году, и тогда город был белым, христианским и промышленным.Сегодня Робинсону 43 года, и в его родном городе процент белых, включая мигрантов из Европы, составляет около 40% и с каждым годом падает. По официальным данным Великобритании, в 2021 году мусульмане составляли уже 33% населения Лутона.Заводы, которые давали работу местному населению, либо уже закрыты, либо прямо сейчас окончательно закрываются. А мигранты, которых привезли, чтобы работать на этих заводах, не собираются никуда уезжать.Если у них нет работы, то тогда они получают социальное жильё, пособия и живут на них. Ведь это всё равно лучше, чем жизнь в Пакистане или в Бангладеш.Похожие процессы видим не только в Англии, но также в Бельгии, в Нидерландах, в Швеции, в Дании, в Германии, в Австрии, во Франции, в Испании, в Италии… практически по всей Западной Европе, которая в какой-то момент в прошлом решила, что лучше массово завозить мигрантов и брать с них налоги, чем проводить реформы и, возможно, понизить прогнозы по росту ВВП.В итоге сегодня видим то, чего так сильно боялись леволибералы, — невероятный рост популярности правых партий.На недавно прошедших местных выборах в Британии первое место заняла „крайне правая“ партия Найджела Фаража „Реформировать ЮК“. Свежие опросы общественного мнения дают им сейчас уже 35% поддержки.В Бельгии впервые за всю историю этого государства правит премьер-министр из „крайне правой“ партии фламандских националистов. В Нидерландах в опросах общественного мнения перед октябрьскими выборами лидирует „крайне правая“ „Партия Свободы“ Герта Вилдерса, который призывал к запрету Корана и к борьбе против исламизации Нидерландов и Европы.В Чехии „крайне правые“ из АНО и СПД, вероятнее всего, придут к власти уже в этом октябре. „Крайне правые“ всё сильнее во Франции и в Италии, где правит госпожа Мелони, но где её реформы блокируются всё ещё леволиберальной системой.— Что объединяет всех этих „крайне правых“ европейцев?— Желание защитить идентичность своих народов и своих стран, желание остановить промышленную деградацию, желание бороться с растущей преступностью, желание остановить хаос и навести порядок.И, в конце концов, желание перестать тратить деньги на „спасение мира“ и содержание беженцев, желание начать тратить деньги на свои нужды и защищать свои интересы.И что весьма интересно, новые поколения европейцев, вопреки леволиберальной политике и массовой культуре, ищут себя в, казалось бы, уже ушедших установках. Молодые британцы смотрят фильмы и сериалы про викингов.Видят, что мужчина может быть храбрым, сильным, решительным, мужественным… и им это нравится больше, чем примеры всяких небинарных Сэмов Смитов (известный эпатажный британский певец, гей, занимающийся пропагандой ЛГБТ*).Я таких „правых“ ребят встречаю на работе, в спортзале, на концертах или просто во время ночного отдыха в городе. В них больше нет чувства стыда за то, что их предки воевали и побеждали, или за то, что их страна всё ещё считается богатой.Они хотят побеждать и быть богатыми и видят, что с леволибералами у власти этому не бывать. К тому же ещё молодые европейцы начали понимать, что многие правила ислама несовместимы с европейским понятием свободы, с правами человека и с демократией.И понимают, что если мусульмане станут большинством, тогда европейскую цивилизацию ждёт конец.— Что значит в сегодняшней Британии быть правым? Какие партии представляют правый спектр? Что, Консервативная партия уже не считается правой?— Удивительно, но Консервативная партия не считается правой. Консерваторы стали центристами, очень похожими на лейбористов, а их единственное большое отличие от „красных“ — это отношение к бизнесу.Консерваторы являются партией бизнеса, но на данный момент не являются партией, защищающей национальные интересы британцев, хотя новый лидер партии Кеми Баденок, дочь мигрантов из Нигерии, старается поменять это.Да, дочь мигрантов из Нигерии пытается всеми силами сделать Консервативную партию более правой, по сути, более националистической. Но, учитывая то, что они правили в Британии с 2010 по 2022 годы и практически не сделали ничего, чтобы решить проблемы, которые важны для правых избирателей, доверия к ним нет.И тут на политической сцене внезапно появляется партия „Реформировать ЮК“ Найджела Фаража. Чего только про них не писали — „крайне правые“, „фашисты“, „агенты Кремля“.Помню, ещё два года назад в британских СМИ считали, что „Реформировать ЮК“ — это партия, которой не светит больше 10% поддержки. Сегодня у них около 35%, у лейбористов — 18%, у консерваторов — 17%.— Чего хотят реформисты Фаража?— Например, хотят бороться с пропагандой ЛГБТ. „Реформировать ЮК“ победили в Дареме, на северо-востоке Англии, и сразу же отменили финансирование гей-парадов.Далее реформисты хотят остановить массовую миграцию, перестать принимать беженцев, перестать содержать иностранцев и начать массовые депортации тех, кто не должен находиться в Британии.Сегодня многие иностранные преступники успешно оспаривают решение о депортации, ссылаясь на защиту прав человека. И это ужасно бесит обычных британцев.Глядя на все эти проблемы, многие британцы приходят к выводу, что британское государство перестало защищать их интересы, перестало быть британским.— Всё-таки что такое быть правым в современной Британии?— Это значит желать, чтобы Британия была британской, чтобы защищала интересы коренного населения, чтобы ставила их выше интересов иностранцев, чтобы помнила и уважала свою историю.Правые хотят, чтобы Британия снова была сильной, богатой и развитой. Не хотят закрывать заводы из-за тезисов зелёной идеологии, не хотят, чтобы их страна была приютом для всех возможных наций, которые потом привозят с собой свои конфликты и угрожают безопасности местных жителей.В конце концов, „правые“ мужчины хотят снова быть настоящими мужчинами и не стесняться этого, а „правые“ женщины хотят быть женственными и не бояться осуждения за свою красоту.Быть правым — это означает быть в состоянии сказать, чем отличается мужчина от женщины, что, как многим известно, вызвало ужасные проблемы у левого премьер-министра Кира Стармера.Хотя ходят слухи, что он уже понял, чем отличается мужчина от женщины, что вызвало насмешки и вопросы со стороны журналистов (в апреле 2024 года Кир Стармер сказал, что член его партии Рози Даффилд была права, когда сказала, что „только у женщин есть шейка матки“, хотя до этого, в 2021 году, он извинился за эти её слова, так как они нарушали права трансгендеров — прим. ред.).— Как приход к власти Трампа повлиял на увеличение правых настроений в Европе? И к чему это может привести?— Возвращение к власти Трампа сделало нормой правые взгляды в средствах массовой информации. Европейцы увидели, что Трамп построил свою стену на границе с Мексикой, отправил туда армию и остановил нелегалов, желающих незаконно попасть в США.Это импонирует европейцам в отличие от политики „Refugees welcome!“, начатой Ангелой Меркель 10 лет назад.Количество терактов и уровень насилия со стороны приезжих привели к тому, что даже самые радикальные левые в Европе больше не поддерживают политику открытых дверей.Дальше, Трамп показал европейцам, что политика — это деньги и жёсткая борьба. Он показал, что деньги надо считать, иначе из тебя сделают лоха и твоя экономика в итоге проиграет, а ты станешь нищим.Европейцы устали быть лохами и панически боятся стать нищими, поэтому стали считать деньги и думать, куда и на что они уходят. Европейцев постоянно пугали, что возвращение Трампа к власти приведёт к катастрофе, над ним смеялись и издевались.Сегодня видим, что катастрофы нет, США развиваются прекрасно, а проблемы есть у тех, кто критиковал Трампа, то есть у Европы.Европейцы видят, что Европа всё сильнее отстаёт от США в плане экономики, она становится всё слабее, а американцы становятся всё сильнее. Вопрос — что с этим делать?Всё чаще в Европе думают следующим образом: „Если леволиберальные идеи привели Европу к такому незавидному состоянию, то тогда, возможно, пора дать шанс правым?“— В Польше проведено исследование, согласно которому сторонников тезиса „Зеленский не должен идти на уступки России ради окончания войны“ среди либеральных и проевропейских сторонников премьера Туска — 77%, а среди сторонников президента Навроцкого — только 36%. Как это объяснить? Ведь Навроцкого поддерживают именно польские правые и националисты, хотя последние никогда не жаловали Россию.— Всё потому, что сторонники Туска и сторонники Навроцкого живут в разных информационных реальностях. Одни читают леволиберальные и проевропейские СМИ, другие читают правые СМИ. И там по-разному освещается то, что происходит на Украине и вокруг неё.Если почитать то, что читают поклонники Туска, можно прийти к выводу, что Украина медленно отступает, но побеждает. С другой стороны, в правых СМИ пишут про дезертирство украинцев, про проблемы с обучением солдат, коррупцию, показывают видео с работой ТЦК.Правые поляки понимают, что Украина уже еле дышит и для них было бы лучше пойти на уступки и заключить мир, чем продолжать погибать и потерять ещё больше, возможно, всю восточную и южную Украину.Правые поляки понимают, что Европа много говорит, но, на самом деле, мало делает для того, чтобы помочь Украине победить. И что последствия продолжительной войны отражаются, в том числе, на Польше, так как Варшава постоянно принимает украинских беженцев, выплачивает им пособия, предоставляет бесплатную медицину, а также бесплатное обучение для украинских детей.Отношение к России здесь не имеет никакого значения. Значение для правых имеют интересы Польши и поляков, а дальнейшее вливание сотен миллиардов евро в Украину, передача оружия, помощь беженцам потихоньку теряют смысл, поэтому сторонники Навроцкого считают, что пришла пора заканчивать войну, даже если украинцам придётся идти на уступки.— Почему лидеры ведущих стран Запада — Франции, Германии, Британии, Финляндии — настроены так категорически антироссийски, если Трамп и европейские правые типа „Альтернативы для Германии“ к России благоволят? Такая их позиция не подрывает ли их электоральные перспективы?— Лидеры ведущих стран Запада сделали ставку на Украину, вложили в неё гигантские деньги и в случае своего поражения рискуют потерять репутацию и войти в историю как проигравшие Путину, а это, естественно, отразится на их электоральных перспективах.Они ведут борьбу за свой порядок в Европе и в мире, но на данный момент оказались слишком слабы и нерешительны, чтобы противостоять России. Их, в том числе, губит то, что они постоянно требуют и надеются на помощь США, но Трамп уже многократно показывал Европе, что пришла пора решать свои проблемы за свой счёт, а не за счёт американцев.В конце концов, победа Путина угрожает европейской леволиберальной системе, приближает её крах, и поэтому старая Европа пытается до конца хоть как-то помогать Украине и не допускать её окончательного поражения, так как оно может повлечь за собой цепочку процессов, которые приведут к власти в Европе правых и полностью поменяют политический ландшафт Европы.* деятельность движения запрещена на территории РФЧитайте также интервью Александра Чаленко с польским журналистом о результатах польских президентских выборов, на которых победил правый кандидат Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет

