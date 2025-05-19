https://ukraina.ru/20250519/tomash-matseychuk-na-prezidentskikh-vyborakh-v-polshe-golosa-razdelilis-popolam-no-rossii-eto-ne-1063247439.html

Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет

Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет - 19.05.2025 Украина.ру

Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет

Польский журналист Томаш Мацейчук прокомментировал изданию Украина.ру итоги первого тура президентских выборов в Польше, которые состоялись в это воскресенье

2025-05-19T18:52

2025-05-19T18:52

2025-05-19T19:00

интервью

польша

рафал тшасковски

томаш мацейчук

ес

нато

дональд трамп

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- Томаш, прокомментируй итоги первого тура польских президентских выборов. С какими программами на выборы шли основные кандидаты?- Итоги первого тура польских президентских выборов оказались довольно неприятным сюрпризом для правящей партии Дональда Туска, так как Рафал Тшасковский, кандидат Гражданской Платформы, вместо победы с большим отрывом, как это показывали соцопросы во время предвыборной кампании, набрал 31,4% голосов, что всего на 1,9% больше, чем занявший второе место Кароль Навроцкий (29,5%), кандидат от партии Право и Справедливость Ярослава Качинского.Но это не единственный сюрприз. Третье и четвертое места заняли Славомир Менцен (14,8%) и Гжегож Браун (6,3%), кандидаты, которых в мейнстримных СМИ Польши и Европы называют "крайне правыми". Вместе "крайне правые" набрали почти 25% голосов, что еще несколько лет назад казалось просто-напросто невозможным.На что стоит обратить внимание, Тшасковский (партия Туска) и Навроцкий (партия Качинского) получили всего 12% и 10% голосов среди молодых поляков в возрасте 18-29 лет. В этой возрастной группе первое место с почти 40% поддержки занял национал-капиталист Славомир Менцен.Что касается чисто левых кандидатов, Адриан Зандберг получил 4,9%, Магдалена Беят 4,2%, а Иоанна Сенишин 1,1%, что вместе дает 10% и вписывается в антилевый тренд польской политики, удерживающийся с 2005 года, когда власть потерял посткоммунистический Союз демократических левых сил.Глядя на ландшафт польской политики после первого тура президентской гонки, видим, что к традиционному поединку либералов и консерваторов присоединился новый серьезный игрок - националисты.- Каковы главные отличия между этими тремя лагерями?- Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, либерал, демократ, поддерживает ЛГБТ* и даже принимает участие в гей-парадах, поддерживает либеральную повестку Сороса и сотрудничает с ним, выступает за более тесную интеграцию Польши в структуры Евросоюза, например, считает, что в будущем Польша должна принять европейскую валюту. Поддерживает идею разрешить аборты до 12-ой недели беременности, а также разрешить гей-браки.Многократно публично заявлял, что Польша должна принимать беженцев, в том числе мусульманских, но в связи с резким ростом антиэмигрантских настроений в польском обществе недавно Тшасковский решил поменять мнение и сказал "никаких беженцев, ни с Востока, ни с Запада". Поддерживает Украину и антироссийские санкции. В плане экономики, выступает за рыночную экономику с европейским регулированием. Считается пронемецким. Политический лагерь Тшасковского поддерживал Байдена и выступал против Трампа.Кароль Навроцкий, глава Института Национальной Памяти Польши, христианский социал-демократ, противник отказа от суверенитета в пользу интеграции с Евросоюзом. Выступает против абортов, против гей-браков, против перехода на европейскую валюту. Выступает против переселения беженцев в Польшу, считает, что мигранты могут приезжать в Польшу, но при этом в польском государстве поляки должны быть приоритетом, например в системах образования и здравоохранения.Противник нацизма и бандеризма. От Германии требует выплатить репарации за уничтожение Польши и ее населения в годы Второй мировой войны. От Украины требует проведения эксгумаций жертв бандеровцев, убитых на Волыни и в других регионах. Не поддерживает вступление Украины в НАТО.Выступает за защиту польских фермеров и грузоперевозчиков от несправедливой конкуренции со стороны украинцев, которые не обязаны соответствовать нормам и законам Евросоюза. Считается проамериканским. Перед выборами встретился с Дональдом Трампом.Славомир Менцен, предприниматель и налоговый советник. Один из лидеров националистической партии "Конфедерация". Считается евроскептиком, но на данный момент не поддерживает выход Польши из Евросоюза. Выступает против массовой миграции, против переселения беженцев, против финансирования Польшей граждан других стран, например, путем выплачивания пособий или трансфера средств на ремонт, например, Львова ("Польша не должна быть банкоматом Украины"). Не поддерживает Путина, надеется на успешный исход войны для Украины. Считает, что экономике Польши нужно больше свободы, больше капитализма, а основой развития польского бизнеса должны стать низкие налоги и минимальная бюрократия.Выступает против абортов и гей-браков, но не поддерживает гомофобию. Историческую политику считает важной. Является противником нацизма, бандеризма и коммунизма. Внесен в список врагов Украины на сайте "Миротворец" за критику бандеризации Украины у памятника Бандере во Львове в 2025 году. Мэр Львова Андрей Садовой призвал проверить, должен ли Менцен вообще иметь возможность въезжать в Украину, что, по сути, является призывом запретить ему въезд в страну.Гжегож Браун, режиссер, противник Евросоюза и НАТО, противник Украины, националист. Отказался называть Путина военным преступником. Требует провести международное расследование "событий в Буче". Выступает против массовой миграции, против переселения беженцев, против принудительных вакцинаций. Выступает против Израиля и за Палестину.В 2023 году, в здании польского Сейма потушил огнетушителем ханукальные свечи. Снимает украинские флаги с правительственных зданий. Считается радикальным католиком и требует полного запрета абортов. Ярый противник коммунизма, СССР и Сталина. Красную Армию называет оккупантами, обвиняет советских солдат в массовых преступлениях. Бывает в России, где встречается с российскими журналистами и активистами. Говорит по-русски.- Что мы можем сказать в целом о первой четверке первого тура президентских выборов? Почему в первом туре победил кандидат от правящей либеральной и проевропейской Гражданской платформы? Сможет ли он победить во втором?- Она доказывает правдивость тезиса о том, что главные идейные лагеря в Польше 2025 года - это либералы (31%), консерваторы (29,5%) и националисты (21%).Тшасковский смог получить большинство голосов в первом туре так как электорат центристов видел для себя только одного кандидата - Тшасковского. Если у правых, то есть консерваторов и националистов, был всего лишь один кандидат, Навроцкий, тогда вполне вероятно кандидат от партии ПиС победил бы с довольно большим перевесом. И этот момент отвечает на вопрос - чего ожидать во втором туре?Если левые проголосуют за Тшасковского, его результат вырастет с 31% до 41%. Если правые проголосуют за Навроцкого, тогда его результат вырастет с 29,5% до 50,5%. Остальные 8,5%, которые проголосовали за других кандидатов, могут проголосовать частично за Тшасковсого и частично за Навроцкого, поэтому, как видим, Тшасковский из фаворита превратился в потенциального проигравшего.Так или иначе, по моему мнению, шансы кандидатов ПиС и ГП более менее равны - 50% на 50%, тем более, что на этой неделе нас ждут очередные дебаты и можно ожидать, что в очередной раз они окажутся захватывающими и жаркими, что может повлиять на уровень поддержки кандидатов.- Как победа одного из этих двух кандидатов повлияет на изменения в отношениях Польши с Украиной и с Россией?- Никак. Никаких изменений не будет. Партии Туска и Качинского видят Польшу в ЕС и в НАТО, видят ее в союзе с Украиной, пусть даже вне НАТО.На что стоит обратить внимание, Тшасковский и Навроцкий заявили, что выступают против идеи отправлять польских солдат на Украину. Такого же мнения придерживаются Туск и Качинский.Новый президент продолжит поддерживать санкции против России, но при всем этом, будет более требовательным в отношении к Украине в таких вопросах как Волынская резня, торговля, доступ к нашим рынкам для украинских компаний. Но польско-украинской "дружбе", пока идет война, ничто не угрожает.- Президентская должность в Польше считается больше церемониальной, но за нее идет нешуточная борьба. Почему?- Президентская должность в Польше действительно церемониальная. Главным рычагом президента в польской политике является право вето, то есть, возможность блокировать принятие законов, за которые проголосовали Сейм и Сенат.Так или иначе, пост президента считается престижным, президент может стать либо рупором критики правительства, либо рупором проправительственной пропаганды успеха. И кто победит на этих выборах может потом повлиять на результат парламентских выборов в 2027 году.В случае победы Навроцкого, националисты в 2027 году получат возможность играть против Туска и Качинского, против ГП и ПиС, что может помочь им выйти на новый уровень.В случае победы Тшасковского, при условии, что продолжит пропагандировать ЛГБТ* и примет хотя бы минимальное количество мусульманских переселенцев из ЕС, правые в 2027 году могут получить настолько хорошие результаты, что существует вероятность создания правительства ПиС + националисты. И это была бы самая правая коалиция за всю историю послевоенной Польши.Подробнее о результатах первого тура президентских выборов в Польше - в статье Олега Хавича "Президентские выборы в Польше: правый разворот"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20250517/pervyy-tur-prezidentskikh-vyborov-v-polshe-borba-za-chetvrtoe-mesto-1063208879.html

https://ukraina.ru/20250512/tomash-matseychuk-svoimi-tolerantnymi-predlozheniyami-arestovich-uzhe-ne-vernet-krym-i-donbass-poezd-ushel-1063024487.html

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интервью, польша, рафал тшасковски, томаш мацейчук, ес, нато, дональд трамп