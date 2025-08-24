https://ukraina.ru/20250824/slit-dodika-v-trubu-druzhby-pochemu-vuchichu-vdrug-zakhotelos-vstretitsya-s-putinym-1067566460.html

"Слить" Додика в трубу "Дружбы". Почему Вучичу вдруг захотелось встретиться с Путиным

Встреча российского и сербского руководства на самом высоком уровне состоится в кратчайшие сроки. Об этом президент Сербии Александр Вучич 21 августа сообщил на своей странице в соцсетях, после встречи с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко

"Мы рассматривали все темы, представляющие интерес для обеих сторон", - сообщил Вучич, подтвердив курс его страны на сохранение дружеских отношений с Россией.Также сербский лидер отметил, что официальный Белград решительно намерен и впредь хранить мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан, особенно в Боснии и Герцеговине.На основании короткого сообщения Александра Вучича можно заключить, что он готовится к скорым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, с которым до начала специальной военной операции на Украине он встречался регулярно и часто. Эти встречи были предметом особой гордости Вучича, и он неоднократно заявлял, что никто из сербских лидеров не гостил в Москве так часто, как он.Все изменилось с началом СВО, когда Вучич предпочел особо не подчеркивать свою дружбу с российским лидером, чтобы не злить евроатлантических партнеров. Однако в мае этого года Вучич все-таки приехал в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы и провести переговоры с Путиным. В это время в США уже начался второй президентский срок Трампа, и российско-американские контакты по украинскому урегулированию шли полным ходом. Таким образом, Вучич получил хороший предлог для того, чтобы оправдаться перед европейскими партнерами, недовольными его дружбой с Москвой.В своем объявлении в соцсетях Вучич говорит о том, что встреча российского и сербского руководства на высшем уровне должна состояться в ближайшее время. Поэтому можно предположить, что она состоится на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет с 3 по 6 сентября.Если президент Сербии действительно примет участие в этом мероприятии, это будет своеобразная "работа над ошибками", так как в 2024 году он на форум не приехал. Вместо себя он отправил туда тогдашнего вице-премьера Александра Вулина. И приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани, которое ему было передано через Вулина, Вучич также проигнорировал, сославшись на насыщенный график международных визитов в эти дни. „У меня тьма народу в штрафной площадке в эти дни“, - заявил он в эфире сербского телевидения. В итоге "тьма народу" приехала в Сербию в лице одного премьер-министра Польши Дональда Туска.Теперь у Вучича ряд вполне конкретных политических и экономических тем, которые ему надо обсудить с российской стороной и из-за которых стоило бы приехать в Россию, неважно, во Владивосток или в Москву.Главный экономический вопрос — это подписание нового долгосрочного газового соглашения с "Газпромом" о поставках голубого топлива в Сербию и строительство нефтепровода Сербия-Венгрия, который станет ответвлением трубопровода "Дружба". Об этом 21 августа в комментарии российским СМИ рассказала министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.По ее словам, долгосрочный газовый контракт почти готов к подписанию, и осталось лишь уточнить отдельные его элементы. Подчеркивая важность газоснабжения из России, министр напомнила, что благодаря ему в разгар энергетического кризиса сербские власти обеспечили стабильное снабжение своих граждан и экономики.В Сербии также началось расширение подземного газохранилища "Банатский двор", которое ранее было согласовано с российскими партнерами, отметила Джедович-Ханданович. Также она подчеркнула, что одним из приоритетных проектов в энергетической сфере является строительство нефтепровода Сербия - Венгрия при поддержке правительств России и Венгрии. Благодаря этому проекту страна получит возможность подключиться к нефтепроводу "Дружба" и обеспечит таким образом дополнительное направление поставок нефти, уточнила министр.Если говорить о политических вопросах, новая встреча с российским руководством для Вучича пришлась бы как нельзя кстати в момент, когда затяжные антиправительственные протесты в Сербии переходят в активную фазу. Президент Сербии много раз на своем посту использовал визиты в Москву для получения дополнительной поддержки у своих избирателей, которые настроены в основном пророссийски. Можно говорить о том, что переговоры с высшим руководством России для него годами были частью предвыборных кампаний, поэтому не исключено, что и сейчас, на фоне потери рейтинга среди собственного населения, он опять воспользуется проверенным методом.Однако это отнюдь не главная политическая задача, которую Вучич мог бы решить переговорами с российским коллегой. Протестное движение сербского лидера беспокоит, но, несмотря на регулярные заявления о "майдане", с помощью которого Запад пытается сместить его с власти, он все еще довольно уверенно ощущает себя на своей позиции. К тому же и Запад, несмотря на критику жесткого подавления уличных протестов со стороны полиции, отнюдь не спешит потребовать проведения в Сербии внеочередных парламентских выборов.Скорее всего, западные, в первую очередь, европейские страны, действительно пытаются взять под контроль народное протестное движение и не допустить прихода к власти в стране неподконтрольных себе политических сил. Но если к организации протестных акций и причастны западные спецслужбы, то их цель скорее всего не в том, чтобы сместить действующую власть именно сейчас, а в том, чтобы заставить ее поспешить с некоторыми важными уступками.В этом контексте особо важна ситуация в Боснии и Герцеговине, которую Александр Вучич упомянул в своем объявлении, посвященном содержанию переговоров с российским послом. В этом балканском государстве уже больше года ведутся активные попытки сместить президента Республики Сербской (автономии в составе БиГ, - Ред.) Милорада Додика, который, по мнению западных политиков, является последней преградой на пути централизации Боснии и Герцеговины.В попытках убрать Додика и упразднить Республику Сербскую международное сообщество использует институт верховного представителя, который был введен в БиГ после окончания гражданской войны в 1995 году для контроля над установлением мира в республике. За упразднение этого института на площадке ООН активно выступает Россия.В настоящее время функцию верховного представителя по БиГ выполняет немецкий дипломат Кристиан Шмидт, но его мандат не был утвержден СБ ООН из-за возражений России и Китая. Поэтому президент Республики Сербской посчитал его самозванцем и отказался исполнять его решения.В конце февраля 2025 года суд БиГ признал Милорада Додика виновным в несоблюдении решений Кристиана Шмидта и приговорил его к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик обжаловал это решение, но Суд БиГ в августе отклонил апелляцию и окончательно аннулировал его мандат на посту президента Республики Сербской.После этого Милорад Додик анонсировал проведение в октябре референдума, на который будет вынесен вопрос: "Признаете ли вы решения о смене президента Республики Сербской?" Несколько месяцев после этого референдума в автономии должно пройти еще одно народное волеизъявление. На этот раз население должно высказать свою позицию о самостоятельности Республики Сербской.Проведение обоих референдумов невозможно представить без поддержки Сербии и России. Одновременно они ставят Александра Вучича в весьма двойственное положение. Он не может не поддержать стремление сербов в Республике Сербской сохранить свою автономию в рамках БиГ, гарантированную Дейтонским мирным соглашением от 1995 года, но при этом не хочет рисковать потерей поддержки Запада, прежде всего Евросоюза.Открытая поддержка интересов Республики Сербской грозит ему усилением протестного движения на улицах, а открытая поддержка интересов Запада - дальнейшим падением рейтинга. Тем более в период интенсивной реализации Брюссельских соглашений по упразднению присутствия сербского государства в автономном крае Косово и Метохия, государственная пропаганда делала ставку именно на то, что в перспективе сербы теряют Косово, но зато получают Республику Сербскую.В данных обстоятельствах для Вучича чрезвычайно важно понять, как далеко собирается идти Москва в поддержке Республики Сербской, в которой у нее тоже есть и политические, и экономические интересы. В его контактах с Москвой по данному вопросу напрямую могут быть заинтересованы и партнеры Вучича по Евросоюзу.Как показывает опыт, Брюссель никогда не позволяет Вучичу безнаказанно играть в славянское братство и дружбу с Россией. Свежий пример — это участие Вучича в мероприятиях по случаю 9 мая в Москве, после которых он отправился в Одессу на саммит "Украина — Юго-Восточная Европа". Там сербский лидер просил у Зеленского разрешения принять участие в восстановлении нескольких украинских городов или небольшой области.На этот раз за визит в Москву Вучич может "отплатить" уступчивостью по вопросам Республики Сербской.Не исключено, что на переговорах с российскими официальными лицами Вучичу придется отвечать на ряд неприятных вопросов, возникающих в последнее время в российско-сербских отношениях. Например, на вопрос о том, как продвигается установление контроля над экспортом сербского вооружения, которое, по данным российской разведки, разными путями из Сербии попадает в руки ВСУ.Но это небольшая неприятность по сравнению с тем, что Вучич от Москвы может получить. Например, российскую газ и нефть для реализации иностранных инвестиций в Сербию, которыми он так сильно гордится.Больше о внутриполитической ситуации в Сербии в материале Татьяны Стоянович Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазу

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

