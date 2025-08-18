https://ukraina.ru/20250818/predchuvstvie-grazhdanskoy-voyny-protesty-v-serbii-pereshli-v-goryachuyu-fazu-1067215148.html

Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазу

Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазу - 18.08.2025 Украина.ру

Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазу

Затяжные акции протеста, которые в Сербии начались еще осенью 2024 года, перешли в новую, горячую фазу

2025-08-18T22:30

2025-08-18T22:30

2025-08-18T22:31

эксклюзив

протесты

сербия

белград

косово

александр вучич

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066959947_0:508:720:913_1920x0_80_0_0_f57cfe5f3bb1aaf531611cfd98da4225.jpg

На улицах крупных городов страны, прежде всего в Белграде и Нови-Саде, с 13 августа почти ежедневно происходят стычки демонстрантов с полицией. Беспорядки начались после того, как протестующие стали громить офисы правящей Сербской прогрессивной партии.После Белграда волна погромов прокатилась по большинству региональных центров страны, особо жестокие стычки между демонстрантами и стражами порядка произошли в городе Валево на западе Сербии, в котором сильны оппозиционные настроения граждан.Демонстранты используют пиротехнические средства и петарды, а также забрасывают полицейских камнями. Стражи порядка отвечают слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, а в прямом контакте с протестующими избивают их дубинками. На улицах Белграда можно увидеть скопления полицейских и бронемашины с эмблемой Жандармерии Сербии, в задачи которой входит обеспечение правопорядка в особо опасных ситуациях.За пять дней протестных акций в разных городах страны пострадали 137 сотрудников полиции, сообщил президент Сербии Александр Вучич 17 августа в ходе своего телевизионного обращения к гражданам. Точное количество пострадавших демонстрантов он не уточнил.Кроме полицейских и протестующих граждан, в уличных беспорядках принимают участие и неидентифицированные группировки в масках. Как раз беспорядки в центре Белграда 13 августа и начались между этими группировками и протестующими, которые забрасывали друг друга камнями и пиротехническими средствами, в то время как полицейские в касках и со щитами стояли между ними, создавая зону отчуждения.Однако остается загадка, по чьему приказу действовали эти группировки. Пока симпатизирующие властям граждане видят в их действиях проблески цветной революции, остальные склоняются к самым разным вариантам, вплоть до того, что за ними стоят правящие структуры, которым нужен повод для того, чтобы задействовать полицию и разогнать протестное движение.Как один из аргументов в пользу такой теории они выдвигают то, что непосредственно до начала столкновений закрытый палаточный лагерь сторонников власти, который уже месяцами стоит в парке между парламентом и резиденцией президента Сербии, посетили лично Вучич, его брат Андрей и старший сын Данило.Этот палаточный лагерь был разбит в ответ на действия студентов, организовавших блокаду работы сербских университетов после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которая случилась в октябре 2024 года. Трагедия, в которой погибли 16 человек, стала триггером для всплеска народного недовольства, который превратился в многомесячные массовые акции.По официальным данным, в лагере находятся "студенты, которые хотят учиться" и которые требуют от властей, чтобы они им обеспечили условия для посещения лекций и сдачи экзаменов. Граждане прозвали его "Чацилендом" после того, как в нем увидели баннер, на котором слово "Ђаци" ("Дйаци", ученики", - Ред.) было написано с ошибкой - "Ћаци" ("Чаци", - Ред.). Для многих граждан страны этот элементарный признак неграмотности стал поводом засомневаться в том, кто на самом деле находится в палаточном лагере, охраняемом полицией.Но и без всякой теории заговора, за месяцы уличных шествий, из которых некоторые были самыми массовыми в истории современной Сербии, страсти в обществе накалились до такой степени, что переход к насильственным формам выражения протеста был вполне ожидаемым, но от этого не менее трагичным развитием событий.На то, что на улицах сербских городов события пошли по самому нежелательному сценарию, повлиял ряд факторов. С одной стороны, лидеры студенческого движения, возглавившие акции протеста, слишком долго настаивали на своих первоначальных требованиях, которые касались таких вопросов, как расследование обстоятельств трагедии в Нови-Саде, борьба против коррупции, финансирование вузов и материальное положение студентов. Даже после самого массового митинга 15 марта, на который вышло около 300 тысяч граждан, не было озвучено никаких политических требований, таких, как проведение выборов или формирование переходного правительства.Первые политические требования появились после митинга по случаю национального праздника - Видовдана 28 июня. Тогда студенты потребовали роспуска парламента и назначения даты досрочных выборов. Так как власти не удовлетворили их требования, они призвали сторонников к гражданскому неповиновению.С другой стороны, власти с самого начала пытались приуменьшить значимость студенческого протеста. При этом они пытались все народное движение заклеймить клеймом "майдана" и обвинить его участников в предательстве и пособничестве западным силам, которые хотят разрушить Сербию. Таким образом власти проигнорировали настоящую причину протеста, носящую прежде всего социальный характер и не связанную с вопросами внешнеполитического определения Сербии.Для большинства протестующих обвал бетонного навеса на только что отремонтированном железнодорожном вокзале оголил всю коррумпированность госчиновников, которые во имя материальной выгоды готовы давать ход сомнительным проектам, не считаясь при этом с мнением экспертов в области строительства.Поэтому, когда представители власти заявляли в эфире национального телевидения, что масштабы трагедии не соответствуют силе протестного движения, которое она вызвала, этим они только подливали масло в огонь, так как каждый из демонстрантов понимал – под обвалившимся навесом мог стоять и он сам, а любой навес, построенный и отремонтированный при таком уровне контроля, может обвалиться в любой момент.При этом сербские власти, которые ранее были готовы проводить внеочередные выборы по любому поводу или без повода, если этот шаг был нужен, чтобы скупать время, необходимое для оттягивания решения непопулярных вопросов, таких как судьба южного автономного края Косово и Метохия, теперь до последнего отказывались даже рассматривать возможность проведения новых выборов. Подобную неуступчивость сербские политологи объясняют не принципиальностью действующих властей, а скатившимся вниз рейтингом правящей партии в первую очередь.Таким образом, события завели внутриполитических акторов в тупик. Ряд СМИ пишет даже о том, что страна находится на пороге гражданской войны.По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, гражданской войны в Сербии не может быть по той простой причине, что она подразумевает существование двух противоборствующих сторон, придерживающихся разных идеологий."Однако даже внутри самой правящей партии нет никакой единой идеологии. Ее члены повязаны между собой исключительно экономическими интересами", - уточнил политолог в интервью изданию Украина.ру.По его словам, значимость актуального протестного движения в том, что оно обнажило суть правящего режима, который сегодня защищает не просто власть, но и огромные деньги.„Речь идет о десятках миллиардов, которые хранятся не только в виде банковских кладов, но вложены и во всю легальную и нелегальную экономику, которую тем или иным способом контролируют представители власти. Они знают, что могут лишиться всего этого, если в Сербии заработает правовое государство“, - рассказал эксперт.При этом Гайич подчеркнул, что сербские власти в своих действиях опираются на поддержку НАТО, поэтому страны альянса и страны ЕС даже не осуждают его слишком сильно за то, что происходит на улицах сербских городов, и не требуют его отставки.„Можно сказать, что Сербия является одной из восточных диктатур НАТО, таких как Молдавия и Украина, но она самая необычная из всех из-за своего гибридного отношения к России. Вучич – это такой своеобразный привратник НАТО, который постоянно заявляет, что Белград не будет вводить санкции против России и не откажется от партнерства с Москвой, но за это время все больше поворачивает Сербию в сторону НАТО. В Сербии Вучича происходит тоже самое, что происходило в Черногории и Северной Македонии. Это то, с чем мы будем иметь дело в ближайшем будущем“, - резюмировал Стеван Гайич.Профессор юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович не исключает, что обстановка в стране дополнительно обострится после того, как закончится сезон отпусков.При этом он не считает, что в Сербии есть условия для длительных гражданских волнений, но не для гражданской войны, несмотря на то, что в подавлении демонстраций на улицах Нови-Сада была использована в том числе армия."Военнослужащие стреляли в воздух. Это злоупотребление армией, которая должна защищать страну от внешней агрессии и точно не должна участвовать в расправе с собственным народом. Это показывает, что среди представителей власти низкий уровень понимания, как функционируют государственные институты. К сожалению, они не понимают, что полиция и армия должны защищать конституционный правопорядок и законы, а не интересы партии", - заявил Мирович в интервью изданию Украина.ру.По его мнению, из тупика, в котором оказалось сербское общество, ему нужно выходить с помощью выборов."Однако президент очевидно боится их проведения, так как он очень хорошо знает, сколько населения его поддерживает в данный момент, и что может случиться, если до победы на выборах он дойдет путем манипуляций", - сказал сербский юрист.С другой стороны, Евросоюз не оказывает на Вучича давление и не требует от него проводить выборы, добавил Мирович."Очевидно, что в Брюсселе все еще хотят видеть Вучича в качестве своего партнера. Это не удивительно, так как президент Сербии де-юре признал территориальную целостность сепаратистского Косово, продолжает участие в снабжении Украины оружием и согласился на реализацию губительного для экологии Сербии проекта эксплуатации лития", - подытожил Деян Мирович.С предысторией политического кризиса в Сербии можете ознакомиться в статье Татьяны Стоянович Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии

сербия

белград

косово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, протесты, сербия, белград, косово, александр вучич, нато, ес