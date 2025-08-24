https://ukraina.ru/20250824/den-nezavisimosti-ukrainy-i-prazdnichnaya-ataka-na-aes-glavnoe-na-utro-24-avgusta-1067548836.html
День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августа
День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августа - 24.08.2025 Украина.ру
День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августа
На Украине отмечают День независимости. Над Курской АЭС сбили украинский дрон, возник пожар
2025-08-24T10:19
2025-08-24T10:19
2025-08-24T10:19
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
владимир корнилов
александр лукашенко
офис президента
нпз
украина
киев
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63897e6959a078316d0e17f5a44a2f.jpg
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днём независимости. Своё поздравление он записал на Площади Независимости (укр. Майдан Незалежності — Ред.)."Сегодня День независимости Украины. Я нахожусь сейчас здесь, в центре Киева, на Площади независимости. И именно здесь лучше всего ощущается, что такое независимость. И почему Майдан — значительно больше, чем главная площадь страны. Ведь это — символ независимости, её хранитель, место, где всегда творится история, рождается энергия, сила наших людей",— заявил Зеленский.Он также повторил претензии Украины на Донбасс и Крым."В этом "нулевом километре", где написаны расстояния до наших украинских городов: до нашего Донецка, нашего Луганска, нашего Крыма (на этих словах камера показала отметку расстояния из Киева до Севастополя — Ред.). И сегодня эти отметки имеют другие значения. Они уже не о километрах, они напоминают, что всё это — Украина", — подчеркнул Зеленский.По его словам, "вопрос времени", когда Украина заберёт под свой контроль эти города.Также Зеленский оправдал вторжение в Курскую область."Украина сильнее и себя уважает. И Украине не ждёт жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам. И когда Россия хочет взять Сумщину, тогда появляются Вооружённые силы на Курщине", — заявил Зеленский.Он также оправдал удары по российским НПЗ.Примечательно, что в своей речи Зеленский выступил не против россиян, а против русских."Такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к миру, который русские (в оригин. рускіє вместо литературного украинского "росіяни" - этнонима и политонима, на сайте Офиса президента в текстовой версии слово взято в кавычки — Ред.) называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам", — отметил Зеленский.Он также пообещал, что Украина получит мир, т. к. получит гарантии безопасности."Украина получит его (надёжный и длительный мир — Ред.), ведь получит гарантии безопасности. Настолько сильны, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину", — указал Зеленский.Своё выступление он закончил националистическим приветствием "Слава Украине!".Поздравил украинцев с Днём независимости и президент Белоруссии Александр Лукашенко."Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", — говорилось в поздравлении Лукашенко.Он подчеркнул, что "как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев""Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями. От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — подытожил Лукашенко.Интерес ко Дню независимости Украины продемонстрировали и британские СМИ. При этом, интерес небескорыстный."Британию третий день сотрясают массовые демонстрации протеста и контрпротеста. Вчера в нескольких городах произошли стычки протестующих между собой и с полицией. В результате немало арестованных. Как вы думаете, что сегодня на первых полосах консервативной прессы Британии в качестве заглавных иллюстраций? Правильно, "день незалежности" Украины! Это же и ближе, и важнее для британцев, чем внутренние стычки и противоборство!" — обратил внимание на публикации британцев историк и политолог Владимир Корнилов.По его словам, британские СМИ при этом пишут о демонстрациях в самой Великобритании, но "стараются это не выпячивать и уж точно не выносить на первые полосы, за редким исключением"."Не случайно профессор Кембриджа Орр недавно призывал британских правых все-таки поставить внутренние проблемы страны перед проблемами Киева и отказаться от "украинского мозга"!" — подытожил Корнилов.Сама же Украина "отметила" свой праздник массированной атакой БПЛА, последствия которой, окажись она удачной, могли бы нанесли непоправимый ущерб и самой Украине.Атака на АЭСВ ночь на 24 августа пресс-служба Курской АЭС сообщила об атаке украинского беспилотника на эту атомную электростанцию."24 августа в 00:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", — указывалось в сообщении от 03:48.Пресс-служба атомной электростанции отметила, что в настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок. 4 энергоблок в плановом ремонте."1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", — подытожила пресс-служба.Ранее Украина уже пыталась атаковать российские атомные электростанции: Курскую, Смоленскую и Запорожскую. При серьёзная авария на этих электростанциях чревата негативными последствиями в т.ч. и для самой Украины.Украинские оценки происходящего на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20250823/chto-dal-ponyat-tramp-i-posledniy-shans-zelenskogo-itogi-23-avgusta-1067535799.html
https://ukraina.ru/20250823/vizit-kelloga-obstrely-i-udary-glavnoe-na-1300-23-avgusta-1067519062.html
украина
киев
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9805a0321624b5f628aa01e0972f2c36.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, владимир корнилов, александр лукашенко, офис президента, нпз, украина, киев, крым
Владимир Зеленский
поздравил украинцев с Днём независимости. Своё поздравление он записал на Площади Независимости (укр. Майдан Незалежності — Ред.).
"Сегодня День независимости Украины. Я нахожусь сейчас здесь, в центре Киева, на Площади независимости. И именно здесь лучше всего ощущается, что такое независимость. И почему Майдан — значительно больше, чем главная площадь страны. Ведь это — символ независимости, её хранитель, место, где всегда творится история, рождается энергия, сила наших людей",— заявил Зеленский.
Он также повторил претензии Украины на Донбасс и Крым.
"В этом "нулевом километре", где написаны расстояния до наших украинских городов: до нашего Донецка, нашего Луганска, нашего Крыма (на этих словах камера показала отметку расстояния из Киева до Севастополя — Ред.). И сегодня эти отметки имеют другие значения. Они уже не о километрах, они напоминают, что всё это — Украина", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, "вопрос времени", когда Украина заберёт под свой контроль эти города.
Также Зеленский оправдал вторжение в Курскую область.
"Украина сильнее и себя уважает. И Украине не ждёт жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам. И когда Россия хочет взять Сумщину, тогда появляются Вооружённые силы на Курщине", — заявил Зеленский.
Он также оправдал удары по российским НПЗ.
Примечательно, что в своей речи Зеленский выступил не против россиян, а против русских.
"Такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к миру, который русские (в оригин. рускіє вместо литературного украинского "росіяни" - этнонима и политонима, на сайте Офиса президента в текстовой версии слово взято в кавычки — Ред.) называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам", — отметил Зеленский.
Он также пообещал, что Украина получит мир, т. к. получит гарантии безопасности.
"Украина получит его (надёжный и длительный мир — Ред.), ведь получит гарантии безопасности. Настолько сильны, чтобы больше никому в мире даже в голову не могла прийти мысль напасть на Украину", — указал Зеленский.
Своё выступление он закончил националистическим приветствием "Слава Украине!".
Поздравил
украинцев с Днём независимости и президент Белоруссии Александр Лукашенко
.
"Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", — говорилось в поздравлении Лукашенко.
Он подчеркнул, что "как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев"
"Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями. От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — подытожил Лукашенко.
Интерес ко Дню независимости Украины продемонстрировали и британские СМИ. При этом, интерес небескорыстный.
"Британию третий день сотрясают массовые демонстрации протеста и контрпротеста. Вчера в нескольких городах произошли стычки протестующих между собой и с полицией. В результате немало арестованных. Как вы думаете, что сегодня на первых полосах консервативной прессы Британии в качестве заглавных иллюстраций? Правильно, "день незалежности" Украины! Это же и ближе, и важнее для британцев, чем внутренние стычки и противоборство!
" — обратил внимание
на публикации британцев историк и политолог Владимир Корнилов
.
По его словам, британские СМИ при этом пишут о демонстрациях в самой Великобритании, но "стараются это не выпячивать и уж точно не выносить на первые полосы, за редким исключением".
"Не случайно профессор Кембриджа Орр недавно призывал британских правых все-таки поставить внутренние проблемы страны перед проблемами Киева и отказаться от "украинского мозга"!" — подытожил Корнилов.
Сама же Украина "отметила" свой праздник массированной атакой БПЛА, последствия которой, окажись она удачной, могли бы нанесли непоправимый ущерб и самой Украине.
В ночь на 24 августа пресс-служба Курской АЭС сообщила
об атаке украинского беспилотника на эту атомную электростанцию.
"24 августа в 00:26 по московскому времени рядом с Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", — указывалось в сообщении от 03:48.
Пресс-служба атомной электростанции отметила, что в настоящее время на Курской АЭС в работе 3 энергоблок. 4 энергоблок в плановом ремонте.
"1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", — подытожила пресс-служба.
Ранее Украина уже пыталась атаковать российские атомные электростанции: Курскую, Смоленскую и Запорожскую. При серьёзная авария на этих электростанциях чревата негативными последствиями в т.ч. и для самой Украины.