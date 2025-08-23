https://ukraina.ru/20250823/vsu-mogut-lish-prodlit-svoyu-agoniyu-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1067449655.html

ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе военные и блогеры на Украине обсуждали попытки украинских формирований вернуть утраченные позиции под Добропольем и Покровском, где российская армия на прошлой неделе совершила существенный прорыв. Для купирования прорыва бросили неонацистов из "Азова"* как наиболее мотивированные украинские части.

Относительно результатов их действий в украинских пабликах информация противоречивая. Сами "азовцы"* и официальные спикеры ВСУ говорят о "срезании" выступа и контролируемой ситуации, тогда как прочие украинские военные эксперты осторожно говорят лишь о тяжелых позиционных боях и "серой зоне" на этом участке фронта.Украинский телеграм-канал "Картель" отмечает на этой неделе, что усиление фронта и переброска сил необходимы Киеву не для победы, а для продления агонии. "Чем больше украинцев загнано в поле, тем дольше Зеленский может показывать, что "армия воюет" и, значит, убирать его пока рано", — пишет "Картель", подчеркивая также, что пока Зеленский пытается выиграть время, цена этого времени исчисляется сотнями тел в месяц.Спикер группировки ВСУ "Днепр" Виктор Трегубов противоречит сам себе, заявляя, что ВСУ вернули позиции и отбросили российские войска, но при этом бои идут в самом Доброполье и Покровске, а также продолжается продвижение россиян в сторону Константиновки. При этом власти Доброполья, под которым идут ожесточенные бои, эвакуировались, но успели напоследок объявить тендер на ремонт дороги на 10 миллионов гривен.Украинский военный эксперт Константин Машовец 20 августа писал, что на этом участке идут "упорные встречные бои", а россияне также получили подкрепления. Он также несколько сомневается, что переброшенным туда украинским подразделениям удастся долго выдерживать столь интенсивные боевые действия.И уже через два дня, 22 августа, тот же эксперт признал, что российское командование подтянуло к горловине еще одну бригаду и сумело расширить клин в сторону Никаноровки и Шахового. Кроме того, 8-я ОВА ВС РФ, по его данным, в том же районе достаточно активно атакует и продвигается на своем левом фланге.Украинский телеграм-канал "Легитимный" сообщает, что на Покровском (Добропольском) направлении у ВСУ дела не очень хороши. "Первый накат дал минимальные результаты, только срезали верхушку, но потрачено слишком много ресурсов, чтобы удержать русский напор, необходимо увеличивать переброску резервов, так как ВС РФ продавливает дальше, расширяя ширину прорыва и усиливая свои позиции", — пишет "Легитимный".Сейчас, по данным авторов паблика, переброска резервов ВСУ с других участков фронта создала дефицит живой силы в тех местах, откуда их сняли. В результате россияне пошли вперед на лиманском и купянском направлениях.Украинский паблик DeepState признал 21 августа, что российские подразделения из состава группировки войск "Запад" смогли глубоко продвинуться в районе Серебрянского лесничества. Авторы паблика полагают, что началось наступление ВС РФ на Северском направлении. В начале недели главком ВСУ Александр Сырский пугал аудиторию планами РФ начать масштабное наступление на Запорожье.С достаточно резонансным заявлением на этой неделе выступил украинский военный Серафим Гордиенко. Он утверждает, что украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня в ближайшие месяцы может прекратить свое существование "как вид системной деятельности" из-за усиливающегося противодействия россиян. Он пишет, что ВС РФ активно создают эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые не позволяют украинским разведывательным дронам залетать на 15–20 км вглубь российского тыла. Украинские разведывательные дроны, по его словам, сбивают даже на высоте 5000 м, поэтому днем их уже практически не применяют.Бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв считает, что ВСУ необходимо еще хотя бы два месяца удерживать линию фронта, после чего наступательный потенциал ВС РФ может иссякнуть, начнутся осенние дожди, распутица и мотоциклы штурмовых групп увязнут в грязи."Если с середины октября начнутся активные осенние ливни, враг не сможет так активно использовать свою приспособленную автомобильную или мотоциклетную технику. А значит, процессов, типа инфильтрации, в районе Доброполья с середины осени мы точно наблюдать не будем", — надеется Селезнёв, забывая, что ряд наступательных операций, включая штурм Авдеевки, проходили как раз осенью — в грязи и под дождями.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ

