https://ukraina.ru/20250823/vizit-kelloga-obstrely-i-udary-glavnoe-na-1300-23-avgusta-1067519062.html

Визит Келлога, обстрелы и удары. Главное на 13:00 23 августа

Визит Келлога, обстрелы и удары. Главное на 13:00 23 августа - 23.08.2025 Украина.ру

Визит Келлога, обстрелы и удары. Главное на 13:00 23 августа

На Украину прибудет спецпосланник президента США генерал Кит Келлог. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-08-23T13:25

2025-08-23T13:25

2025-08-23T13:25

хроники

эксклюзив

кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

сша

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067206941_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_c169506e2e1f1a2faaad79d703b2405b.jpg

Личный духовный советник президента США Марк Бернс и спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог посетят Украину, сообщил телеканал "Суспільне".По информации телеканала, дипломат планирует приехать в ближайшие два дня и встретиться с руководством страны."Спецпредставитель президента США Трампа по Украине Келлог посетит Украину 24-25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке", — указывалось в публикацииБернс же заявил, что направляется на Украину из Южной Кореи.Ранее Келлог встречался с Владимиром Зеленским в то время, как последний посещал Вашингтон. Эту встречу считали подготовительной перед встречей Зеленского с Трампом.Обстрелы и налётыУтром 23 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с полуночи до 01:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 4 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Волгоградской области, 1 – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 08:20 по московскому времени до 09:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Брянской области", — заявило Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 9 ударов, на докучаевском — 1 удар, выпустив в общей сложности 27 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2012 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 33 жилых домостроения, легковые автомобили и 14 объектов гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 14 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Козачьи Лагеря — 2; Днепряны — 3; Алёшки — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Старая Збурьевка, Голая Пристань и Великая Лепетиха.Утром 23 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Белгород подвергся атаке одного беспилотника. Последствий нет", — указывалось сводка.В Белгородском районе по посёлкам Октябрьский и Северный, сёлам Бессоновка, Никольское, Салтыково и Ясные Зори совершены атаки 12 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Северный повреждён автомобиль, в посёлке Октябрьский — 2 коммерческих объекта, частный дом и 6 транспортных средств, в селе Ясные Зори — многоквартирный дом, в селе Никольское — хозпостройка, грузовой и легковой автомобили, в селе Салтыково — частный дом, в селе Бессоновка — 3 квартиры в МКД и 2 автомобиля."В Борисовском районе по селу Новоалександровка и хутору Климовое нанесены удары 5 беспилотников. В селе Новоалександровка повреждены частный дом и коммерческий объект, в хуторе Климовое уничтожены огнём автомобиль и складское помещение", — сообщил Гладков.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Посохово, Тимоново и Тулянка, а также хутора Кургашки и Леоновка подверглись атакам 26 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты. В селе Кукуевка и в хуторе Леоновка повреждены по одному частному дому, в селе Тимоново — грузовой автомобиль, в селе Двулучное — автомобиль и забор домовладения, в селе Казинка — легковой автомобиль и линия электропередачи.В Волоконовском районе посёлок Малиново и село Чапельное атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит. В селе Чапельное повреждён автомобиль."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино в ходе 5 обстрелов выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 7 беспилотников. Обошлось без последствий", — отмечалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка и Демидовка подверглись 7 обстрелам с применением 41 боеприпаса и атакам 19 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка, Дмитриевка, Купино, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 17 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждены 2 частных дома и 2 хозпостройки, в селе Муром — газовая труба, 4 частных дома, 3 надворные постройки и легковой автомобиль, в селе Дмитриевка — 2 надворные постройки.Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Новая Таволжанка загорелся частный дом, в селе Муром повреждены линия электропередачи, автомобиль, 2 хозпостройки и 4 частных дома, 2 из которых разрушены.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О нюансах взаимоотношений Украины и США — в статье Михаила Павлива "Кнут и пряник для Зеленского. Как Белый дом будет заставлять Киев выполнять договоренности, и будет ли".

https://ukraina.ru/20250823/ekstrennoe-zasedanie-po-severnym-potokam-smert-kirilla-vyshinskogo-glavnoe-na-utro-23-avgusta-1067508803.html

https://ukraina.ru/20250822/zelenskiy-ogorchaet-trampa-itogi-22-avgusta-1067471077.html

https://ukraina.ru/20250822/ermak-ispolzuet-opyt-rf-no-est-nyuans-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-avgusta-1067446793.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия, украина, вооруженные силы украины