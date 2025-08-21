https://ukraina.ru/20250821/syn-chikatilo-lesnoy-manyak-sadisty-iz-tornado-kogo-zelenskiy-prigrel-v-vsu-1067393912.html

Сын Чикатило, Лесной маньяк, садисты из "Торнадо": кого Зеленский пригрел в ВСУ

21.08.2025

Сын Чикатило, Лесной маньяк, садисты из "Торнадо": кого Зеленский пригрел в ВСУ

Бесславно завершилась жизнь военнослужащего ВСУ Юрия Чикатило – сына одного из самых известных в мире маньяков-убийц. Он был ликвидирован российской армией в Харьковской области

Сын своего отцаЯблоко от яблони упало не слишком-то и далеко. Из 56 прожитых лет 13 сын Андрея Чикатило провел по тюрьмам и лагерям. Людей, в отличие от отца, он не насиловал, не расчленял и не употреблял в пищу, но "подвигов" своего родителя стеснялся не слишком и считал его несправедливо обвиненным по ряду преступлений.Юрий Чикатило родился в Ростовской области. Служил в Афганистане, получил там ранение. Когда ему едва перевалило за 20, вскрылась страшная правда про его отца. Сын потрошителя взял фамилию матери, устроился охранником на завод в Новочеркасске.Спокойной жизни не получилось, стремительный развал Советского Союза молодой человек встретил уже с условным сроком – не повезло вьетнамским торговцам, которых он ограбил на 10 тыс. долларов.Криминальные замашки никуда не делись и впоследствии, в 1996-м он получил два года заключения за рэкет. "Откинувшись" из мест не столь отдаленных, он вернулся в Ростовскую область, где спустя четыре месяца не удержался и ограбил знакомую. Взял сущую мелочь: сервиз, магнитолу, бутылки с дешевым алкоголем, но как рецидивист получил шесть лет строгого режима.После освобождения решил начать новую жизнь уже на Украине, обосновавшись вместе с матерью на одной из харьковских окраин. В это время Юрий понял, что его расстрелянный в 1994 году отец может сослужить ему хорошую службу и начал зарабатывать на интервью про него и на участии в различных шоу.К этому моменту он успел жениться и взял фамилию супруги, превратившись в Юрия Мирошниченко. У пары родился сын. Так совпало, что это случилось как раз в тот день, когда на свет появился будущий маньяк-потрошитель. Ребенку дали имя Андрей – в честь дедушки.В 2009 году Юрий снова оказался на скамье подсудимых, мужчину обвинили в покушении на убийство: он напал на своего знакомого, ранив того ножом в живот.Известно, что сын Чикатило участвовал в массовке на Майдане в 2014 году, однако смена власти никак на его жизни не отразилась. Спустя несколько лет от него ушла жена и потребовала выплат алиментов на сына. Платить он не стал, погрязнув в судебных дрязгах. В это же время он набрал кредитов, которые тоже выплачивать не торопился.Все это привело к тому, что к началу 2022 года его разыскивали судебные приставы и МВД, но тут началась российская спецоперация, и Чикатило-Мирошниченко сумел завербоваться в украинскую армию, надеясь, что война спишет все его долги.Все это время он служил относительно недалеко от дома, в артиллерии, на харьковском направлении. Там же он и был ликвидирован восемь месяцев назад – его группа попала под обстрел. Сына маньяка украинские власти сначала записали в пропавшие без вести, а теперь признали погибшим.Как пишет телеграм-канал SHOT, сына Чикатило хотят наградить орденом "За мужество" второй степени. Любопытный факт: его отец-маньяк раньше многих понял, какие выгоды сулит на переломном этапе истории образ борца с коммунизмом и радетеля самостийной Украины."То, что его отец – националист, было видно, еще когда шел судебный процесс. Отец его, Чикатило Андрей Романович, кричал: "Да здравствует троянская Украина!" Там все на украинском языке говорил, высказывал", - приводит РЕН ТВ слова экс-начальника отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области Амурхана Яндиева.Как знать, может быть отец и сын Чикатило со временем займут свои места в пантеоне "героев" современной Украины.Лесной маньяк с дороги любвиОтпрыск Чикатило – не единственный персонаж подобного рода в украинской армии. В июне этого года тот же телеграм-канал SHOT опубликовал новость, согласно которой ряды ВСУ пополнил Дмитрий Ворошилов, более известный как "Лесной маньяк" - серийный убийца, на счету которого 13 жертв.Свои убийства он совершал в середине 1990-х в Самарской области. Душегуб орудовал в безлюдной лесной местности, которую называли дорогой любви. Туда приезжали автомобили, в которых уединялись парочки. Ворошилов выслеживал своих жертв, после чего убивал их с особой жестокостью ножом. Происходило это обязательно в полнолуние.Все убийства произошли недалеко от исправительно-трудовых колоний (ИТК), а руки одной жертв были стянуты ремнем, на котором было крепление для наручников. Все это позволило следователям сделать вывод, что маньяком может быть сотрудник правоохранительных органов.Главной уликой против начальника службы безопасности одной из местных ИТК Дмитрия Ворошилова стала камуфляжная куртка, которую он случайно забыл в автомобиле одной из своих жертв. По экспертизе ДНК было установлено, что Лесной маньяк – это Ворошилов.Тут же выяснились многочисленные странности: мужчина до сих пор жил с паспортом СССР (на дворе к тому моменту был уже 1997 год), уклонялся от врачебных осмотров и психиатрических экспертиз. Вдобавок ко всему он оказался женоненавистником и всерьез утверждал, что его окружают колдуньи.Несмотря на все это он продолжал службу в правоохранительных органах, так как в те непростые времена система юстиции испытывала сильный кадровый голод, из-за чего начальство любыми средствами старалось сохранить своих сотрудников.Из 13 убийств удалось доказать только 2. Дело в том, что та самая куртка с ДНК была уничтожена в ходе сильнейшего пожара в самарском областном управлении внутренних дел в 1999 году, который унес жизни 57 человек.Итоговый приговор оказался для такого резонансного дела чрезвычайно мягким – 15 лет колонии. В пользу Ворошилова сыграла тогдашняя чехарда с законодательством: т.к. убийства были совершены до 1997 года, то и квалифицировали их по предыдущей версии уголовного кодекса, где после отмены смертной казни максимальным наказанием по таким статьям было 15 лет тюрьмы.Отсидел он от звонка до звонка, выйдя на свободу в 2012 году.По одной из версий, Ворошилов вернулся в родной поселок Лоскутовка в Луганской области (населенный пункт был освобожден ВС РФ в 2022 году). По другой, он проживал в одном из райцентров в России, где ему осталась в наследство жилплощадь.Как писал SHOT, маньяк работал в ПТУ Лисичанска, а в 2022 году перебрался в Днепропетровскую область. Принимал ли он участия в боевых действиях на стороне ВСУ так и осталось неясным. Позже эту новость опровергли: военкомат формально зачислил Ворошилова в армию, но на заседание призывной комиссии он так и не явился.Маньяки из "Торнадо"Батальон МВД Украины "Торнадо" - одно из самых зловещих порождений победившего в стране Евромайдана.Несмотря на аббревиатуру министерства внутренних дел в своем названии, это была обычная банда головорезов, каждый четвертый боец которой имел судимость.Возглавлял это подразделение матерый уголовник Руслан Онищенко (до того, как в середине "нулевых" взять фамилию фиктивной жены, он носил фамилию Абельмаз). Уроженец города Торез под Донецком.В первый раз угодил в колонию еще в 14-летнем возрасте за изнасилование. Второй срок получил в середине 1990-х по целому букету статей: разбой, хулиганство, незаконный оборот оружия, вымогательство.К этому моменту он уже окончательно оформился как один из лидеров местной организованной преступной группы. В 2005-м он снова оказался за решеткой за похищение человека, после чего сосредоточился на нелегальной добыче угля и его поставках по железной дороге.После госпереворота Онищенко организовал собственный добробат под названием "Шахтерск", который вскоре расформировали за грабежи.Этот опыт он учел при создании "Торнадо" - преемника почившего "Шахтерска". Личный состав подразделения был под стать своему командиру – отпетые преступники, убийцы, насильники, грабители и т.д.Начало 2015 года в Станице Луганской ознаменовалось настоящий кошмаром – стянутые в этот населенный пункт боевики "Торнадо" принялись грабить и насиловать местное население.Особенно в этом усердствовал молодой неонацист Даниил Ляшук. Уроженец Белоруссии не скрывал своих взглядов и был обильно покрыт соответствующими татуировками. В какой-то момент, писали украинские СМИ, он принял ислам и стал поклонником "Исламского государства"*, взяв позывной Моджахед.Важно понимать, что все описания бесчинств "торнадовцев" в Донбассе не являются плодом "российской пропаганды". Вот что писал десять лет назад про того же Ляшука тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.В местной железнодорожной больнице была организована тюрьма и камера пыток, куда отправляли местных при малейшем подозрении в "сотрудничестве с врагом". Достоверно известно, что там были убиты более 10 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.Сообщалось, что в подвале этой пыточной камеры были установлены специальные приспособления, при помощи которых бойцы "Торнадо" совершили групповое изнасилование мужчины, что было зафиксировано на видео.Преступления "Торнадо" были настолько вопиющими, что не замечать их было невозможно, власти расформировали батальон, а его бойцов посадили на скамью подсудимых. Судебный процесс проходил под огромным давлением "патриотической" общественности, которая пыталась выгородить "торнадовцев".В итоге Онищенко получил 11 лет колонии, Ляшук – 10, еще ряд их соратников – от условного срока до 8-9 лет заключения. По закону о том, что день в СИЗО засчитывается за два в тюрьме, им сократили срок каждому на 4 года.Исламист-неонацист Ляшук вышел на свободу в 2021 году, а год спустя вступил в ВСУ. Был ликвидирован в Донбассе в апреле 2023-го. Награжден указом Владимира Зеленского орденом "За мужество" третьей степени.Онищенко-Абельмаз также отсидел свой срок, однако задержался в тюрьме до лета 2022 года, он отбывал заключение за организацию бунта в Лукьяновском СИЗО в 2018-м. После начала СВО он подал ходатайство об освобождении. После внесения залога, его взял на поруки престарелый бывший диссидент Степан Хмара, перед которым бывший комбат встал на колени прямо в зале суда.Присутствие подобных лиц в рядах ВСУ и их награждение государственными наградами не удивляет. Украина судорожно цепляется за уплывающие от нее территории, ради чего готова воспользоваться услугами отъявленных маньяков и жестоких убийц, которые только и рады вспомнить свои бесчеловечные навыки.* Деятельность организации запрещена в РФЧем Зеленский похож на Чикатило - в материале издания Украина.ру Игорь Лесев: Реализовать Минск в Украине невозможно - они нарушают догмы бандеровской страны.

