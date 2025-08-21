https://ukraina.ru/20250821/russkie-mogut-govorit-chto-ugodno-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-21-avgusta-1067385663.html

"Русские могут говорить, что угодно", обстрелы и налёты. Главное на 13:00 21 августа

Владимир Зеленский сделал дерзкое заявление о России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Владимир Зеленский отказался менять статус русского языка на Украине."У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", — об заявил он во время встречи с журналистами.Ранее СМИ сообщали, что вопрос русского языка на Украине поднимался на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.Примечательно, что Конституция Украины указывает: в стране гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка. Однако де-факто эта статья Конституции не действует на современной Украине.В августе украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что русский язык нужно исключить из списка языков, которые требуют поддержки и особой защиты Киева.Обстрелы и налётыУтром 21 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 21 – над территорией Ростовской области, 7 – над территорией Воронежской области, 5 – над территорией Белгородской области, 4 – над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Калужской области, 2 – над территорией Орловской области, 2 – над акваторией Чёрного моря, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых налётах."В период с 07:00 до 10:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: 16 БПЛА – над территорией Республики Крым, 4 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА – над акваторией Чёрного моря", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ нанесли 2 удара, на донецком направлении — 1 удар. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 51 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Новая Маячка — 3; Большая Кардашинка — 2; Малая Кардашинка — 4; Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 17; Малая Лепетиха — 7; Голая Пристань — 3; Старая Збурьевка — 3; Новая Збурьевка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Новая Каховка и Каховка.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале рассказал о жертвах украинских обстрелов."За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибли два человека, ещё четверо пострадали. В селе Новая Збурьевка Голопристанского МО, по уточнённым данным, погибли мужчина и женщина — 27-летняя медсестра сельской амбулатории. Ещё двое мужчин получили ранения и были доставлены в Скадовскую ЦРБ (один — в тяжёлом состоянии). Также в селе загорелось здание Дома культуры, а отдельные дома получили повреждения", — писал Сальдо.В Новой Каховке пострадал мужчина 1957 года рождения. Он госпитализирован в Новокаховскую ЦГБ. В городе повреждены многоквартирный жилой дом и газопровод низкого давления, без газоснабжения остались 46 человек. Проводится ремонт."В Алёшках ранен и доставлен в местную больницу мужчина 1944 года рождения", — сообщил губернатор.В Голой Пристани и окрестных населённых пунктах без электроснабжения остались 6,5 тыс. человек и 5 социально значимых объектов (подключёны к резервным источникам). Проводятся ремонтно-восстановительные работы.В Малых Копанях уничтожены хозяйственная постройка и автомобиль, в Раденске повреждено здание торгового назначения, в Брилёвке разрушения получил жилой дом.Зафиксированы многочисленные пожары сухой растительности и лесные возгорания в Алешкинском, Голопристанском, Верхнерогачикском и Новокаховском округах. Общая площадь пожаров — около 1 гектара. Обстрелам также подверглись: Голая Пристань, Каховка, Великие Копани, Доброселье, Кожемяки, Малая и Большая Кардашинка, Новая Маячка, Рыбальче, Старая Збурьевка.Утром 21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлкам Майский и Октябрьский, сёлам Бочковка, Красный Хутор, Нечаевка и Петровка совершены атаки 6 беспилотников, из которых 4 сбиты. В селе Бочковка от удара БПЛА по частному дому пострадал мирный житель. Мужчина продолжает лечение в стационаре. Домовладение повреждено. В селе Нечаевка в результате атаки дрона огнём уничтожен частный дом", — писал Гладков.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры и Грузское атакованы 9 беспилотниками. В селе Грузское повреждены 2 частных дома, в селе Байцуры — частное домовладение, в посёлке Борисовка — линия электропередачи, частный дом и 2 надворные постройки.В Валуйском муниципальном округе посёлки Дальний и Уразово, сёла Борки, Долгое и Кукуевка подверглись обстрелу с применением 7 снарядов и атакам 16 беспилотников, 6 из которых подавлены."В результате обстрела села Борки пострадал боец самообороны. Мужчина продолжает лечение в амбулаторных условиях. Повреждены линия электропередачи и социальный объект", — сообщил губернатор.В посёлке Уразово повреждено ограждение частного дома, в селе Кукуевка — помещение на территории фермерского хозяйства и линия электропередачи, в селе Долгое — линия электропередачи, в посёлке Дальний — автомобиль.В Волоконовском районе хутора Екатериновка, Криничное и Шаховка атакованы по одному беспилотнику. В хуторе Криничное повреждён легковой автомобиль.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотников, 2 из которых сбиты."В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавший продолжает лечение в областной клинической больнице. По оценке медиков, состояние тяжёлое. Транспортное средство повреждено. Сегодня ночью в городе Грайвороне после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены одна квартира в МКД и автомобиль. В районе села Дунайка при выполнении служебных задач пострадали двое: боец подразделения "Орлан" и боец самообороны. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где у них диагностировали минно-взрывные травмы. Необходимая помощь оказана, лечение будут продолжать амбулаторно", — писал Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Без последствий.В Краснояружском районе посёлки Задорожный, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 5 обстрелам с применением 18 боеприпасов и атакам 17 беспилотников, один из которых подавлен."На участке автодороги Колотиловка — Репяховка в результате подрыва легкового автомобиля на взрывном устройстве пострадали два мирных жителя. Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина уничтожена огнём", — отметил губернатор.В Новооскольском муниципальном округе город Новый Оскол атакован 2 беспилотниками. Повреждена железнодорожная цистерна предприятия, а также уничтожен огнём грузовой автомобиль.В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атаке беспилотника — повреждено складское помещение.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка совершены атаки 34 беспилотников, 21 из которых подавлен и сбит."В городе Шебекино вследствие атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Мужчина госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено", — писал Гладков.Также в городе повреждены 8 транспортных средств. В селе Червона Дибровка повреждены коммерческий объект и оборудование, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Муром — газовая труба, 2 надворные постройки и 6 частных домов. Сегодня ночью в селе Новая Таволжанка после сбросов взрывных устройств с беспилотника сгорели 2 ГАЗели, а также повреждён частный дом.Позднее губернатор Белгородской области сообщил о новой атаке ВСУ, в результате которой пострадали мирные жители."В городе Грайворон от ударов дронов пострадали два мирных жителя. Один беспилотник нанёс удар по крыше МКД. В результате его детонации ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме повреждены крыша, фасад и остекление. Ещё один беспилотник ударил по грузовому автомобилю в районе города Грайворон. Мужчину с баротравмой попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено", — написал Гладков в своём телеграм-канале.Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О гарантиях Украине — в статье Татьяны Стоянович "Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте".

