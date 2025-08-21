"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ - 21.08.2025 Украина.ру
"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ
"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ - 21.08.2025
"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ
Украинская армия сталкивается с катастрофическими потерями и вынуждена прибегать к чрезвычайным мерам для компенсации нехватки личного состава. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Эксперт свидетельствует, что волонтеры ВСУ сообщают о критической ситуации с эвакуацией раненых и погибших. На многих участках фронта противник уже не способен к активным наступательным действиям.Автор приводит конкретные примеры критической ситуации: "Из-за острой нехватки и недоукомплектованности личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде, в спешном порядке начали формироваться женские расчеты БПЛА".Алехин уточняет происхождение новых кадров: "В Харьковской области уже действует несколько таких групп, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу. К ним добавились выпускницы Харьковского института радиоэлектроники (ХИРЭ)".Такие вынужденные меры, по оценке эксперта, свидетельствуют о глубоком кадровом кризисе в украинской армии и невозможности восполнить потери традиционными способами.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ

Украинская армия сталкивается с катастрофическими потерями и вынуждена прибегать к чрезвычайным мерам для компенсации нехватки личного состава. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Эксперт свидетельствует, что волонтеры ВСУ сообщают о критической ситуации с эвакуацией раненых и погибших. На многих участках фронта противник уже не способен к активным наступательным действиям.
"Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин для вывоза убитых и раненых. На Липцовском участке фронта без существенных изменений", — отмечает Алехин.
Автор приводит конкретные примеры критической ситуации: "Из-за острой нехватки и недоукомплектованности личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде, в спешном порядке начали формироваться женские расчеты БПЛА".
Алехин уточняет происхождение новых кадров: "В Харьковской области уже действует несколько таких групп, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу. К ним добавились выпускницы Харьковского института радиоэлектроники (ХИРЭ)".
Такие вынужденные меры, по оценке эксперта, свидетельствуют о глубоком кадровом кризисе в украинской армии и невозможности восполнить потери традиционными способами.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
