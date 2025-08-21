https://ukraina.ru/20250821/dlya-vyvoza-ubitykh-i-ranenykh-ne-khvataet-mashin-voennyy-ekspert-o-katastroficheskikh-poteryakh-vsu-1067338306.html

"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ

Украинская армия сталкивается с катастрофическими потерями и вынуждена прибегать к чрезвычайным мерам для компенсации нехватки личного состава. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Эксперт свидетельствует, что волонтеры ВСУ сообщают о критической ситуации с эвакуацией раненых и погибших. На многих участках фронта противник уже не способен к активным наступательным действиям.Автор приводит конкретные примеры критической ситуации: "Из-за острой нехватки и недоукомплектованности личного состава в 92-й отдельной штурмовой бригаде, в спешном порядке начали формироваться женские расчеты БПЛА".Алехин уточняет происхождение новых кадров: "В Харьковской области уже действует несколько таких групп, набранных в основном из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу. К ним добавились выпускницы Харьковского института радиоэлектроники (ХИРЭ)".Такие вынужденные меры, по оценке эксперта, свидетельствуют о глубоком кадровом кризисе в украинской армии и невозможности восполнить потери традиционными способами.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.О том, почему украинская ракета "Фламинго" оказалась копией британской ракеты FP-5 — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".

