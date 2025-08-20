https://ukraina.ru/20250820/stanut-li-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy-prologom-k-yadernomu-apokalipsisu-1067328389.html

Станут ли "гарантии безопасности для Украины" прологом к ядерному апокалипсису?

Станут ли "гарантии безопасности для Украины" прологом к ядерному апокалипсису?

Гарантии безопасности в процессе разрешения российско- украинского конфликта являются краеугольным камнем. Причём если Украина требует от США и ЕС обеспечения собственной безопасности перед подписанием какого-либо мирного договора, то для России этот вопрос возник гораздо раньше.

Собственно, нарушение баланса сил, расширение НАТО на восток, угрожающее его приближение к границам и стали первопричинами вооружённого конфликта. А значит, для решения задачи примирения нужно устранить эти угрозы. На этом неоднократно настаивал Владимир Путин.После проведения двух важных саммитов — на Аляске и в Вашингтоне — Трамп взялся разрабатывать основы гарантий безопасности. Однозначно известно пока только то, что Украина не станет членом НАТО, но при этом может получить такую поддержку, которую гарантирует пятая статья устава альянса, где нападение на одну страну рассматривается как нападение на всех участников соглашения. Однако это не устраивает украинцев.По мнению доцента Института международных отношений Николая Капитоненко, такие гарантии безопасности могут стать повторением Будапештского меморандума. "Эта статья Вашингтонского договора не предусматривает автоматического вступления в войну. Там говорится о том, что нападение на одного считается нападением на всех, и, если оно случится, каждый из союзников будет помогать жертве так, как посчитает нужным — а считать можно по-разному. Сила НАТО — в совпадающих интересах союзников. Если формулировку типа 5-й статьи предложить отдельно взятой Украине, без членства в НАТО, это просто будет слабое обязательство помогать, чем получится, примерно так, как оно уже есть в соглашениях по безопасности. Может получиться та же история, что и с Будапештским меморандумом", - заявил Капитоненко.Некоторые европейские лидеры заявили, что готовы разместить на территории Украины свои контингенты. А это категорически не устроит Россию. Какие ещё варианты гарантий возможны — анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог-американист Алексей НаумовРазработка Евросоюзом каких-то "гарантий безопасности для Украины" есть ни что иное, как попытка преодолеть то унижение, которому лидеры государств подверглись в Белом доме, и желание выглядеть влиятельным игроком. Исключают ввод войск, не исключают ввод войск, рассматривают вооружение, не рассматривают — все итоговые решения будут принимать Трамп и Путин, и для Евросоюза, как и для Украины, будет предусмотрена только одна опция — подчиниться.У Европейского союза сейчас нет ни военных сил, ни экономической возможности, ни политической воли принимать самостоятельные решения по украинскому вопросу. Это понимают все. Всякий европейский контингент, в теории размещённый на территории Украины, будет лишь так называемым tripwire force: живым щитом, призванным получить удар, отступить и позвонить в Вашингтон за защитой.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаНесмотря на шумиху, мало что указывает на то, что мир на Украине близок, пишут Бенджамин Фридман и Дженнифер Кавана из вашингтонского аналитического центра. Потому что педалирование всей темы с гарантиями безопасности Украины завело ситуацию в тупик: Киеву нужны лишь мощные гарантии, но они автоматически ведут к невыполнимым обязательствам США и превращению Украины в стратегическую угрозу для России. В результате всё придёт к тому, с чего началось."Заявление Трампа и спецпосланника Уиткоффа о том, что Украина может получить гарантии безопасности по типу статьи 5 вне НАТО, — это катастрофа для интересов США, смягчаемая лишь тем фактом, что Россия этого не примет", — отмечает Фридман. В противном случае вероятность ядерной войны повысится, а не наоборот.Продолжающиеся дискуссии о гарантиях безопасности Украины со стороны США и Европы — независимо от формы и деталей — являются упражнением в фантазировании, вторит соавтору Кавана. Самое главное, что Россия уже ясно дала понять, что отвергнет любое соглашение, которое будет предусматривать размещение сил стран-членов НАТО на территории Украины после войны.Авторы подчёркивают, что тратить время на беседы о гарантиях бессмысленно — ведь так можно болтать до тех пор, пока линия фронта на Украине не рухнет и сделка не окажется даже хуже той, что обсуждается сегодня. Более того, как отмечают Фридман и Кавана, любые обязательства США по обеспечению безопасности Украины не отвечают американским интересам.Да и для самой Украины был бы лучше вооружённый нейтралитет с опорой на собственное военное производство. Помнится, что-то такое Россия и предлагала до начала СВО — чтобы Украина не входила в военный контур Запада.Теперь же её туда втянули, и вопрос сводится к тому, как Америке и Европе её оттуда вывести без потери лица. Однако есть ещё два момента. Первый: чтобы снять предпосылки для следующего конфликта, Украина должна перестать быть русофобским антироссийским тараном. А это подразумевает не только географические, но и внутриполитические коррективы в ней.Второй момент: гарантии по-настоящему серьёзного качества подразумевают наличие у Киева ядерного оружия — что для Москвы абсолютно неприемлемо. Вариант фактического нейтралитета, без русофобии и антироссийской вооружённой фиги в кармане — единственный шанс, при котором Украину ждало бы светлое будущее. Или просто будущее.Политтехнолог Михаил ПавливГарантии для России, а не для Киева. То, что вчера называли "гарантиями безопасности" для Украины, на деле оборачивается выполнением ключевых требований Москвы. Ни пятой статьи НАТО, ни "израильского сценария" для Киева не будет.Всё, что согласовывается в Вашингтоне и Анкоридже, — это демилитаризация Украины, сокращённая армия и иностранные контингенты, которые займут до трети её территории, превращая страну в буферную зону. Почему переговоры Трампа с Путиным стали началом новой системы компромиссов.Фронт может рухнуть уже к Новому году, и именно это заставляет глобалистов проглатывать российские условия. Эти договорённости — не про защиту Киева, а про признание новой архитектуры безопасности, в которой решающее слово остаётся за Россией.Общественный деятель Александр СкубченкоГарантии безопасности как нарратив против мира. Трамп в понедельник заявил, что в течение 7–10 дней его команда будет занята процессом выработки гарантий безопасности для Украины, и что такие гарантии США будут согласовывать не только с Украиной, но и с Россией.Без согласованных гарантий безопасности мирное соглашение невозможно с точки зрения Украины: сначала — гарантии, потом — мир. Но гарантии безопасности — это "переменная величина", и при желании любые гарантии безопасности не будут достаточными.Зеленский в 2024 году уже подписал 28 договоров о гарантиях безопасности, которые лично назвал "беспрецедентными". 28 государств, включая США, Британию и страны Европы, уже дали гарантии Украине. Каких тебе ещё гарантий надо?Поэтому любые гарантии Зеленский может назвать недостаточными (даже если для всех они, объективно, будут реальными) и требовать такие, на которые никогда не согласится Россия. Этот нарратив — гарантии безопасности — нужен для того, чтобы не дойти до публичного обсуждения условий мира.Сейчас этот процесс идёт. Трамп даже в отпуск не ушёл. Зеленскому будет предъявлен пакет гарантий (уверен, реальных гарантий), после чего он должен будет либо принять их, либо отвергнуть по причине их "недостаточности".Вот тогда мы и поймём, будет ли встреча на высшем уровне, или Зеленский решил кинуть Трампа и продолжить войну. До утверждения сторонами гарантий безопасности Украине обсуждать встречу России и Украины на высшем уровне вообще нет смысла.Читайте также: Трамп открыл новую главу в истории с Украиной, но не все готовы жить в такой реальности

