https://ukraina.ru/20250819/tramp-otkryl-novuyu-glavu-v-istorii-s-ukrainoy-no-ne-vse-gotovy-zhit-v-takoy-realnosti-1067278868.html

Трамп открыл новую главу в истории с Украиной, но не все готовы жить в такой реальности

Трамп открыл новую главу в истории с Украиной, но не все готовы жить в такой реальности - 19.08.2025 Украина.ру

Трамп открыл новую главу в истории с Украиной, но не все готовы жить в такой реальности

Никаких предметных договорённостей президент США Дональд Трамп, глава киевского режима Владимир Зеленский и европейские лидеры, собравшиеся вместе в Белом доме 18 августа, не достигли. По сути это был обмен мнениями на заданную тему, но он имеет принципиальное значение в глобальном масштабе проекта "Украина"

2025-08-19T18:09

2025-08-19T18:09

2025-08-19T18:09

эксклюзив

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

нато

территориальные уступки

аляска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067279887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e80b6d128c50f707b43d7ee4117ad17.jpg

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя в эфире телеканала "Россия 24" итоги российско-американских переговоров на высшем уровне, отметил изменения в подходе Дональда Трампа. Президент США стал глубже подходить к урегулированию кризиса на Украине. Он понимает, что необходимо устранить первопричины, о чём президент России Владимир Путин постоянно говорил.После саммита на Аляске американский лидер стал подчёркивать необходимость окончательного завершения конфликта, на чём всегда настаивала Москва, а не просто заключения временных перемирий. "[Вашингтон заинтересован в урегулировании] не ради того, чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после Минских соглашений. А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился. Чтобы были обеспечены законные права всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства", — заявил министр.Хозяин Белого дома незамедлительно позвонил в Кремль, несмотря на то, что в Москве было около полуночи, чтобы оперативно проинформировать российского коллегу о состоявшейся встрече, предварительно выпроводив Зеленского и европейцев. Это изменение подхода Трампа значит, что в корне меняется подход всего Запада к украинскому вопросу. Эту мысль президент США доносил до своих визави из Киева и европейских столиц накануне в Белом доме.В итоге газета The Guardian увидела изменения в позиции европейцев, сделав такой вывод из слов премьер-министра Великобритании Кира Стармера: "Мы всегда говорили, что хотим прочный и справедливый мир для Украины". Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, известная своей воинственностью, написала в соцсети X: "Это важный момент. Мы продолжаем работать над надёжными гарантиями безопасности для Украины и над достижением прочного и долговечного мира".За считанные часы до приезда Зеленского и европейских чиновников Трамп написал в своей соцсети, что возвращение Крыма Украине и принятие страны в НАТО невозможно изменить. В последнее время о Крыме практически не вспоминают в контексте территориальных притязаний Киева, внимание приковано к Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. Но точку в крымском вопросе западные чиновники не ставили так, как это сделал 47-й президент США. Никаких обещаний насчёт членства в НАТО Украине тоже не дают.При подготовке последних двух саммитов альянса организаторы тщательно продумывали, как избежать этого вопроса, чтобы не допустить повторения истерики Зеленского в Вильнюсе, но жёсткого "нет" тоже не говорили. О невозможности возвращения Крыма и вступления Украины в НАТО Трамп повторил 19 августа в интервью Fox News. Он также признал правомерность требования СССР, а потом и России о нерасширении НАТО: "Россия заявила, что нам не нужен так называемый противник или враг, давайте использовать этот термин. Мы не хотим, чтобы они были на нашей границе. И они были правы".Западные политики при обсуждении будущих гарантий безопасности для Украины делают акцент на том, что их предоставят за рамками НАТО, хотя и по подобию 5-й статьи Устава альянса (нападение на одного трактуется как нападение на всех). "Эта статья относится к НАТО. При этом известно, что сами США не хотят вступления Украины в НАТО. Нет никакого автоматизма, о чём напомнил американский президент, говоря о статье 5", — признал президент Франции Эмманюэль Макрон.Трамп не упускает возможности подчеркнуть, что поддержка Киева — это ответственность европейских государств, так как они находятся на одном континенте, а Америку отделяет целый океан. Только чиновники Старого Света сейчас яро поддерживают стремление украинских властей продолжать воевать, поэтому они должны оказывать помощь Киеву."Трамп дал понять, что мы (США — ред.) больше не считаем Россию врагом. Мы приостанавливаем помощь украинскому правительству. Если хотите помогать Киеву, поставляйте всё за свой счёт. А мы посмотрим, сколько вы (европейцы — ред.) так выдержите", — сказал полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.На следующий день после приёма гостей Трамп снял с себя ответственность за достижение результатов, заявив, что не собирается присутствовать на первой возможной встрече Путина и Зеленского. Решения будут принимать они, а Соединённые Штаты далеки от конфликта, добавил Трамп в интервью Fox News. Он подчеркнул, что Зеленский должен продемонстрировать гибкость. Американская администрация настаивает, что на уступки должны пойти обе конфликтующие стороны, в частности, по обмену территориями.Незадолго до саммита на Аляске The Telegraph написала, что Зеленский смягчил позицию по этому вопросу. После встречи в Белом доме The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на европейских чиновников, что Зеленский не отказался от территориального обмена. Он допустил, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", но указал на проблемы реализации этого шага — конституционные запреты и сложность перемещения населения. На прямой вопрос журналистов о возможном обмене территориями с РФ Зеленский от ответа ушёл.По словам Трампа, европейские лидеры с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины. "Можно играть словами туда-сюда, но Украина в любом случае вернёт себе нормальную жизнь. Люди перестанут погибать повсюду, и при этом они сохранят значительную часть земель. Но это война, и Россия — мощная военная держава, нравится это кому-то или нет. Это большая страна. Вы все видели карту — огромный кусок территории уже захвачен, и он остаётся под контролем. Сейчас говорят о Донбассе, но Донбасс сегодня на 79% контролируется Россией. Так что они прекрасно понимают, о чём идёт речь", — сказал он в эфире Fox News.Хозяин Белого дома также сообщил, что в рамках гарантий безопасности Великобритания, Франция и Германия хотят разместить свои войска на Украине. Трамп в этом проблемы не видит, но американских войск, пока он остаётся президентом США, там не будет. Таким образом, Трамп чётко донёс до европейских коллег и Зеленского, что нужно заканчивать с украинским конфликтом окончательно. Для этого Украине придётся пойти на территориальные уступки России, а также распрощаться с иллюзиями о возвращении Крыма и членстве в НАТО.Риторика его визави уже заметно изменилась. Они не говорят категорических "нет" по этим пунктам и вроде даже понимают, почему нужно изменить подход в целом. Но, учитывая прошлый опыт, подозрение, что всё не так гладко, не покидает. И не зря. "Трамп хочет заключить сделку — любую сделку — как можно скорее. Киев и его сторонники захотят выиграть время, чтобы проработать детали и избежать принуждения к невыгодному соглашению", — пишет Financial Times.Европа против того, чтобы идея передачи Киевом территории стала предпосылкой для заключения сделки между РФ и Украиной. Вместо того чтобы решать территориальный вопрос, европейские союзники Украины сосредоточились на гарантиях безопасности. Зеленский, исходя из документа, с которым ознакомилась Financial Times, не примет сделок, включающих территориальные уступки России. Он настаивает на прекращении огня как первом этапе урегулирования. Россия, Трамп и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф указывают на отсутствие необходимости перемирия для начала переговоров.Миротворческий процесс может застопориться из-за разногласий среди европейцев, которые должны стать гарантами безопасности. Например, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в отличие от коллег, требует прекращения огня перед обсуждением, хотя консультации делегаций РФ и Украины и саммит Путина/Трампа проходили на фоне боевых действий. С инициативой о введении войск на Украину, которую продвигает Макрон, категорически не согласна премьер-министр Италии Джорджа Мелони.Но ещё весомее — все, кто участвует в выработке мирного соглашения, должны уважать интересы России. Европейские политики не настроены на компромиссы. Они заявили, что продолжат санкционное давление на РФ вне зависимости от переговорного процесса."Когда в Вашингтоне говорили о необходимости гарантий безопасности Украины и Европы, об этом говорил Стармер и многие другие. Никто ни разу не упомянул безопасность России. Без уважения интересов безопасности России, без прав русских и русскоязычных людей на Украине, о долгосрочных договорённостях не может быть речи. Эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", — предупредил Лавров.Подвижки в урегулировании украинского кризиса — это хорошо. Но оптимизм должен быть сдержанным, как у Кремля. Кремль заявляет о "повышении уровня представителей сторон" на переговорах с Украиной. Белый дом уже практически назначил дату переговоров лидеров РФ и Украины.Читайте также Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира

https://ukraina.ru/20250819/tramp-nachal-podgotovku-vstrechi-putina-i-zelenskogo-chto-proizoshlo-v-belom-dome-1067224511.html

сша

россия

украина

аляска

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, территориальные уступки, аляска, крым, сергей лавров, financial times, fox news