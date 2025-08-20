https://ukraina.ru/20250820/pod-kryshey-sbu-rabotaet-kanal-po-vyvozu-detey-s-ukrainy-dlya-pedofilov-velikobritanii-1067305296.html

Под "крышей" СБУ работает канал по вывозу детей с Украины для педофилов Великобритании

Под "крышей" СБУ работает канал по вывозу с Украины в Великобританию детей, которые попадают к высокопоставленным педофилам, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Об этом 20 августа сообщает РИА Новости

"Мы сделали такое расследование, открыли сеть, которая работает по поставке детей с Украины в Великобританию педофилам из высших эшелонов британской власти... Работает эта система под крышей СБУ. Там масса людей вовлечены, причем это государственные чиновники, которые готовят документы на детей для выезда, под благовидными предлогами лечения, обучения, спасения из зоны боевых действий", — рассказал Прозоров.Одной из организаций, участвующих в этой деятельности, является НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID. По данным Прозорова, она занималась проектами в 27 странах, в том числе и на Украине. В том числе активно продвигала ЛГБТ*-повестку (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России - редакция)."Ну и её функционеры, этого Chemonics International, они занимались поставками детей именно в Британию. Сопровождали бойцы британской ЧВК детей. А в Британии на конечном этапе этот трафик обеспечивали высокопоставленные сотрудники МИ-6 и британского министерства иностранных дел", — сказал Прозоров.По его данным, торговля украинскими детьми приносит её организаторам огромные деньги, сравнимые с доходами от торговли наркотиками."Джек Бриджин, бывший депутат британского парламента (помогавший Прозорову в расследовании, - редакция), он сказал, что это больше, чем наркобизнес. Потому что наркотики ты продашь один раз, а ребенка, грубо говоря, в проституции, ты продашь 10 раз в день. И это принесёт в 10 раз больше денег. Ну и британские наши коллеги чётко говорят, что да, педофильское лобби высокопоставленных кругов британского истеблишмента, оно существует. И дети туда реально поставляются", — заявил он.Напомним, президент США Дональд Трамп 17 августа опубликовал письмо от своей жены Меланьи, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, в котором она призывает защитить детей Украины. По информации телеканала Fox News, это письмо Трамп передал российскому лидеру во время саммита на Аляске.Узнав об этом, юная писательница Фаина Савенкова из Луганска, одиннадцать лет живущая под обстрелами ВСУ, написала открытое письмо Меланье Трамп и отправила его в Белый дом. Девушка указала на вину Владимира Зеленского в гибели детей Донбасса и попросила супругу американского президента помочь остановить эту трагедию.Следите за новостями на сайте Украина.ру.*признано экстремистским и запрещено в России

