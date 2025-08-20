https://ukraina.ru/20250820/pochemu-putin-i-zelenskiy-nikogda-ne-dogovoryatsya-o-pokhabnom-mire-pyat-prichin-1067337300.html

Почему Путин и Зеленский никогда не договорятся о "похабном мире". Пять причин

После саммита Путина и Трампа на Аляске ожидается и встреча президента РФ с Зеленским, предположительно в Будапеште. Смогут ли стороны договориться о долгосрочном мире? Зная сложившуюся ситуацию, можно уверенно сказать, что нет. Какие для этого есть причины?

Причина первая. Украина может существовать только как Анти-РоссияЛюбой украинский националист, любой, кто находится в украинском националистическом дискурсе или гештальте, знает: Украина без соперничества и боротьбы с москалями — это не Украина. Главная цель её существования одна — вечная битва с Московщиной, этой монголо-кацапской ордой, от которой она призвана защитить весь "цивилизованный мир". Об этом украинская пропаганда ежедневно вещает своим гражданам. Украинские дети вырастают в атмосфере подобной миссии, которую на себя добровольно возложили бандеровцы.Если между Украиной и "руснёй" сейчас мир, то это только передышка, которой надо воспользоваться, чтобы укрепиться и вооружиться, чтобы завтра продолжить войну с москалями. Цель такой войны — уничтожение России путём её распада на десятки маленьких государств и повторная оккупация не только Донбасса, Крыма и Таврии, но и близлежащих к Украине территорий — Курской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областей, Кубани и Ставрополья, которые Киев считает исконно украинскими.Для бандеровца хороший русский — это мёртвый русский. Поэтому само существование Украины является для России и её граждан экзистенциальной угрозой. Она не может и не должна терпеть возле своих границ враждебное и при этом достаточно большое государство - и по площади, и по населению, и с опытной многочисленной армией.Даже если предположить, что Путин и Зеленский договорятся о мире, с этим категорически не согласятся национал-патриоты, на штыках которых и держится киевский режим. Они попросту сорвут мир, например, сместив Зеленского. Западной Европе ничего не останется, как поддержать очередной госпереворот.Национал-радикалы только тогда будут отстранены от формирования вектора развития Украины, когда они потерпят сокрушительное и очевидное поражение от России, в результате которого украинская государственность будет висеть на волоске. Но если она будет висеть на волоске, то на мир не пойдёт Россия, которая вряд ли откажется от выпавшей возможности добить Украину.Причина вторая. На мир между Украиной и Россией никогда не согласится нынешняя право- и левоцентристская элита Западной ЕвропыУкраина для Европы — просто прокси. В силу трусости и нежелания граждан Евросоюза вообще воевать, он и воюет с Россией, бросившей ему вызов, украинскими руками. Поражение Украины и её отказ от войны с Россией во всём мире и в самой Западной Европе будет восприниматься как поражение нынешней её элиты, для которой это будет означать начало её ухода с политической арены.Уже сейчас наметился сдвиг вправо. Венгрия — это только начало. Поражение Украины только ускорит процессы поправения. Понятно, что "Альтернатива для Германии", побеждающая уже сейчас или занимающая вторые места на севере Германии, прежде всего на территории, которая была когда-то ГДР, дышит в затылок старым немецким партиям — ХДС/ХСС и СДПГ. Поправение идёт и в Британии, где правые в лице партии "Реформировать Соединённое Королевство" также дышат в затылок традиционным Консервативной и Лейбористской партиям.Уже сейчас приход Трампа к власти спровоцировал в Западной Европе постепенный отказ от леволиберальной повестки с её приверженностью ЛГБТ*-движению, смене пола, радикальному феминизму и прочей чепухе и чертовщине. Западная молодёжь всё более интересуют мужественность, способность за себя постоять, рыцарственность, спортивность и другие "правые" ценности. Недаром сейчас там популярны такие сериалы, как "Викинги", которые как раз и прославляют подобный подход к жизни.Ясно, что поправевшая Европа будет видеть в России союзника, а в Путине одного из если не вождей, то образцов того, каким должен быть западный политик.Причина третья. Нежелание политической элиты России повторить провальную историю с Минском-1 и Минском-2Украина и ЕС хотят навязать России Минск-3: даже если мы и соглашаемся с остановкой боевых действий на линии разграничения, то ни в коем случае не признаём юридически вхождение новых территорий в состав Российской Федерации. Украине и Западной Европе просто нужно время, чтобы перевести дух, зализать раны, перевооружиться, чтобы через какое-то время начать войну по новой.Причина четвёртая. Нежелание граждан Новороссии повторить судьбу КарабахаКогда спустя 30 лет Азербайджан, проигравший войну Армении в начале 90-х, смог хорошо подготовиться к новой войне, нанести удар по Карабаху и включить его обратно в свой состав, это привело к изгнанию армянского населения.Если не будет юридического признания со стороны США, Западной Европы и Украины вхождения территорий Новороссии в состав России, то тогда не имеет смысла там оставаться, потому что в будущем эту территорию Украина при поддержке Запада может попытаться "деоккупировать". Раз так, то Новороссия будет находиться в подвешенном состоянии: там не будет никакого возрождения и развития бизнеса, туда не пойдут ни российские, ни иностранные инвестиции. И главное, начнётся постепенный исход её населения.Причина пятая. Банальная выгода.Украина осваивает беспрецедентно большую финансовую и военную помощь со стороны ЕС. Она получает передовые западные технологии. Её элита интегрируется в западную элиту и хорошо зарабатывает на войне. Армия Украины продолжает получать колоссальный военный опыт.Россия сама перешла на военные рельсы, смогла перевооружить и дальше будет перевооружать свою армию, которая сейчас реально стала второй, если не первой армией мира. В условиях санкций ускорились процессы импортозамещения. Её активное население, принимающее участие в войне, внезапно разбогатело, чего бы никогда не произошло в мирное время. При этом, в отличие от Украины, никак не страдают российские граждане, которые не хотят воевать. Участники СВО — это, как правило, контрактники и добровольцы.Прекратился отток российского капитала на Запад, где он может быть конфискован или заморожен. Приходится его вкладывать во внутрироссийские проекты. Началось формирование новой управленческой элиты, которая рекрутируется из участников СВО и которая должна сменить старую элиту или, во всяком случае, инкорпорироваться в неё.И главное: смычка власти и простых граждан сильна как никогда. Никаких бунтов и майданов не предвидится.* движение запрещено на территории РФЧитайте также интервью Александра Чаленко с юной луганской писательницей Фаина Савенкова: Я попросила Меланию Трамп сказать Зеленскому, чтобы он прекратил убивать детей Донбасса

