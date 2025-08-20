https://ukraina.ru/20250820/kazaki-byli-v-parizhe-no-tron-zanyali-burbony-kargin-o-vazhnosti-diplomatii-posle-pobed-1067275184.html

"Казаки были в Париже, но трон заняли Бурбоны": Каргин о важности дипломатии после побед

Исторический опыт, когда одержанные на поле боя победы не приносили России полноценных дипломатических достижений, заставляет ее взвешенно подходить к текущим переговорам. Эта осмотрительность объясняет ее жесткую позицию с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067080710_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_f798b1f27bffe710df05a00d1c651ec1.jpg

Политолог указал, что в истории России есть несколько ключевых примеров, когда военные успехи не были в полной мере реализованы за столом переговоров. Это знание формирует современный подход Москвы к внешней политике, где главное — не повторить прошлые ошибки.Каргин напомнил о войнах с Наполеоном, когда русская армия дошла до Парижа, но в результате дипломатических перипетий на французский престол взошел протеже Британии, а не ставленник Александра I. Другим примером он назвал русско-турецкую войну, где возможность взять Константинополь была упущена в ходе переговорного процесса. Именно это историческое наследие, а не сиюминутные интересы, заставляет Трампа-реалиста считаться с Россией как с огромной державой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.

2025

