"Казаки были в Париже, но трон заняли Бурбоны": Каргин о важности дипломатии после побед - 20.08.2025
"Казаки были в Париже, но трон заняли Бурбоны": Каргин о важности дипломатии после побед
Исторический опыт, когда одержанные на поле боя победы не приносили России полноценных дипломатических достижений, заставляет ее взвешенно подходить к текущим переговорам. Эта осмотрительность объясняет ее жесткую позицию с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
2025-08-20T04:45
2025-08-20T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067080710_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_f798b1f27bffe710df05a00d1c651ec1.jpg
Политолог указал, что в истории России есть несколько ключевых примеров, когда военные успехи не были в полной мере реализованы за столом переговоров. Это знание формирует современный подход Москвы к внешней политике, где главное — не повторить прошлые ошибки.Каргин напомнил о войнах с Наполеоном, когда русская армия дошла до Парижа, но в результате дипломатических перипетий на французский престол взошел протеже Британии, а не ставленник Александра I. Другим примером он назвал русско-турецкую войну, где возможность взять Константинополь была упущена в ходе переговорного процесса. Именно это историческое наследие, а не сиюминутные интересы, заставляет Трампа-реалиста считаться с Россией как с огромной державой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
04:45 20.08.2025
 
Исторический опыт, когда одержанные на поле боя победы не приносили России полноценных дипломатических достижений, заставляет ее взвешенно подходить к текущим переговорам. Эта осмотрительность объясняет ее жесткую позицию с Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Политолог указал, что в истории России есть несколько ключевых примеров, когда военные успехи не были в полной мере реализованы за столом переговоров. Это знание формирует современный подход Москвы к внешней политике, где главное — не повторить прошлые ошибки.
"Россия не раз, побеждая в военных противостояниях, в рамках дипломатического процесса где-то не дожимала и упускала важные для себя аспекты", — констатировал эксперт.
Каргин напомнил о войнах с Наполеоном, когда русская армия дошла до Парижа, но в результате дипломатических перипетий на французский престол взошел протеже Британии, а не ставленник Александра I.
Другим примером он назвал русско-турецкую войну, где возможность взять Константинополь была упущена в ходе переговорного процесса. Именно это историческое наследие, а не сиюминутные интересы, заставляет Трампа-реалиста считаться с Россией как с огромной державой, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
