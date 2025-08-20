https://ukraina.ru/20250820/garantii-dlya-ukrainy-zaluzhnyy-idet-v-prezidenty-vsu-otstupayut-glavnoe-na-1800-20-avgusta-1067344501.html

Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал позицию России по гарантиям безопасности для Украины, экс-главком ВСУ Валерий Залужный готовится к выборам президента Украины, а ВСУ продолжают отступать

Глава МИД России Сергей Лавров о гарантиях безопасности для УкраиныГлава МИД России Сергей Лавров дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция.Глава российской дипломатии подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия. "Мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надёжными", - сказал Лавров.По его словам, Россия видит всё более чёткое понимание со стороны США, что нужно устранить первопричины кризиса на Украине. А со стороны ЕС видится только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию Трампа по украинскому урегулированию, заявил Лавров.Также глава МИД России заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах, однако встречи на высшем уровне нуждаются в тщательной подготовке, чтобы саммиты не ухудшили ситуацию.Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что президент США Дональд Трамп доведёт до Киева предложение повысить уровень делегаций на российско-украинских переговорах и последует реакция.По словам Лаврова, Путин в разговоре с Трампом предложил повысить уровень делегаций на прямых российско-украинских переговорах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы создать три рабочие группы для переговоров. Таковые - по военным, гуманитарным и политическим вопросам - российские переговорщики предложили создать на третьем раунде переговоров в Стамбуле.Подробнее о вопросе гарантий безопасности для Украины читайте в материале Павла Котова "Гарантии войны, а не безопасности. Что делать с идеей ввода европейских армий на Украину" на сайте Украина.руЗалужный идет в президентыБывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, начал тайную подготовку к будущим выборам. Организовывает его предвыборную кампанию депутат Верховной Рады Виктория Сюмар из "Европейской солидарности".Об этом пишет американская журналистка Кэти Ливингстон. По ее информации, в команду Залужного также вошли генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, который возглавит его предвыборный штаб, за освещение кампании в медиа отвечает бывшая журналистка BBC Оксана Тороп, замдиректора НАБУ Полина Лысенко возглавит направление международной деятельности кандидата. Сообщается также, что к команде Залужного уже примкнул экс-глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Сергей Пашинский.Ливингстон также сообщает, что у команды Залужного появилась штаб-квартира в Лондоне, где уже осуществляется отбор сотрудников.Данную информацию подтверждает и телеграм-канал "Легитимный" - по информации канала, частичную поддержку бывшему генералу ВСУ предоставляет Ринат Ахметов. Канал также отмечает, что наличие в команде Залужного людей из числа сторонников Петра Порошенко является не свидетельством поддержки со стороны бывшего президента, а "миграцией кадров", которые предпочитают работать с более перспективной политической фигурой.Подробнее о тайной избирательной кампании Залужного читайте в материале Василия Стоякина "Странная история посла Залужного и его "тайного штаба" на сайте Украина.руВСУ отступают на ряде участков фронта Украинские боевики продолжают отступать сразу на нескольких участках фронта - об этом сообщает ряд телеграм-канал. Так, канал "Шепот фронта" сообщает, что на Дружковском направлении ВС РФ формируют очередной котёл, охватывая клещами Шахово и Владимировку. Кроме того, "Шепот Фронта" сообщает, что ВСУ после потери населенных пунктов Предтечино и Александро-Шультино восточнее Константиновки оставили свои позиции в полях и отступили в город. Ранее сообщалось, что ВС РФ вошли в Константиновку и закрепились на окраине города. Также стало известно, что минувшей ночью ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут - об этом сообщает Минобороны России. Ведомство сообщает, что попытка высадки была отбита расчетами БПЛА Центра "Рубикон". По информации ряда околовоенных телеграм-каналов, ВСУ потеряли шесть катеров с десантом. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях Торского - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По его словам, в настоящий момент штурмовики ВС РФ пытаются закрепиться в н.п. Заречное. О том, что происходило на фронте ранее, читайте в обзоре Федора Громова "ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ" на сайте Украина.ру

