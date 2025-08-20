Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа - 20.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250820/garantii-dlya-ukrainy-zaluzhnyy-idet-v-prezidenty-vsu-otstupayut-glavnoe-na-1800-20-avgusta-1067344501.html
Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа
Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа - 20.08.2025 Украина.ру
Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал позицию России по гарантиям безопасности для Украины, экс-главком ВСУ Валерий Залужный готовится к выборам президента Украины, а ВСУ продолжают отступать
2025-08-20T18:02
2025-08-20T18:02
хроники
экс
россия
украина
сша
валерий залужный
сергей лавров
дональд трамп
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060436879_0:50:2990:1732_1920x0_80_0_0_896898498a31d7e6e87903884be5953e.jpg
Глава МИД России Сергей Лавров о гарантиях безопасности для УкраиныГлава МИД России Сергей Лавров дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция.Глава российской дипломатии подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия. "Мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надёжными", - сказал Лавров.По его словам, Россия видит всё более чёткое понимание со стороны США, что нужно устранить первопричины кризиса на Украине. А со стороны ЕС видится только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию Трампа по украинскому урегулированию, заявил Лавров.Также глава МИД России заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах, однако встречи на высшем уровне нуждаются в тщательной подготовке, чтобы саммиты не ухудшили ситуацию.Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что президент США Дональд Трамп доведёт до Киева предложение повысить уровень делегаций на российско-украинских переговорах и последует реакция.По словам Лаврова, Путин в разговоре с Трампом предложил повысить уровень делегаций на прямых российско-украинских переговорах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы создать три рабочие группы для переговоров. Таковые - по военным, гуманитарным и политическим вопросам - российские переговорщики предложили создать на третьем раунде переговоров в Стамбуле.Подробнее о вопросе гарантий безопасности для Украины читайте в материале Павла Котова "Гарантии войны, а не безопасности. Что делать с идеей ввода европейских армий на Украину" на сайте Украина.руЗалужный идет в президентыБывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, начал тайную подготовку к будущим выборам. Организовывает его предвыборную кампанию депутат Верховной Рады Виктория Сюмар из "Европейской солидарности".Об этом пишет американская журналистка Кэти Ливингстон. По ее информации, в команду Залужного также вошли генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, который возглавит его предвыборный штаб, за освещение кампании в медиа отвечает бывшая журналистка BBC Оксана Тороп, замдиректора НАБУ Полина Лысенко возглавит направление международной деятельности кандидата. Сообщается также, что к команде Залужного уже примкнул экс-глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Сергей Пашинский.Ливингстон также сообщает, что у команды Залужного появилась штаб-квартира в Лондоне, где уже осуществляется отбор сотрудников.Данную информацию подтверждает и телеграм-канал "Легитимный" - по информации канала, частичную поддержку бывшему генералу ВСУ предоставляет Ринат Ахметов. Канал также отмечает, что наличие в команде Залужного людей из числа сторонников Петра Порошенко является не свидетельством поддержки со стороны бывшего президента, а "миграцией кадров", которые предпочитают работать с более перспективной политической фигурой.Подробнее о тайной избирательной кампании Залужного читайте в материале Василия Стоякина "Странная история посла Залужного и его "тайного штаба" на сайте Украина.руВСУ отступают на ряде участков фронта Украинские боевики продолжают отступать сразу на нескольких участках фронта - об этом сообщает ряд телеграм-канал. Так, канал "Шепот фронта" сообщает, что на Дружковском направлении ВС РФ формируют очередной котёл, охватывая клещами Шахово и Владимировку. Кроме того, "Шепот Фронта" сообщает, что ВСУ после потери населенных пунктов Предтечино и Александро-Шультино восточнее Константиновки оставили свои позиции в полях и отступили в город. Ранее сообщалось, что ВС РФ вошли в Константиновку и закрепились на окраине города. Также стало известно, что минувшей ночью ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут - об этом сообщает Минобороны России. Ведомство сообщает, что попытка высадки была отбита расчетами БПЛА Центра "Рубикон". По информации ряда околовоенных телеграм-каналов, ВСУ потеряли шесть катеров с десантом. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях Торского - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По его словам, в настоящий момент штурмовики ВС РФ пытаются закрепиться в н.п. Заречное. О том, что происходило на фронте ранее, читайте в обзоре Федора Громова "ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ" на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060436879_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_79f07e205fabfa6ca0d69b0f112bbf0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, экс, россия, украина, сша, валерий залужный, сергей лавров, дональд трамп, украина.ру, ес, вооруженные силы украины
Хроники, экс, Россия, Украина, США, Валерий Залужный, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины

Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа

18:02 20.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал позицию России по гарантиям безопасности для Украины, экс-главком ВСУ Валерий Залужный готовится к выборам президента Украины, а ВСУ продолжают отступать
Глава МИД России Сергей Лавров о гарантиях безопасности для Украины
Глава МИД России Сергей Лавров дал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать и сама Россия.
"Мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надёжными", - сказал Лавров.
По его словам, Россия видит всё более чёткое понимание со стороны США, что нужно устранить первопричины кризиса на Украине. А со стороны ЕС видится только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию Трампа по украинскому урегулированию, заявил Лавров.
Также глава МИД России заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах, однако встречи на высшем уровне нуждаются в тщательной подготовке, чтобы саммиты не ухудшили ситуацию.
Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что президент США Дональд Трамп доведёт до Киева предложение повысить уровень делегаций на российско-украинских переговорах и последует реакция.

По словам Лаврова, Путин в разговоре с Трампом предложил повысить уровень делегаций на прямых российско-украинских переговорах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение Москвы создать три рабочие группы для переговоров. Таковые - по военным, гуманитарным и политическим вопросам - российские переговорщики предложили создать на третьем раунде переговоров в Стамбуле.
Подробнее о вопросе гарантий безопасности для Украины читайте в материале Павла Котова "Гарантии войны, а не безопасности. Что делать с идеей ввода европейских армий на Украину" на сайте Украина.ру
Залужный идет в президенты
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла Украины в Великобритании, начал тайную подготовку к будущим выборам. Организовывает его предвыборную кампанию депутат Верховной Рады Виктория Сюмар из "Европейской солидарности".
Об этом пишет американская журналистка Кэти Ливингстон. По ее информации, в команду Залужного также вошли генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев, который возглавит его предвыборный штаб, за освещение кампании в медиа отвечает бывшая журналистка BBC Оксана Тороп, замдиректора НАБУ Полина Лысенко возглавит направление международной деятельности кандидата. Сообщается также, что к команде Залужного уже примкнул экс-глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Сергей Пашинский.
Ливингстон также сообщает, что у команды Залужного появилась штаб-квартира в Лондоне, где уже осуществляется отбор сотрудников.
Данную информацию подтверждает и телеграм-канал "Легитимный" - по информации канала, частичную поддержку бывшему генералу ВСУ предоставляет Ринат Ахметов. Канал также отмечает, что наличие в команде Залужного людей из числа сторонников Петра Порошенко является не свидетельством поддержки со стороны бывшего президента, а "миграцией кадров", которые предпочитают работать с более перспективной политической фигурой.
Подробнее о тайной избирательной кампании Залужного читайте в материале Василия Стоякина "Странная история посла Залужного и его "тайного штаба" на сайте Украина.ру
ВСУ отступают на ряде участков фронта
Украинские боевики продолжают отступать сразу на нескольких участках фронта - об этом сообщает ряд телеграм-канал. Так, канал "Шепот фронта" сообщает, что на Дружковском направлении ВС РФ формируют очередной котёл, охватывая клещами Шахово и Владимировку.
Примерная схема продвижения ВС РФ на данном участке фронта
Примерная схема продвижения ВС РФ на данном участке фронта
Примерная схема продвижения ВС РФ на данном участке фронта
Кроме того, "Шепот Фронта" сообщает, что ВСУ после потери населенных пунктов Предтечино и Александро-Шультино восточнее Константиновки оставили свои позиции в полях и отступили в город. Ранее сообщалось, что ВС РФ вошли в Константиновку и закрепились на окраине города.
Также стало известно, что минувшей ночью ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут - об этом сообщает Минобороны России. Ведомство сообщает, что попытка высадки была отбита расчетами БПЛА Центра "Рубикон". По информации ряда околовоенных телеграм-каналов, ВСУ потеряли шесть катеров с десантом.
Катер ВСУ в прицеле БПЛА
Катер ВСУ в прицеле БПЛА
Катер ВСУ в прицеле БПЛА
На Краснолиманском направлении ВС РФ продвинулись в окрестностях Торского - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По его словам, в настоящий момент штурмовики ВС РФ пытаются закрепиться в н.п. Заречное.
Продвижение ВС РФ в окрестностях Торского
Продвижение ВС РФ в окрестностях Торского
Продвижение ВС РФ в окрестностях Торского
О том, что происходило на фронте ранее, читайте в обзоре Федора Громова "ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ" на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиэксРоссияУкраинаСШАВалерий ЗалужныйСергей ЛавровДональд ТрампУкраина.руЕСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Отступать больше некуда, так бывало не раз: ВСУ окружены на юго-востоке Клебан-Быкского водохранилища
18:36На фронте 50% позиций ВСУ остаются пустыми из-за отсутствия личного состава
18:29Эстония желает ввести войска на Украину, а Польша не желает. Новости к 18.30
18:15ВСУшник рассказал о грядущем исчезновении украинской аэроразведки из-за противодействия ВС РФ
18:02Гарантии для Украины, Залужный идет в президенты, ВСУ отступают. Главное на 18:00 20 августа
18:01В Сумах поймали местного жителя, хранившего целый арсенал
17:50Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома
17:40Залужного готовят на пост президента Украины
17:30На Дружковском направлении ВС РФ формируют очередной котёл
17:19Потери ВСУ в 1,7 млн военнослужащих: примечательна динамика
17:17Почему Путин и Зеленский никогда не договорятся о "похабном мире". Пять причин
17:13Бандеризация Харькова продолжается: доставлен бюст украинского националиста
17:07Новости с Северского направления: наступление ВС РФ продолжается
16:59Мультимедийная конференция "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной"
16:53ВС РФ вошли в Константиновку со стороны Предтечино
16:45Гарантии войны, а не безопасности. Что делать с идеей ввода европейских армий на Украину
16:28Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия заставила ВСУ бояться прорывов под Купянском и Константиновкой
16:15ВСУ отступили с позиций между Предтечино и Александро-Шультино в Константиновку
16:00Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
15:57В ОАЭ по запросу Украины задержан нардеп Фёдор Христенко
Лента новостейМолния