ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ - 20.08.2025
ВС РФ освободили три населенных пункта и уничтожили запасы топлива ВСУ
ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ведут бои за Купянск и Константиновку и продолжают окружение Покровска. Кроме того, идет работа по уничтожению запасов топлива ВСУ. Об этом и другом - в военной хронике Украина.ру
2025-08-20T13:32
2025-08-20T13:35
Что происходит на фронтеБойцы группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, в ходе боев за него отличились бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – об этом сообщает телеграм-канал группировки "Воин DV".Новогеоргиевка стала пятым населенным пунктом в Днепропетровской области, перешедшим под контроль ВС РФ. Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, успех стал возможен в том числе и потому, что командование ВСУ отвело с этого рубежа части 79-й бригады, которые были направлены на купирование прорыва ВС РФ на Золотой Колодезь. Овладение Новогеоргиевкой открывает фланг украинских подразделений, которые удерживают Камышеваху – последнее село, подконтрольное Украине, в южной части ДНР.Данную информацию подтверждает министерство обороны России. Кроме того, ведомство официально сообщает об освобождении населенных пунктов Сухецкое и Панковка в ДНР на Красноармейском направлении. Это свидетельствует о том, что ВС РФ продолжают окружение украинских боевиков в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде).Российские войска уже присутствуют во временно оккупированной Константиновке - об этом сообщает военный корреспондент RT Александр Яремчук. По его словам, ВС РФ уже контролируют местность в районе поста ГАИ по трассе Донецк-Константиновка, а в городе присутствуют российские диверсионные группы. В Харьковской области российские войска группировки войск "Запад" вошли в восточную часть Купянска, находящуюся на левом берегу реки Оскол, бои идут в районе станции Заосколье – об этом сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз" со ссылкой на украинские источники.Кроме того, минувшей ночью ВС РФ нанесли мощный удар беспилотниками "Герань" по крупнейшей в Одесской области нефтебазе Triton в городе Измаил. Очевидцы сообщают о мощнейшем пожаре на нефтебазе, это подтверждается фотографиями, опубликованными ГСЧС Украины. Напомним, вчера ВС РФ нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, также уничтожив крупные запасы топлива. В ходе налета "гераней" также была выявлена и уничтожена ударом "Искандера" установка ПВО IRIS-T в Одессе. Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области и допроса сдавшихся в плен. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подготовка диверсантов осуществлялась при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. Задержанные уже признались в причастности к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожной дороги в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории РФ.Кроме того, ряд телеграм-каналов сообщает о продвижении штурмовых отрядов ВС РФ в н.п. Родинское в районе Красноармейска и в Серебрянском лесничестве на стыке ДНР и ЛНР.О главных задачах ВС РФ в летнюю кампанию рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Владислав Угольный.
13:32 20.08.2025 (обновлено: 13:35 20.08.2025)
 
© Фото : ГСЧС УкраиныКадры с горящей нефтебазы Triton
Фёдор Громов
ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ведут бои за Купянск и Константиновку и продолжают окружение Покровска. Кроме того, идет работа по уничтожению запасов топлива ВСУ. Об этом и другом - в военной хронике Украина.ру
Что происходит на фронте
Бойцы группировки войск "Восток" ВС РФ освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, в ходе боев за него отличились бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – об этом сообщает телеграм-канал группировки "Воин DV".
Новогеоргиевка стала пятым населенным пунктом в Днепропетровской области, перешедшим под контроль ВС РФ. Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, успех стал возможен в том числе и потому, что командование ВСУ отвело с этого рубежа части 79-й бригады, которые были направлены на купирование прорыва ВС РФ на Золотой Колодезь. Овладение Новогеоргиевкой открывает фланг украинских подразделений, которые удерживают Камышеваху – последнее село, подконтрольное Украине, в южной части ДНР.
Бойцы ГВ "Восток" ВС РФ в Новогеоргиевке
Бойцы ГВ Восток ВС РФ в Новогеоргиевке
Бойцы ГВ "Восток" ВС РФ в Новогеоргиевке
Данную информацию подтверждает министерство обороны России. Кроме того, ведомство официально сообщает об освобождении населенных пунктов Сухецкое и Панковка в ДНР на Красноармейском направлении. Это свидетельствует о том, что ВС РФ продолжают окружение украинских боевиков в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде).
Освобожденные населенные пункты ДНР Сухецкое и Панковка
Освобожденные населенные пункты ДНР Сухецкое и Панковка
Освобожденные населенные пункты ДНР Сухецкое и Панковка
Российские войска уже присутствуют во временно оккупированной Константиновке - об этом сообщает военный корреспондент RT Александр Яремчук. По его словам, ВС РФ уже контролируют местность в районе поста ГАИ по трассе Донецк-Константиновка, а в городе присутствуют российские диверсионные группы.
Российские ДРГ уже свободно перемещаются по городскому микрорайону "Южный", заходят к местным домой, спрашивают "как дела".
Александр Яремчук
Военный корреспондент RT
В Харьковской области российские войска группировки войск "Запад" вошли в восточную часть Купянска, находящуюся на левом берегу реки Оскол, бои идут в районе станции Заосколье – об этом сообщает телеграм-канал "Сливочный каприз" со ссылкой на украинские источники.
Кроме того, минувшей ночью ВС РФ нанесли мощный удар беспилотниками "Герань" по крупнейшей в Одесской области нефтебазе Triton в городе Измаил. Очевидцы сообщают о мощнейшем пожаре на нефтебазе, это подтверждается фотографиями, опубликованными ГСЧС Украины.
Напомним, вчера ВС РФ нанесли массированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, также уничтожив крупные запасы топлива.
Кадры с горящей нефтебазы Triton
Кадры с горящей нефтебазы Triton
Кадры с горящей нефтебазы Triton
В ходе налета "гераней" также была выявлена и уничтожена ударом "Искандера" установка ПВО IRIS-T в Одессе.
Уничтоженная ПВО IRIS-T в Одессе
Уничтоженная ПВО IRIS-T в Одессе
Уничтоженная ПВО IRIS-T в Одессе
Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области и допроса сдавшихся в плен. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подготовка диверсантов осуществлялась при непосредственном участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. Задержанные уже признались в причастности к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожной дороги в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к другим терактам на территории РФ.
Капитан ССО ВСУ Александр Жук, взятый в плен в Брянской области
Капитан ССО ВСУ Александр Жук, взятый в плен в Брянской области
Капитан ССО ВСУ Александр Жук, взятый в плен в Брянской области
Кроме того, ряд телеграм-каналов сообщает о продвижении штурмовых отрядов ВС РФ в н.п. Родинское в районе Красноармейска и в Серебрянском лесничестве на стыке ДНР и ЛНР.
О главных задачах ВС РФ в летнюю кампанию рассказал изданию Украина.ру военный эксперт Владислав Угольный.
