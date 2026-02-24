https://ukraina.ru/20260224/peregovornye-obmanki-netvoynistov-kak-khotyat-sokhranit-neonatsistskuyu-ukrainu-kak-pervoprichinu-svo----1076006306.html

Переговорные обманки "нетвойнистов". Они хотят сохранить неонацистскую Украину как первопричину СВО

Если прав Кирилл Буданов*, глава Офиса украинского просроченного недопрезидента (ОПУ) Владимира Зеленского, то очередной раунд украинско-российских переговоров состоится в конце текущей недели.

Будут говорить о мире в СВО и о судьбе Украины. О том, будет ли она вообще и если будет, то как ею распорядиться. "Не секрет, что переговоры непростые, но мы определенно продвигаемся вперед и приближаемся к моменту, когда всем сторонам придется принять окончательное решение — продолжать ли эту войну или перейти к миру", — заявил Буданов, которого журналисты Reuters, а за ними и многие российские ждуны, вожделеющие мира любой ценой, назвали вежливо и нежно "украинский чиновник".Оно и понятно: этот пересаженный в кресло главы ОПУ из пыточной для всей страны украинский палач, террорист, упырь и убийца, у которого руки в крови по локоть и выше, конечно, свой. По духу и по крови близкий – Буданов же готов по-прежнему наносить России стратегическое поражение. Но оказался умнее и самого Зеленского и многих конченых в его ястребином окружении и потому понимает то, что неоднократно говорил президент России Владимир Путин, когда предупреждал киевских деби.., пардон, переговорщиков: чем дольше вы будете тянуть с капитуляцией, тем страшнее для вас будут ее условия.И Буданов оказался хитрее, чем многие: он на переговорах хочет спасти как можно больше Украины, чтобы на этих ошметках воспроизвести на новой основе новый рейх и начать новую войну в новых условиях. И потому Буданов сегодня кажется "миротворцем", с которым типа "можно иметь дело".Да, конечно, можно, но только в одном случае, если он лично принесет русским штурмам в СВО мешок с головами или хотя бы с пластиковыми копиями голов Зеленского и его кровавых зелебобиков и сдастся на милость победителей. Или привезет эту камарилью в клетке с закованным сзади ручонками с несмытой кровью украинского народа. Вот тогда с Будановым и можно будет говорить о мире. С возможной перспективой его прощения на трибунале над украинскими неонацистами, устроившими геноцид собственного народа.Но и российские ждуны-"нетвойнисты" уже называют Буданова "чиновником, способным остановить войну" – они готовы не только к поражению своей страны, чтобы только Запад, как и прежде, дал им денег за предательство. Они пытаются даже приплести к переговорам о мире на Украине прагматику двухстороннего сотрудничества между Россией и США, о которой заговорили, как об альтернативе войны между двумя странами, которая может случиться на украинской почве. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, как известно, уже огласил сумму возможных выгод от прямого американо-российского сотрудничества ("пакета Дмитриева") – 12-14 трлн долл, если США и России откажутся от противостояния, а Штаты еще и снимут с России санкции и начнут сотрудничать и торговать, а не воевать. В том числе, и на полях неонацистской Украины, из-за которой, собственно, и введены многие санкции.Действительно, если США прагматично и по-деловому подойдут к сотрудничеству с Россией, поймут ее озабоченности и признают достижения на фронтах СВО (вхождение в состав России Крыма, двух республик Донбасса и двух областей – Запорожской и Херсонской), то переговоры и примирение возможны.Но и западные "ястребы" и надеющиеся на них российские ждуны-"нетвойнисты" связывают с миром в СВО оставление Украины. И именно неонацистской Украины, просто по размеру несколько меньшей, чем было до февраля 2022-го.Сегодня в Киеве, Западной Европе и даже частично в США как раз и говорят, что Украина должна по-любому остаться на карте мира. Что ее можно оставить под международным управлением. То можно разделить Украину и Россию демилитаризованной зоной с отводом войск двух стран. Что на территорию "нэньки" можно ввести западные миротворческие силы. Что ей нужно оставить право на 800-тысчную армию, как гаранта ее безопасности перед лицом "агрессивной России". Что именно с целью обеспечения безопасности Украину нужно принять в ЕС и даже в НАТО.И обо всем этом и говорят переговорщики на своих раундах. И все прекрасно понимают, во-первых, то, что Западу такая Украина нужна, чтобы на ее базе, воспользовавшись миром или перемирием, получить временную передышку и воссоздать более мощный, перевооруженный, технологически переоснащенный, усиленный всеми видами оружия и техники ударный таран против России, готовый начать новую войну. Даже деньги на это выделены – 1,5 трлн евро на перевооружение и якобы послевоенное восстановление за несколько лет.Во-вторых, и российские "нетвойнисты", и прозападные ждуны надеются, что такая восстановленная из праха военного поражения неонацистская Украина будет их плацдармом для борьбы за "демократию", "европейский путь", "общечеловеческие ценности" уже в России. Ведь именно этой и прочей лабудой они старались расшатать Россию изнутри и сменить режим, как они говорят, режим путинский, недемократический и антинародный. Сменить по заказу Запада и на западные деньги.И если неонацистская Украина сохранится хоть в каком-то урезанном или ограниченном виде, то именно так и будет. Оставшийся украинский народ опять будет с новой силой использован, как пушечное мясо, и пущен в дело, как расходный материал. По тому же, уже означенному принципу – "до последнего украинца". А потом, может быть, и такие же последние поляки, прибалты или румыны подтянутся…Путин не устает повторять две максимы этого конфликта, уже переросшего в войну. Первая: Россия не хочет уничтожать Украину совсем, она хочет только вырвать у нее неонацистское жало и дать возможность украинскому народу развиваться не за чей-то счет.Вторая: Россия в СВО хочет уничтожить первопричину – угрозы национальной безопасности России. А именно неонацистская Украины, появившаяся на карте мира после устроенного и проплаченного Западом госпереворота 2014 года, является такой угрозой. Особенно когда превратится в еще более сильный милитари-кулак, направленный против России.Чтобы уничтожить такую Украину, Россия и требует провести на Украине демилитаризацию и денацификацию. А режим Зеленского, понимая, что эти процессы означают их кончину, и слышать не хочет о выполнении этих требований России. Денацификация – это смерть неонацизма. А демилитаризация делает ненужными все эти полчища погромщиков и громил, выросших на войне и на подавлении несогласных. Им нет места в мирной Украине.Но есть и третий взгляд: именно учет США национальных интересов России и ее права на их защиту – это и есть тот "дух Анкориджа", о котором все говорят. И который так неприятен украинским неонацистам, западноевропейским ястребам и, конечно же, российским "нетвойнистам"-ждунам. Он просто уничтожает идеологическую и даже чисто психологическую основу и организационную платформу для их поганой деятельности.Грубо говоря, президенту США Дональду Трампу чисто прагматично все равно, он при любых раскладах будет иметь прибыль. Вывод им США из непосредственного участив в европейской войне – это несомненная удача Трампа.И для США все равно, будет ли война в Европе между Россией и Украиной. Если будет, то США не проиграют, ибо уже продают на эту войну свое оружие европейцам и получают прибыль. Если не будет, то США вполне могут получать свою прибыль от сотрудничества в рамках "пакета Дмитриева" в 14 трлн долл.А вот для России не все равно. И дело не только в том, что из неонацистской Украины будет примером, от которого пойдет помощь и подпитка внутрироссийским компрадорам и коллаборационистам, разрушающим страну изнутри, желающим поражения собственной стране ради каких-то призрачных миражей и фантомов лживой западной демократии и фальшивого человеколюбия.Неонацистская Украина – это, повторяю, угроза национальной безопасности России, оставлять которую в любом виде наша страна просто не имеет права. Неонацисты у границ России – это однозначно обнуление и задач СВО и десятков погибших граждан России – и солдат, и мирных жителей приграничных областей – во время этой операции. Все остальные утверждения и взгляды людей, рядящиеся в одежды объективности, – это ложь и передергивание, манипуляции и фальсификации от лукавого. Их и запускают под разным соусом для того, чтобы запутать ситуацию, размыть четкость повестки дня, обмануть общественное мнение и сбить с толку переговорщиков и наблюдателей за ними.Точно так же, как и разговоры о передаче неонацистам Украины каких-то частей территорий, которые уже стали российскими и вошли в состав России. И особенно разговоры-уловки режима Зеленского о проведении какого-то референдума, который-де должен утвердить переход новых земель в состав России. Это тоже обманная ширма, за которой затягиваются переговоры и ведется война.И для Москвы тут все предельно ясно, если не лукавить. Во-первых, Конституция России запрещает даже переговоры на эту тему, а президент России Владимир Путин – гарант Конституции. Во-вторых, это Путин на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ) всему миру в июне 2015 года напомнил: "Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, — то наше".Наше! Уже российское! Так зачем же его отдавать какому-то Буданову или его шефу Зеленскому, за которыми маячат европейские "ястребы" или российские предатели-"нетвойнисты"? Вот то-то же…А что же Украина? Когда главу оборонного комитета Госдумы России генерал-полковника Андрея Картаполова спросили, как Украина может победить в войне с Россией, он ответил: "Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации".Коротко, емко и предельно ясно. Отсюда и вывод: Украина неонацистская – первопричина российских проблем и угроз. Изменится Украины – будет существовать, не изменится – может кануть в Лету. Впрочем, какая Лета, о чем это я? Для неонацистов Зеленского и Буданова и сельский, извините, нужник под Пирятином сгодится в самый раз…О том, по чему Зеленский рассчитывает именно на три года войны - в статье Татьяны Стоянович "Тайна трех лет войны Зеленского. На что надеется лидер украинского режима, вводя своих сторонников в шок" * Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

