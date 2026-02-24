ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/vs-rf-shturmuyut-pozitsii-protivnika-na-boguslavskom-napravlenii-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1075985237.html
ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу
ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу - 24.02.2026 Украина.ру
ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу
Российские военные штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Об этом и других событиях рассказал 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-24T14:53
2026-02-24T14:53
сво
спецоперация
россия
запорожье
николаев
вячеслав гладков
украина.ру
вооруженные силы украины
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg
🟥 Минувшей ночью российские дроны "Герань" били по целям в Николаеве и окрестностях, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в контролируемом ВСУ Запорожье.🟥 В Запорожье недавно снова раздавались взрывы. 🟥 Российские военные штурмуют позиции в направлении населенного пункта Боровая на Богуславском направлении. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" наступают при активной поддержке ударных БПЛА.🟥 Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.🟥 Мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.🟥 Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, посетовал глава республики Леонид Пасечник.🟥 ВСУ атаковали пассажирский автобус в в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запорожье
николаев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_474ccb620499a45f628dd1e444259f63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, запорожье, николаев, вячеслав гладков, украина.ру, вооруженные силы украины, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Запорожье, Николаев, Вячеслав Гладков, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Росавиация

ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу

14:53 24.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Об этом и других событиях рассказал 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Минувшей ночью российские дроны "Герань" били по целям в Николаеве и окрестностях, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в контролируемом ВСУ Запорожье.
🟥 В Запорожье недавно снова раздавались взрывы.
🟥 Российские военные штурмуют позиции в направлении населенного пункта Боровая на Богуславском направлении. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" наступают при активной поддержке ударных БПЛА.
🟥 Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
🟥 Мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🟥 Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, посетовал глава республики Леонид Пасечник.
"Обесточены абоненты ряда населенных пунктов. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению", - добавил он.
🟥 ВСУ атаковали пассажирский автобус в в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияЗапорожьеНиколаевВячеслав ГладковУкраина.руВооруженные силы УкраиныРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:55"Герани" наносят удары по объектам противника в окрестностях Харькова
14:53ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу
14:51‼ Очередная встреча Украины, США и РФ может состояться не на этой неделе, как анонсировалось ранее, а на следующей, заявил Зеленский, уточнив, что переговоры возможны через семь-десять дней
14:48Словацкий евродепутат иронично высказался о присоединении Украины к ЕС
14:46На заседании "коалиции желающих" (или "решительных"?) Зеленский попросил западной помощи в восстановлении украинской энергосистемы
14:24Словакия просит Еврокомиссию проверить возможные повреждения нефтепровода "Дружба"
14:20Министр обороны Украины рассказал о новом плане войны с Россией
14:14Медведев присмотрелся к планам Франции и Британии передать Украине ядерное оружие
14:12Парадокс эмиграции: сбежавшие от мобилизации украинцы в Венгрии вышли на митинг в поддержку Зеленского
14:02Из сына украинского криминального авторитета продолжают выбивать показания
13:58Легитимная цель для НАТО: зачем Зеленский и Трамп оскорбили Лукашенко
13:55Риздвянка — следующий этап: как освобождение села меняет карту Запорожской области
13:46Специальная военная операция: оглядываясь вперёд
13:44"Не Бог, не царь и не герой": 4 года СВО
13:40Президент на час: Зеленский согласен править только в условиях войны
13:35Население Украины "дебилизировано". Главные новости к этому часу
13:30Передача ядерного оружия Украине будет преступлением, которое может привести к ядерной войне - Володин
13:25Армия России с тяжёлыми боями наступает на Харьковском направлении
13:21Ускоренная милитаризация Германии: как реагируют немцы
13:10Пока ВСУ отступают, Буданов* выписывает России штрафы. Хроника событий на 13:00 24 февраля
Лента новостейМолния