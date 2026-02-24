https://ukraina.ru/20260224/vs-rf-shturmuyut-pozitsii-protivnika-na-boguslavskom-napravlenii-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1075985237.html

ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу

ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу - 24.02.2026 Украина.ру

ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу

Российские военные штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Об этом и других событиях рассказал 24 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-24T14:53

2026-02-24T14:53

2026-02-24T14:53

сво

спецоперация

россия

запорожье

николаев

вячеслав гладков

украина.ру

вооруженные силы украины

росавиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg

🟥 Минувшей ночью российские дроны "Герань" били по целям в Николаеве и окрестностях, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в контролируемом ВСУ Запорожье.🟥 В Запорожье недавно снова раздавались взрывы. 🟥 Российские военные штурмуют позиции в направлении населенного пункта Боровая на Богуславском направлении. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" наступают при активной поддержке ударных БПЛА.🟥 Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.🟥 Мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.🟥 Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, посетовал глава республики Леонид Пасечник.🟥 ВСУ атаковали пассажирский автобус в в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожье

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, запорожье, николаев, вячеслав гладков, украина.ру, вооруженные силы украины, росавиация