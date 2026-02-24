https://ukraina.ru/20260224/vs-rf-shturmuyut-pozitsii-protivnika-na-boguslavskom-napravlenii-glavnye-novosti-k-etomu-chasu--1075985237.html
ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу
Российские военные штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Об этом и других событиях рассказал 24 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-24T14:53
🟥 Минувшей ночью российские дроны "Герань" били по целям в Николаеве и окрестностях, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в контролируемом ВСУ Запорожье.🟥 В Запорожье недавно снова раздавались взрывы. 🟥 Российские военные штурмуют позиции в направлении населенного пункта Боровая на Богуславском направлении. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" наступают при активной поддержке ударных БПЛА.🟥 Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.🟥 Мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.🟥 Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, посетовал глава республики Леонид Пасечник.🟥 ВСУ атаковали пассажирский автобус в в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сво, спецоперация, россия, запорожье, николаев, вячеслав гладков, украина.ру, вооруженные силы украины, росавиация
🟥 Минувшей ночью российские дроны "Герань" били по целям в Николаеве и окрестностях, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, а также в контролируемом ВСУ Запорожье.
🟥 В Запорожье недавно снова раздавались взрывы.
🟥 Российские военные штурмуют позиции в направлении населенного пункта Боровая на Богуславском направлении. Подразделения 1-й танковой армии группировки войск "Запад" наступают при активной поддержке ударных БПЛА.
🟥 Аэропорт Нижнекамск (Бегишево) вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
🟥 Мирный житель погиб в результате целенаправленной атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль в селе Чайки Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
🟥 Один человек погиб, еще двое ранены в ЛНР из-за атак ВСУ, посетовал глава республики Леонид Пасечник.
"Обесточены абоненты ряда населенных пунктов. Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению", - добавил он.
🟥 ВСУ атаковали пассажирский автобус в в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Богомаз.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.