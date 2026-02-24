https://ukraina.ru/20260224/legitimnaya-tsel-dlya-nato-zachem-zelenskiy-i-tramp-oskorbili-lukashenko-1076002867.html

Легитимная цель для НАТО: зачем Зеленский и Трамп оскорбили Лукашенко

Владимир Зеленский разворачивает информационное наступление на Белоруссию и ее лидера Александра Лукашенко. К этому добивалась еще и странная история с недопуском белорусской делегации на заседание Совета мира Дональда Трампа, которая считывается как завуалированный политический сигнал

"Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю"В понедельник, 23 февраля, признанный в Белоруссии экстремистским формированием оппозиционный портал "Зеркало" опубликовал интервью с Зеленским. Авторы признались, что напрашивались на разговор последние четыре года, но согласие получили только сейчас.Это вполне логично, т.к. такое интервью полностью лежит в русле новой антибелорусской, точнее антилукашенковской политики украинских властей. Ее начало пару недель назад ознаменовали санкции, которые Зеленский наложил на белорусского лидера. Тогда же он впервые провел встречу со Светланой Тихановской, которая продолжает на польско-литовские деньги изображать из себя президента в изгнании.Теперь вот – интервью оппозиционному белорусскому рупору. Для украинских и белорусских заевропейцев главное было по привычке на сорваться на русский – Зеленский старательно выговаривал слова по-украински, а бравший интервью – на белорусском."Очень прикольно разговаривать с белорусами — я [в такие моменты] думаю, как белорусам прикольно разговаривать с украинцами. Мы говорим на разных языках, но все понимаем. И это очень прикольно. Ну, реально, это очень круто", - сказал всю жизнь общавшийся по-русски Зеленский в интервью русскоязычному порталу.Глава правящего на Украине режима считает, что Белоруссию "втягивают" в войну, но так и не объяснил толком, чем ситуация сейчас отличается от того, что было все последние годы.Если кто-то кого-то и втягивает в боевые действия, то ситуация тут скорее обратная: в интервью Зеленский несколько раз намекал на некие действия "наших ребят" на белорусской территории. Речь идет о борьбе с ретрансляторами для запуска российских дронов, которые, как уверяет Киев, расположены в Белоруссии."Я не буду говорить, каким способом, но наши ребята занимались тем, чтобы три-четыре ретранслятора уже не работали на территории Беларуси", - сказал он.Помимо этого Зеленский также призвал Запад к прямым военным атакам на Белоруссию из-за размещения там российских ракет "Орешник".Далее последовала явно заготовленная история, призванная выставить Лукашенко в дурном свете. Белорусский президент, оказывается, так испугался Украины вскоре после начала СВО, что зачем-то лично предложил Зеленскому нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу на территории Белоруссии."Лукашенко в ответ на мои слова, что они агрессоры и союзники [России] и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю, по заводу", - рассказал Зеленский."Дополнительные комментарии излишни"Информационная атака на Лукашенко со стороны Зеленского стала ответом на действия Соединенных Штатов, которые в последнее время возобновили контакты с Минском и даже предложили белорусскому президенту войти в состав Совета мира, который организован Дональдом Трампом.Приглашение от США было принято, однако на первое заседание Совета на уровне лидеров государств Лукашенко не поехал. Сам белорусский президент объяснил это логистическими сложностями, пришлось бы огибать враждебную Европу."А я что, должен был в связи с этими санкциями через Южно-Африканскую Республику лететь в Вашингтон? Если вы хотели меня там видеть, решите вопрос, чтобы я мог спокойно прилететь и улететь оттуда", - сказал Лукашенко.Он также опроверг вбросы, по которым его поездка в Штаты не состоялась из-за страха, что его не пустят обратно или же потому, что так ему сказал сделать Владимир Путин.Вместо президента в США должна была отправиться белорусская делегация во главе с министром иностранных дел республики Максимом Рыженковым, однако им не выдали визы.В заявлении МИД Белоруссии от 19 февраля указывалось, что все формальности со стороны Минска были выполнены в срок, однако визы так и не были выданы."В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами? А ведь изначально приглашение принять участие в заседании Совета мира от Президента США было направлено Главе белорусского государства. Дополнительные комментарии излишни", - заявили в ведомстве.Разумеется, если бы американцы захотели, то никаких проблем с въездом белорусской делегации в США не было бы. Следовательно, все это было сделано специально. Тогда логично задастся вопросом, с какой целью и для чего.Вряд ли Белый дом купился на антибелорусские маневры и нажим Зеленского, речь скорее про то, насколько трамповский Совет мира – реальная организация, а не сводный хор на подпевках у главного солиста. Белорусский кейс показал, что в этой структуре вряд ли всерьез и на равноправной основе хотят видеть не только Лукашенко, но и лидеров России или того же Китая.Можно предположить, что через историю с белорусами Вашингтон посылает сигнал Москве и показывает тем самым свое недовольство. Вот только чем? Скорее всего речь про переговоры о завершении украинского конфликта.Если инсайды западной прессы верны, то Трамп хочет приурочить очередную законченную при его посредничестве войну к 250-летней годовщине независимости США, которая будет отмечаться 4 июля этого года. Время постепенно начинает поджимать, а конкретного результата все нет.Выходка американцев и накат со стороны Зеленского для Белоруссии и России означают, что приглашения посидеть за общим столом со стороны Запада – это еще не политика мирного сосуществования с их стороны. Интересные факты про белорусского президента - в материале издания Украина.ру Александр Лукашенко, биография.

