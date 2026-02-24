https://ukraina.ru/20260224/nemirnyy-atom-1076005894.html

Немирный атом для Зеленского

Информация Службы внешней разведки России о том, что Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки, может коренным образом изменить дальнейшее развитие СВО.

То, что еще в 2022 году Зеленский грозил России созданием грязной бомбы, сегодня обрело черты реальной угрозы от ядерных держав. А это куда серьёзнее фантазий Зеленского. И угроза эта направлена вполне конкретно - в адрес России. Совет Федерации РФ призвал Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ провести расследования в связи с намерением Великобритании и Франции поставить Киеву ядерные взрывные устройства. Рассчитывать на адекватную реакцию этих международных "стражей порядка и справедливости", конечно, не приходится. Поэтому выводы председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, что "возможная передача ядерного оружия Украине будет преступлением, которое может привести к ядерной войне" вполне обоснованы. Больше о проблеме и её перспективах – в обзоре соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТАТ Елена ПанинаИдея предоставить ЯО Украине не нова. Ею был одержим, например, Борис Джонсон, будучи в должности премьера Британии. Кроме того, Киеву уже поставлены истребители американского производства F-16, которые могут нести американские термоядерные бомбы семейства B-61. При президенте США Трампе обсуждался вопрос развёртывания на территории Украины американских крылатых ракет "Томагавк", которые также могут быть в ядерном оснащении. Всё это означает, что сценарий появления ядерного оружия на Украине — то ли собственного, то ли размещённого членами НАТО — не выглядит фантастическим. Он может стать реальностью, поэтому России надо реагировать превентивно. То есть требования о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины становятся предельно актуальными.Интересный момент, почему Служба внешней разведке озвучила данный вопрос именно сейчас, в годовщину СВО? Причём её сообщение не повисло в воздухе — на него тут же отреагировал Совет Федерации РФ. Сенаторы призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Британии, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования. Кроме того, Совету Безопасности ООН, МАГАТЭ и Конференции по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия предложено провести предусмотренные их мандатами расследования.В заявлении сенаторов обращает на себя внимание следующая фраза: "В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Британии и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с Ядерной доктриной Российской Федерации агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение".Таким образом, ссылаясь на статью 11 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, российские сенаторы дают городу и миру вполне ясный ответ на витающий в воздухе вопрос — по каким странам будет неотвратимо нанесён ответный ядерный удар России в случае безумного киевского шага. Однако надо понимать, что фундаментальная задача высшего военно-политического руководства России — предотвратить такой удар, а не действовать в ответ и от обороны.Политолог Юрий БаранчикПресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре.В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего Договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.Подобные крайне опасные планы Лондона и Парижа свидетельствуют о потере у них чувства реальности. Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира.Писатель Захар ПрилепинСлужба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция готовят передачу ядерного оружия Украине. После этого обязательно надо написать, что Венесуэла, Никарагуа и Куба нам не нужны. Что Африка нам не нужна. Что все эти чёртовы "леваки" в сандалиях "думают только о себе". А мы нормально договоримся с "белыми господами". Даже с европейскими. Сейчас Трамп на них прикрикнет, и они как задрожат! Как одумаются…Публицист Вадим АвваВ годовщину начала СВО глава ЕК, Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Жест демонстративный. Вы – наши, мы – ваши, дорогие бандеровцы. Воюем.2. Британия создает штаб для подготовкой к развертыванию сил на Украине. Там уже трудятся 70 человек. Специалисты оценят насколько такая цифра позволяет организовать деятельность войск. Насколько масштабно. Есть ли у нас сомнения в том, что при необходимости численность штатных нарастят? Ни малейших.Дежурно пишется: что развертывание осуществится после достижения мирного соглашения. Почему это ложь – чуть позже. 3. Зеленский потребовал у ЕС оплатить армию контрактников. 4. СВР заявила о том, что Британия и Франция готовы предоставить Киеву ядерную бомбу.По итогу монтируется следующая картина:– в Европе создается "отдельный" от НАТО центр по управлению войной с Россией;– европейский штаб, писал об этом неоднократно, будет руководить, уже руководит, не только ТВД на Украине, но и диверсионными и разведывательными действиями, разрабатывает планы прямого вторжения на территорию Союзного государства по всей линии соприкосновения со странами ЕС и Норвегией;– вместо нашего ядерного ультиматума, возобновления наших испытаний, мы получим европейский ядерный ультиматум, с торчащими за ним ушами дяди Сэма, или сразу попытку применения, через бандеровское прокси;– наконец, самое важное – "контрактная армия Зеленского" – эвфемизм, способ завести на Украину и бросить в бой против нашей армии кадровые подразделения стран НАТО.Под управлением того самого штаба. Совпадение? Где в этой истории добрые американцы? Везде.О том, что стоит за заявлением Зеленского о продолжении войны - в статье Татьяны Стоянович "Тайна трех лет войны Зеленского. На что надеется лидер украинского режима, вводя своих сторонников в шок"

