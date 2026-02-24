https://ukraina.ru/20260224/chetyre-goda-svo-kak-varvarka-v-moskve-stala-tsentrom-sily-i-gordoy-pamyati-1076016297.html
Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти - 24.02.2026
Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к... Украина.ру, 24.02.2026
24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к стихийному мемориалу в центре Москвы, где каждый день разворачиваются истории боли, памяти и подвига.На Варварке, люди приносят цветы, фотографии и письма тем, кто уже не вернётся. Волонтёры помогают фронту, семьи погибших ищут поддержку, а случайные прохожие останавливаются, чтобы просто помолчать. Это место стало точкой притяжения для тех, кто не готов забывать и для кого война — не новости, а личная история.В видео — живые эмоции, откровенные разговоры и кадры, которые показывают: за сухими сводками стоят реальные судьбы, а память о героях продолжает объединять людей даже спустя годы.
24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к стихийному мемориалу в центре Москвы, где каждый день разворачиваются истории боли, памяти и подвига.
На Варварке, люди приносят цветы, фотографии и письма тем, кто уже не вернётся. Волонтёры помогают фронту, семьи погибших ищут поддержку, а случайные прохожие останавливаются, чтобы просто помолчать. Это место стало точкой притяжения для тех, кто не готов забывать и для кого война — не новости, а личная история.
В видео — живые эмоции, откровенные разговоры и кадры, которые показывают: за сухими сводками стоят реальные судьбы, а память о героях продолжает объединять людей даже спустя годы.