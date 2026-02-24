Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти - 24.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260224/chetyre-goda-svo-kak-varvarka-v-moskve-stala-tsentrom-sily-i-gordoy-pamyati-1076016297.html
Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти - 24.02.2026 Украина.ру
Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к... Украина.ру, 24.02.2026
2026-02-24T17:52
2026-02-24T17:52
видео
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076016103_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_2d7bbe828c1a99921c49448e98272ef1.png
24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к стихийному мемориалу в центре Москвы, где каждый день разворачиваются истории боли, памяти и подвига.На Варварке, люди приносят цветы, фотографии и письма тем, кто уже не вернётся. Волонтёры помогают фронту, семьи погибших ищут поддержку, а случайные прохожие останавливаются, чтобы просто помолчать. Это место стало точкой притяжения для тех, кто не готов забывать и для кого война — не новости, а личная история.В видео — живые эмоции, откровенные разговоры и кадры, которые показывают: за сухими сводками стоят реальные судьбы, а память о героях продолжает объединять людей даже спустя годы.
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076016242_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_1236c8b8211eee8cb654c5d71c7f1daa.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, москва, россия, видео
Видео, Москва, Россия

Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти

17:52 24.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к стихийному мемориалу в центре Москвы, где каждый день разворачиваются истории боли, памяти и подвига.
На Варварке, люди приносят цветы, фотографии и письма тем, кто уже не вернётся. Волонтёры помогают фронту, семьи погибших ищут поддержку, а случайные прохожие останавливаются, чтобы просто помолчать. Это место стало точкой притяжения для тех, кто не готов забывать и для кого война — не новости, а личная история.
В видео — живые эмоции, откровенные разговоры и кадры, которые показывают: за сухими сводками стоят реальные судьбы, а память о героях продолжает объединять людей даже спустя годы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоМоскваРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:13Между двух огней в Запорожье. О том, как я встретил 24 февраля 2022 года
18:01Потерпев громкое поражение в США, Трамп грозит "ужасными вещами" другим странам, а Ирану - "плохим днём"
17:57Штурмовики громят ВСУ в городской застройке: о ситуации в Константиновке сообщает "Военная хроника"
17:56Немирный атом для Зеленского
17:52Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти
17:25Переговорные обманки "нетвойнистов". Они хотят сохранить неонацистскую Украину как первопричину СВО
17:23Передвижной морг: под Одессой уже год стоит состав с телами солдат ВСУ — телеканал RFI
17:10Россия воспримет помощь Киеву в получении ядерного оружия как угрозу безопасности "критического порядка"
17:00Противник не брезгует никакими средствами в борьбе с Россией - Путин
16:55Расчеты ПВО уничтожили четыре дрона над двумя региона России — Минобороны
16:40Путин рассказал о награждённых в ФСБ и атаках на подводные газопроводы
16:33Тайна трех лет войны Зеленского. На что надеется лидер украинского режима, вводя своих сторонников в шок
16:28Армия России с боями наступает на Славянском направлении
16:2725 детей обратились за помощью после взрыва гранаты в лицее Днепропетровска — СМИ
16:09Хаос в Мексике. Убит главарь наркокартеля, который "перенимал украинский опыт"
16:00До "мушкетёров": "Дерзость" Юнгвальда-Хилькевича
16:00Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля
15:29Польша отчиталась за военную помощь Украине, Путин и Лукашенко проведут ВГС. Новости к этому часу
15:17Зеленский попросил западной помощи и анонсировал переговоры Украины, США и России
14:53ВС РФ штурмуют позиции противника на Богуславском направлении. Главные новости к этому часу
Лента новостейМолния