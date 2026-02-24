https://ukraina.ru/20260224/chetyre-goda-svo-kak-varvarka-v-moskve-stala-tsentrom-sily-i-gordoy-pamyati-1076016297.html

Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти

Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти - 24.02.2026 Украина.ру

Четыре года СВО: как Варварка в Москве стала центром силы и гордой памяти

24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к... Украина.ру, 24.02.2026

2026-02-24T17:52

2026-02-24T17:52

2026-02-24T17:52

видео

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1076016103_9:0:1911:1070_1920x0_80_0_0_2d7bbe828c1a99921c49448e98272ef1.png

24 февраля — годовщина начала специальной военной операции. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Редакция Украина.ру отправилась к стихийному мемориалу в центре Москвы, где каждый день разворачиваются истории боли, памяти и подвига.На Варварке, люди приносят цветы, фотографии и письма тем, кто уже не вернётся. Волонтёры помогают фронту, семьи погибших ищут поддержку, а случайные прохожие останавливаются, чтобы просто помолчать. Это место стало точкой притяжения для тех, кто не готов забывать и для кого война — не новости, а личная история.В видео — живые эмоции, откровенные разговоры и кадры, которые показывают: за сухими сводками стоят реальные судьбы, а память о героях продолжает объединять людей даже спустя годы.

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, москва, россия, видео