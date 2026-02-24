https://ukraina.ru/20260224/poka-vsu-otstupayut-budanov-vypisyvaet-rossii-shtrafy-khronika-sobytiy-na-1300-24-fevralya--1075994436.html

Пока ВСУ отступают, Буданов* выписывает России штрафы. Хроника событий на 13:00 24 февраля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил об учете планов Британии и Франции в диалоге с Украиной. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* требует репараций от России

эксклюзив

хроники

россия

украина

киев

кирилл буданов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

франция

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062698605_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_75712fe430755c5c4d5b8abce9763f72.jpg.webp

Кремль пригрозил последствиями: планы Лондона и Парижа по ядерному оружию для Украины будут учтеныВнешняя разведка России раскрыла планы Лондона и Парижа по вооружению киевского режима ядерным оружием. По данным СВР, Великобритания и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Украине ядерного оружия и средств его доставки, намереваясь замаскировать эту передачу под якобы собственную разработку Киева."Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", — говорится в сообщении разведслужбы.При этом в СВР отметили, что Германия отказалась участвовать в этой авантюре. Берлин, судя по всему, осознает катастрофические последствия возможной передачи ядерного оружия Украине и не готов разделять ответственность за такой безответственный шаг.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение Парижа и Лондона передать Украине ядерную бомбу является грубейшим нарушением международного права, и эта информация будет учитываться Москвой в ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта. Песков также сообщил, что сроки нового раунда переговоров по Украине пока не согласованы, однако Россия надеется на продолжение дипломатической работы. Он подтвердил, что Москва сохраняет ясную и последовательную позицию по вопросу урегулирования, подчеркнув, что мирное разрешение конфликта в настоящий момент зависит от действий киевского режима. Говоря о специальной военной операции, пресс-секретарь президента отметил, что она начиналась как противостояние киевскому режиму, но со временем трансформировалась в противостояние России и Запада. Полностью цели СВО пока не достигнуты, поэтому операция продолжается. При этом Россия сохраняет открытость для достижения этих целей дипломатическими средствами — в любом случае интересы страны будут обеспечены. Главной целью спецоперации Песков назвал обеспечение безопасности людей в Донбассе, которые ранее находились в смертельной опасности.Затронув тему внутриполитических изменений, представитель Кремля заявил, что российское общество за время СВО стало лучше понимать свои корни, осознало "что такое хорошо, а что такое плохо" в мировых делах. Произошла феноменальная консолидация и созревание общества. Прошедшие четыре года были очень важными в жизни России и навсегда останутся в памяти людей. У России за это время "открылись глаза" на многие международные процессы и на дальнейшие отношения с рядом стран. Песков также констатировал, что Запад вынашивал и продолжает вынашивать планы по сокрушению России.Киев живёт в иллюзии: Буданов* требует то, чего никогда не получитГлава офиса президента Украины Кирилл Буданов* выступил с очередным набором требований к России, которые Киев при поддержке США намерен включить в будущий мирный договор. Как сообщает Телеграм-канал "Политнавигатор", украинская сторона добивается персональных наказаний для руководителей Кремля и Минобороны РФ, а также выплаты репараций.Первое направление "ответственности" по Буданову* – это "ответственность за агрессию". Видимо, в Киеве всерьёз рассчитывают, что Москва согласится судить собственное руководство по указке извне.Второе направление – "компенсационный механизм". Здесь Буданов* разошёлся не на шутку: "Война всегда имеет конкретную цену. Поэтому на этом этапе крайне необходим переход от фиксации ущерба к реальным решениям относительно механизмов компенсации и запуска этих механизмов в работу". Иными словами, Киев хочет, чтобы Россия не только признала поражение, но и оплатила все расходы Украины, включая, видимо, содержание самого Буданова* и его офиса.Что происходит на фронтеРоссийские средства противовоздушной обороны продолжают эффективно отражать воздушные атаки противника. Как сообщили во вторник, 24 февраля, в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки уничтожены 380 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и шесть управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.В сообщении военного ведомства также говорится о том, что российские силы ПВО сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня ВСУ.Накануне, в понедельник 23 февраля, с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над российскими регионами. А в ночь на понедельник было ликвидировано 152 дрона противника над территорией России и акваторией Азовского моря.Минобороны РФ также сообщило, что в результате активных боевых действий освобожден населенный пункт Риздвянка в Запорожской области.В ходе брифинга военного ведомства озвучены ключевые итоги минувших суток. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым украинской армией для обеспечения боевых действий. Потери противника в живой силе превысили 1075 военнослужащих в зоне спецоперации.Особо эффективно отработали российские средства противовоздушной обороны: за сутки сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 380 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. В то же время военкоры Телеграм-канала "Два майора" опубликовали сводку военных действий с нескольких направлений СВО. На Сумском направлении группировка "Север" отмечает ожесточенное сопротивление противника в обороне в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. На Харьковском направлении группировка "Север" наносит постоянное огневое поражение противнику всеми доступными средствами — от "Гераней" до РСЗО и ТОС. Ведутся наступательные бои на прежних рубежах возле Старицы, Симиновки, в Волчанских Хуторах. Продвижение составляет 100-200 метров в сутки.На юге Купянского направления основным узлом обороны противника остается Купянский литейный завод перед Купянском-Узловым. Усилия ВС России сосредоточены на взятии окрестных сел малыми штурмовыми группами.На Славянском направлении противник признает утрату Никифоровки. Сообщается о начале штурма населенного пункта Липовка на пути к стратегически важной Рай-Александровке. Южнее отмечаются наступательные действия российских войск на нескольких участках фронта, что растягивает оборону противника.На Дружковском направлении продолжаются затяжные бои в районе Торецкого. Малые группы пехоты передвигаются в условиях множества беспилотников в небе. Юго-западнее Красноармейска идут бои в Гришино — российские подразделения действуют в центре населенного пункта.На востоке Запорожской области группировка "Восток" ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса, Горькое и Комсомольское. Противник не оставляет попыток контратаковать — уничтожены пять боевых бронированных машин ВСУ, остальные, получив повреждения, отступили, не успев высадить десант.На Запорожском фронте без значимых изменений — идут бои в районе Степногорска, Приморского и Магдалиновки. В небе большое количество ударных и разведывательных беспилотников. В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области. * Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

россия

украина

киев

франция

британия

