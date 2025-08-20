https://ukraina.ru/20250820/strannaya-istoriya-zaluzhnogo-i-ego-taynogo-shtaba-1067327102.html

Странная история посла Залужного и его "тайного штаба"

18 августа на переговорах с Трампом Зеленский осторожно допустил возможность проведения выборов на Украине – когда-нибудь потом, в неопределённом будущем. Само по себе это должно было заставить Трампа задуматься – а так ли нужен мир Зеленскому? Впрочем, возможно за закрытыми дверями вопрос обсуждался. А уже 19 напомнил о себе Залужный

По правде говоря, сам Залужный ничего не напоминал. Напомнила о нём американская журналистка Кэти Ливингстон, сообщившая в социальных сетях, что он начал тайную подготовку к избирательной кампании и уже сформировал штаб.Прилагательное "тайный" использовали освещавшие тему СМИ. В оригинале использовано слово "quietly", которое можно перевести как "тихий", что, в общем-то, более соответствует специфике момента — на данном этапе проводить "громкую" кампанию нельзя ни с какой точки зрения.По информации Ливингстон:Естественно, СМИ начали комментировать информацию с той точки зрения, что электоральный лидер Украины готов перехватить президентский пост у Зеленского, который теряет доверие западных союзников.К самой Кэти, по идее, претензий быть не должно — она получила интересную информацию и тут же опубликовала её. У нас, однако, возникло впечатление, что не всё так просто.Для начала обратим внимание на структуру штаба. Слова, которые использует Ливингстон, не слишком соответствуют принятой у политтехнологов терминологии, но что имеется в виду, в общем-то, понятно, особенно если знать подноготную упомянутых персонажей.Наев — высокопоставленный военный управленец, причём профиль его службы именно штабной. Неудивительно, что именно он стал начальником штаба (об удивительном — ниже).Сюмар выступает в качестве руководителя кампании. На этой позиции логично видеть профильного политтехнолога, но Сюмар — человек опытный, справится.Тороп — руководитель медиа-направления. Не знаем, что она из себя представляет с профессиональной точки зрения, но обращает на себя внимание место работы — BBC уже давным-давно не вспоминается в связи с какими-то "профессиональными стандартами" и воспринимается как чисто пропагандистский ресурс, причём ресурс британский.Лысенко — то, что она работала в НАБУ, показывает: а) непрофессионализм (туда слишком умных с самого начала не брали); б) коррумпированность; в) наличие связей на Западе. Логично, что в штабе она занимается не борьбой с коррупцией, а именно международными контактами.Пашинский — скорее всего, руководитель оргмассового направления. Он просто опытный полевик, и логично было бы, если бы он этим занимался, ну или финансовыми вопросами (впрочем, до финансов он доберётся в любом случае).Тут вроде всё понятно, но есть и странности.Первая состоит в том, что ходили уже слухи о том, что Залужного посещали ходоки (возможно, даже белые) от Порошенко* и Тимошенко. Залужный не говорил ни да, ни нет, что логично — даже если у него есть политические планы, чего он не подтверждает, сами по себе уж очень токсичны эти персонажи (особенно Порошенко — лидер антирейтингов). Они, конечно, многим могут поделиться (в первую очередь — активом и опытом политической деятельности, проведения избирательных кампаний), но и услуги их будут недёшевы во всех смыслах.И тут вдруг формируется штаб, в котором на руководящих позициях находятся представители партий Порошенко* (Сюмар) и Тимошенко (Пашинский). Такое внезапное подтверждение информации, что они договаривались и таки договорились.Хотя, разумеется, они и сами могли свои услуги предложить Залужному — и Сюмар, и Пашинский сейчас в своих партиях находятся далеко от центров принятия решений (Пашинский так и вообще, вроде бы, от экс-премьера равноудалился).Вообще, Ливингстон фамилия Пашинского может ничего и не говорить, а вот для украинского читателя говорит многое, и всё это многое нехорошее — исключительно мерзкая и при этом вороватая личность. Кстати, в прошлом году у него НАБУ проводило обыски, искали украденные нефтепродукты. Не нашли, он их в карманах не носит. Но к СИЗО был готов.Наев на Украине на хорошем счету — был командующим Операции объединённых сил (это название АТО после того, как АТО закончилась), а потом — командующим просто объединёнными силами (это специальное командование на случай, если надо что-то делать, а делать это некому — занимался организацией больших учений, миротворческих миссий, в 2022 году — планировал отдельные операции). Проблема в том, что у него двое братьев в России… Правда, в случае с нынешним главкомом Сырским, это компрометирующим обстоятельством уже не является.В целом, если посмотреть на сообщение Ливингстон глазами конспиролога, то создаётся впечатление публичного доноса на генерала-посланного.С одной стороны, некая группа в США сообщает Зеленскому, что британские партнёры бросили свою любимую куклу в виде Зеленского-Ермака (допустим, потому, что они согласились на миротворческие инициативы Трампа) и выращивают новую, в виде Залужного. И последний уже повёлся на посулы британцев и даже договорился о чём-то с внутриукраинской оппозицией.Это совершенно не обязательно попытка сорвать коварный план британцев. Залужный ранее считался фигурой проамериканской (в отличие от Буданова**) и расчёт тут может быть на традиционно неадекватную реакцию Офиса президента, который буквально на ровном месте создал "оппозиционного политика Залужного". Сейчас Зеленский, и без того нервный из-за принуждения к миру, вполне может устроить что-то эдакое — снять Залужного, например, просто принудив его к политической активности. И/или переговоры сорвать — зачем ему выборы с заведомо более сильным соперником?Отметим также, что начало предвыборной рекламы до начала избирательной кампании может быть основанием для отказа в регистрации кандидата. Правда, это ещё доказать надо. Создание предвыборного штаба, в общем-то, криминалом не является, но можно подкопаться к отдельным персонам. На том же Пашинском штампа ставить негде…С другой стороны, Ливингстон обращает внимание украинских избирателей на подозрительную компанию, с которой Залужный идёт на выборы (опять же — отсылка к Порошенко* и Тимошенко). Стоит ли за него голосовать, если у него такие друзья?* Считается в России членом экстремистского объединения** Включён в список экстремистов и террористов РосфинмониторингаО том, чем могут быть недовольны британцы, можно прочитать в статье Михаила Павлива "Стадия принятия? Первые инсайды из Вашингтона"

