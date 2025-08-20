https://ukraina.ru/20250820/garantii-voyny-a-ne-bezopasnosti-chto-delat-s-ideey-vvoda-evropeyskikh-armiy-na-ukrainu-1067341638.html

Гарантии войны, а не безопасности. Что делать с идеей ввода европейских армий на Украину

Европейская военщина уже вовсю раскатала губу – кто, где и чем займется в рамках миссии на Украине, которая, как они мечтают, начнется сразу после заключения мирного соглашения

Кто это придумалПротиснуться со своими армиями на Украину западные страны хотят давно. С этой целью они даже создали "коалицию желающих" - объединение нескольких европейских государств, которые хотят не только словом, но и делом поддержать продолжение войны на Украине.За пропагандистскими словесами о защите Европы от российского наступления, солидарности с Украиной и проч. скрываются банальные шкурные интересы: играть в войну чужими руками оказалось делом прибыльным и чрезвычайно увлекательным.Как только эту идею еще не подавали – и как миротворческий контингент, и как силы обучения и инструктажа, и как средство обеспечения перемирия в воздухе и на море. Инициатива все это время оставалась только на бумаге, несмотря на то что ее обсуждали на самом высоком уровне, в том числе среди начальников штабов.Теперь, похоже, европейских лидеров окрылили результаты последних встреч президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Разговоры о появлении европейского контингента становятся все более настойчивыми.Что скажет РоссияОно и понятно. Размещение на Украине европейских военных означает неминуемое продолжение и эскалацию противостояния, так как такой вариант гарантий безопасности никакой безопасности как раз и не гарантирует.В России это понимают. Последнее на эту тему – от министра иностранных дел Сергея Лаврова.Москва настаивает, что среди гарантов безопасности Украины, кроме США, ЕС и РФ, должен быть также Китай. Лавров сослался на стамбульские договоренности образца 2022 года, когда сама украинская сторона предложила все страны – членов Совбеза ООН в качестве гарантов безопасности при отказе Киева от вступления в НАТО.В то же время в выступлении главы российского внешнеполитического не прозвучало категорическое неприятие самой идеи размещения западных сил на Украине в рамках урегулирования.США - за "воздух"Тема с отправкой европейских военных на Украине – также беспроигрышный вариант для срыва мирных переговоров. Если этот момент не обговаривается, но его активно пытаются протащить европейцы, то как еще это можно оценить?По данным Bloomberg, порядка десяти государств готовы присоединится к такой инициативе. Из них лишь шесть обозначили конкретную заинтересованность, зато среди них Великобритания, Германия и Франция, то есть основные европейские военные игроки. Примкнувшие к ним Латвия, Литва и Эстония ничем, кроме своих потешных полков, помочь им вряд ли не смогут.А что же Соединенные Штаты?Сухопутные силы – однозначно нет, дали понять в Белом доме. Но полного отказа от участия также не наблюдается: рабочим остается вариант с "поддержкой в воздухе".Теоретический и юридический базис под это все пока не подвели. На переговорах европейцев с Трампом обсуждались некие гарантии безопасности Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. По аналогии, но это не пятая статья. Что это значит не понимают, наверное, и сами авторы этой задумки.Что дальшеЕвропейский план по безопасности во многом обнуляет все достижения России в ходе спецоперации и противоречит ее целям.Если та или иная часть территории Украины будет находится под контролем сил Североатлантического альянса, то о каком можно после этого говорить внеблоковом статусе этой страны? Даже если западная коалиция займет позиции в глубоком украинском тылу на западной Украине.Одна из декларируемых целей "коалиции желающих" - сохранение и преумножение боевых возможностей ВСУ. То есть если даже все ограничится только военспецами, то это все равно не будет способствовать урегулированию конфликта, так как столь нежная забота об украинской армии со стороны Европы – лишь для того, чтобы в один прекрасный момент снова направить ее против России.Возможно, нынешняя обтекаемая реакция Москвы на возню вокруг возможного ввода западных армий на Украину обусловлена тем, что все это пока является классическим дележом шкуры еще не убитого медведя. Ни да, ни нет со стороны Кремля в таких условиях можно трактовать как жест в адрес Трампа, дескать, настолько мы открыты к предложениям по урегулированию, что готовы обсуждать даже это.Согласия в европейских товарищах, между тем, нет.Как пишет издание Politico, лидеры Британии и Франции Кир Стармер и Эммануэль Макрон вряд ли решатся на это из-за своей "политической слабости", Берлин опасается этого шага из-за своего недавнего исторического прошлого, Польша уже точно не участвует, а премьер Италии Джорджа Мелони также скорее против, чем за.В этих условиях можно подождать, пока эта инициатива умрет сама собой и будет погребена под толщей организационных трудностей, европейской нерешительности и отсутствия указующей и направляющей силы в лице США.Можно понадеяться также, что идея отправки своих военных в чужеземные дали с неясной перспективой возвращения их живыми вызовет протест в европейском обществе, однако рассчитывать на это особо не стоит. Укрепляющиеся режимы европейских полуавтократий научились грамотно купировать внутренние раздражители.Угрозы Вашингтона ввести санкции против покупателей российских энергоресурсов не сработали - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Трамп лишился главного инструмента давления: медиатехнолог об "адских санкциях" США.

