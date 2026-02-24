https://ukraina.ru/20260224/tayna-trekh-let-voyny-zelenskogo-na-chto-nadeetsya-lider-ukrainskogo-rezhima-vvodya-svoikh-storonnikov-v-1076008787.html

Тайна трех лет войны Зеленского. На что надеется лидер украинского режима, вводя своих сторонников в шок

Зеленский собирается воевать еще три года. Как утверждает издание The Wall Street Journal, такое заявление он сделал "в узком кругу"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/15/1075919888_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7c9703ba2dc6c3900aa35a5fb0e72e3d.jpg

По словам журналиста издания Бона Панческого, слова Зеленского вызвали шок, так как до этого разрабатывался план организации выборов и референдума поздней весной и в начале лета, чтобы вынести на голосование возможную сделку с Москвой."И вдруг Зеленский делает внутренний разворот на 180 градусов и говорит: все это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне. Это делает меня еще более скептичным, потому что создается ощущение, что он по каким-то причинам уже не настроен по-настоящему на переговоры. Я не знаю, в чем причина. Я знаю трех его ближайших советников — они сами этого не знали или, если знали, не сказали мне, почему он изменил позицию", - сказал журналист.После женевского раунда трехсторонних переговоров по Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом, которые прошли 17 и 18 февраля, западная пресса засомневалась в том, что скорое достижение результатов вообще возможно. Стороны все еще слишком далеки друг от друга для того, чтобы обсуждать реальные условия для достижения мира.Больше всего продолжение конфликта нужно самому Зеленскому, так как с этим напрямую связано его пребывание у власти. Он будет всячески избегать проведения любых выборов и референдумов. Но на чем все-таки построен расчет Зеленского, что война будет продолжаться еще именно три года в интервью Украина.ру рассказывают российские и иностранные эксперты.Продолжаться еще три года – это задание Зеленскому от глобалистской европейской элиты, полагает политолог и историк, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.Планируется, что к 2029 году Европа как раз достигнет того уровня обороноспособности, который, возможно, позволить перевести украинский конфликт на уровень европейско-российского конфликта, уточнил эксперт.Также есть некоторые надежды на то, что и фактор Трампа к этому времени пропадет, а Россия ослабнет до такой степени, что большую войну ей уже не под силу будет вести, рассказал Неменский."Это расчеты тех же самых экономистов, которые предполагали, что Россия после первых пакетов санкций не продержится ни одного-двух лет. Очевидно, у них нет другого выхода, кроме как делать новые расчеты в том же направлении. Европа при этом будет поддерживать Украину оружием и финансами на ближайшие три года", - считает политолог.С другой стороны, возникает вопрос, насколько Украина обладает достаточными людскими ресурсами для того, чтобы вести трехлетнюю военную кампанию, продолжил Неменский."По мнению самых же украинских экспертов, тех же ресурсов хватит на год или полтора. И для того, чтобы держаться дальше, придется принимать очень тяжелые решения, которое общество к тому времени может и не поддержать. Например, широкую мобилизацию женщин, мобилизацию всех мужчин с 18-и лет и так далее", - отметил Неменский в интервью Украина.ру.По словам политолога, для Зеленского вопрос продления конфликта очень важен, потому что он при власти пока идет война. В случае проведения выборов есть очень высокая вероятность, что власть Зеленский может потерять, подытожил Олег Неменский.Вопрос о переизбрании Зеленского неоднократно поднимался в ходе переговоров, и каждый раз Киев говорит об отсутствии условий для голосования, подчеркнул в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев."Для Зеленского вопрос войны и власти – это одно и то же. Он может держаться у власти только пока идет война. Естественно, он заинтересован в ее затягивании", - заявил эксперт.Оттуда появляются различные формулировки, такие как "война будет идти еще три года" или "мы войну не проиграем, не отдадим Донбасс", - полагает Суздальцев.Для того, чтобы затянуть войну, Зеленский придумывает различные дополнительные условия, продолжил политолог. Одним из них является вопрос о переброске войск НАТО на Украину. Глава киевского режима говорит о том, что они должны быть максимально близки к фронту, хотя, по логике вещей, войска НАТО могут появиться для гарантии там, где уже есть подписанный мирный договор, пояснил Суздальцев."В данном случае ВСУ хочет опереться на войска НАТО, прежде всего из стран Западной Европы. Кадровый состав ВСУ сокращается, и Зеленский ищет какие-то форматы, которые могли бы продолжить войну", - полагает эксперт.С прекращением боевых действий главе киевского режима придется отвечать на многие вопросы, в том числе о том, куда ушли деньги и территории, отметил Суздальцев."По украинской традиции, все будет подсчитано. Также будет выяснено, какие территории ушли под контроль России. Тем более они уже вошли в состав государства согласно референдумам и изменениям конституции. За все это кому-то на Украине придется отвечать", - заявил эксперт.По его словам, кому-то также придется отвечать и за огромные потери, и за то, что Украина превращается в страну молодых вдов."У нас тоже много вдов, так как женщины живут намного дольше мужчин. Но это вдовы-пенсионерки. А украинки молодые вдовы. Это невероятная трагедия, которая скажется на результатах первых же выборов", - считает Суздальцев.Также Зеленский рассчитывает на то, на что рассчитывает и Европа. Они полагают, что Трампу осталось еще три года президентского мандата, а после него придет президент-демократ и начнется жестокое "выяснение отношений" между Вашингтоном и Москвой, сказал эксперт. Они планируют получить от этого свои дивиденды, подытожил Андрей Суздальцев.Болгарский политолог Владимир Трифонов тем временем полагает, что заявление Зеленского о том, что Украина имеет готовые расчеты для ведения войны еще на три года, можно рассматривать в нескольких контекстах."Во-первых, в условиях войны любое серьезное государство должно иметь планы на случай различного развития событий, поэтому нет ничего необычного в том, что Украина это сделала. Упоминая об этом, Зеленский делает намек Трампу, подчеркивая, что у него есть возможность продержаться до конца его второго президентского срока, рассчитывая, что на его место в США придет представитель Демократической партии", - рассказал Трифонов.Руководство Украины считает, что время работает на него, так как уже осенью в США предстоят промежуточные выборы, и соотношение сил в Сенате и Конгрессе может измениться в пользу демократов, а это, соответственно, может привести к резкому увеличению военной поддержки Киева, добавил он.Трамп обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной еще в своей предвыборной кампании, но значение его слов не стоит преувеличивать, полагает болгарский политолог."Для Трампа важно не столько прослыть миротворцем, сколько победителем. Поэтому не должно быть сомнений, что он хочет только такого мира, который он сможет представить как успех США, да и Запада в целом. Судя по имеющейся информации и просочившимся в прессу вариантам урегулирования конфликта, очевидно, что в Вашингтоне склонны рассматривать варианты мирного соглашения исключительно при условии, что Украина останется в западной сфере влияния", - отметил Трифонов.По его словам, на Украину в США смотрят как на плацдарм, который в удобный момент может быть использован для действий против России, или, по крайней мере, через него можно иметь эффективный рычаг воздействия на ее внешнеполитическое поведение.Еще более тверд в своих позициях Европейский союз, продолжил эксперт. Распад СССР в конце 1991 года открыл перед ним огромные возможности для геополитической экспансии в Евразии, напомнил он."ЕС видит в контроле над Украиной гарантию того, что Россия не восстановит то влияние, которое имела в годы Холодной войны, что она больше не будет играть важную роль в балансе сил в Европе, подобную той, что была на Венском конгрессе 1814–1815 годов или на конференциях в Ялте и Потсдаме в 1945 году", - рассказал Трифонов.Даже среди сравнительно доброжелательных к России европейских политических аналитиков доминирует мнение, что Украина уже является частью европейского геополитического пространства, отметил политолог. Они тоже воспринимают ее как нечто, что уже им принадлежит, и не намерены делать шаг назад, сказал он."Европейские элиты, даже лидеры несистемных партий, видят в расширении ЕС огромный внешнеполитический успех. Для европейских политических элит, сформировавшихся в десятилетия после окончания Холодной войны, в годы триумфа Запада и либеральной идеологии, Россия является препятствием для их планов, для того миропорядка, который, по их мнению, так же естественен, как и то, что солнце встает каждый день. Они не готовы принять, что она может снова превратиться в великую державу с глобальным весом и влиянием, и будут всячески этому препятствовать", - полагает Трифонов.Объяснимо, что точки зрения и США, и ЕС вряд ли будут приняты Россией, для которой важно решить проблему безопасности западных границ, а также построить новую систему безопасности в Евразии, учитывающую и ее интересы, и опасения, продолжил политолог.Все это делает достижение долгосрочного мира, который обеспечил бы стабильность на Европейском континенте, крайне сложным, считает он."На данном этапе кажется, что максимум, чего можно достичь на ведущихся переговорах, — это решение конкретных гуманитарных проблем, таких как обмен пленными, а также недопущение эскалации конфликта. Вырисовываются долгие годы нестабильности и неопределенности, которые, судя по всему, продлятся до тех пор, пока не будет сформирован новый, более стабильный и устойчивый мировой порядок", - подытожил Владимир Трифонов.***Таким образом проявляется три важных фактора продолжения украинского конфликта.1. Надежда Зеленского на ослабление позиций Трампа в предстоящие три года и возвращения времен Байдена с неограниченным финансированием. При этом Зеленский намеренно игнорирует внутреннюю ситуацию на Украине, когда под мобилизацию за это время придется загребать и женщин, и молодых людей с 18 лет.2. Зеленский надеется на более активное участи НАТО, которое он все время стремится в тянуть в войну с Россией. И таким образом, надеется выиграть войну (в составе коалиции с войсками НАТО).3. Расчет Зеленского на поддержку европейских элит, которые, с одной стороны уже видят Украину частью ЕС и, в тоже время, предполагают, что Россия не сможет участвовать в разделе мира, как это было в 19 веке и в 1945 году, то есть опять расчет на ослабление РФ и надежда, что в результате украинского конфликта Россия не будет допущена в "клуб великих держав".Как и в остальных случаях, все эти планы (Зеленского, ЕС и НАТО) оторваны от реальной ситуации и положения России в мире. Больше об этой теме в материале Павла Котова Мир для него физически губителен. Киселев о том, почему так бесится Зеленский

