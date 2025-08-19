https://ukraina.ru/20250819/putin-i-tramp--spasiteli-mira-ukraina-narastila-gosdolg-do-100-vvp-ttsk-lyutuyut-itogi-19-avgusta-1067281733.html

Путин и Трамп – спасители мира, Украина нарастила госдолг до 100% ВВП, ТЦК лютуют. Итоги 19 августа

Переговоры президентов России и США спасли мир от третьей мировой войны. Армия России обескровливает ВСУ. Украинские военкомы пустились во все тяжкие.

Во вторник 19 августа внимание ведущих изданий Европы и Америки сосредоточилось на итогах состоявшихся накануне переговоров в Белом доме. Президент США Дональд Трамп принял представительную делегацию лидеров Евросоюза, Британии и генсека НАТО, которые помогали Владимиру Зеленскому не повторить фиаско предыдущего визита в Вашингтон.По итогам переговоров Трамп заявил, что Зеленскому стоит проявить больше гибкости на пути к прекращению боевых действий. Ранее, 15 августа в Анкоридже на Аляске лидеры России и США пришли к общему пониманию неготовности сторон конфликта к паузе в боевых действиях. На переговорах 18 августа в Белом доме с западноевропейскими лидерами и Зеленским эта позиция вновь была обозначена, как и необходимость территориальных уступок ради достижения мирного соглашения.Киев, Брюссель и Лондон категорически возражают против территориальных уступок России. Они сфокусировались на гарантиях безопасности для киевского режима, отвергая все пункты переговорной позиции Москвы.Зеленский на переговорах с Трампом и после старательно избегал категорических отказов и возражений. Им он предпочёл обтекаемые формулировки со ссылками на препятствия при реализации.Так, после переговоров в Вашингтоне он уточнил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, хотя украинская конституция запрещает территориальные уступки. Поэтому у Трампа и появились пожелания к Зеленскому проявлять больше гибкости.Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь напомнил, что украинской конституцией предусмотрены также гарантии прав русских. Игнорирование и своеобразная трактовка конституционных норм постсоветской республики стали причиной конфликта, следствием которого стала российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Президент США выразил готовность содействовать личной встрече Зеленского с Путиным в двустороннем формате, а после – в трёхстороннем формате со своим участием. При этом Трамп назвал Зеленского "президентом", прекрасно зная, что в Москве украинского политика считают нелегитимным, а возможное подписание с ним каких-либо документов – юридически ничтожным.Западная пресса сразу же стала продвигать этот информационный повод. Французское агентство AFP информировало свою аудиторию о том, что Путин якобы предложил встретиться с Зеленским в Москве и такое предложение прозвучало во время разговора с Трампом. Оно же сообщило, что Зеленский сразу же однозначно отказался от предложения Путина провести двухстороннюю встречу в Москве. Кремль и белый дом не подтвердили достоверность этих и других подобных сообщений.Путин и Трамп личными переговорами на Аляске 15 августа спасли мир от третьей мировой войны. Об этом 19 августа по итогам онлайн-саммита ЕС заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Он также заявил, что российско-украинский конфликт не имеет военного решения, поэтому возможно лишь дипломатическое урегулирование. Орбан также в очередной раз подверг критике идею принятия Украины в Евросоюз и заявил, что членство никак не решить проблему гарантий безопасности для этой постсоветской республики. Также глава Венгрии напомнил об актуальности венгерской инициативы по налаживанию диалога с Москвой – предложения официальному Брюсселю "провести саммит Европа-Россия как можно скорее".Традиционно солидаризировался с венгерским коллегой премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что без обсуждения территориальных изменений урегулировать ситуацию на Украине невозможно.Фицо также заявил, что военного выхода из конфликта на Украине нет и "ядерная держава, которой, несомненно, является Российская Федерация, не может быть побеждена". По его мнению, базовым условием для прекращения боевых действий должно стать понимание невозможности вступления Украины в НАТО.Среди лидеров Евросоюза позиция Орбана и Фицо малопопулярна. В частности, прибалтийские постсоветские республики в лице своих официальных представителей настаивают на членстве Украины и в НАТО, и в ЕС.Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе онлайн-заседании глав Евросовета призвал ускорить рассмотрение вопроса о членстве Украины в ЕС в сентябре."Это был бы сигнал, который крайне важен для Украины. Мы должны вовлечь её в процесс переговоров, установив конкретный срок членства в ЕС — 2030 год", — заявил президент прибалтийской республики.Он также призвал поторопиться с принятием 19-го пакета антироссийских санкций и передать в распоряжение Зеленского украденные у России активы – "замороженные" в ЕС.Тем временем в Киеве пытаются решить проблему внешнего финансирования. Украина не зарабатывает столько, сколько тратит и в долг ей дают неохотно. Украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что 100% ВВП Украины сейчас — это долги."Со всеми классическими экономическими факторами мы - банкроты", - подчеркнул Цымбалюк.Кабмин Украины заверяет, что дефицит бюджета в десятки миллиардов долларов возможно закрыть за счёт западной финансовой помощи. Однако сроки предоставления этих средств и прочие условия нее раскрываются.Часть этих средств предназначена на выплаты семьям погибших военнослужащих. По этой причине официальный Киев крайнее неохотно принял тысячи тел своих погибших солдат и офицеров.Обмен военнопленными также проходит проблематично при том, что Зеленский и его окружение постоянно заверяют в желании вернуть всех из плена. На практике Киев нее желает этого, отвергая предложенные Москвой списки обмена и формируя свои.Несмотря на это, 19 августа Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих и получила 19 тел погибших российских бойцов. Об этом сообщил помощник президента России - глава российской делегации на российско-украинских переговорах Владимир Мединский."По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали – 19. Так же, как месяц назад", - сообщил Мединский.В течение дня 19 августа украинская армия продолжала обстрелы российских населённых пунктов, атаковала их беспилотниками. Согласно сводке Минобороны РФ, с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа – по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Чёрного моря.Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области проинформировал о налётах украинских беспилотников 19 августа. Так, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме и летней кухне выбиты окна, посечены кровли. В селе Муром после ударов дронов повреждены два частных дома, в одном из которых произошло возгорание. Также посечён забор ещё одного домовладения.В селе Знаменка Валуйского округа из-за детонации дрона повреждены остекление частного дома и надворной постройки. В селе Тулянка частный дом был атакован беспилотником — выбиты окна, повреждены стена, входная группа и забор. В селе Долгое вследствие детонации дрона пробита кровля нежилого дома.В селе Нечаевка Белгородского района FPV-дрон атаковал частное домовладение - повреждены остекление, фасад и ограждение. Село Черемошное подверглось атаке дрона — повреждён инфраструктурный объект связи.В Борисовском районе от сдетонировавшего дрона в селе Грузское загорелась хозяйственная постройка. От детонации ещё двух FPV-дронов один частный дом уничтожен огнём, в другом пробита кровля. Четвёртый дрон атаковал КамАЗ на территории предприятия. В селе Берёзовка на жилой дом с беспилотника сброшено взрывное устройство — повреждены кровля и потолок. В селе Байцуры FPV-дрон повредил коммерческий объект и частный дом, рассказал в своём телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему были велики. В сводке Минобороны РФ от 19 августа отмечено, что в боях с российской войсковой группировкой "север" на Харьковском направлении ВСУ потеряли до 160 военнослужащих.Потери ВСУ превысили 240 военнослужащих в боях с подразделениями группировки войск "Запад" в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Ещё свыше 235 военнослужащих составили потери защитников режима Зеленского в боях с российской "Южной" группировкой войск в ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия", - сказано в сводке об одном дне боёв российской группировки войск "Центр", освобождающей ДНР.Свыше 230 военнослужащих потерял противник в боях с подразделениями группировки войск "Восток" в Днепропетровской и Запорожской областях. К тому же свыше 95 военнослужащих – в боях с российской группировкой войск "Днепр" в Херсонской области.Также 19 августа стали известны подробности новых случаев насилия украинских военкомов над уклонистами и подозреваемыми в этом. Так, украинские военкомы расстреляли пожилых селянок на Волыни, пытавшихся спасти инвалида от насильственной мобилизации. Из тела одной женщины извлекли две пули. Насильственно мобилизованного инвалида отпустили по пути в ТЦК.В городке Рени Одесской области прямо на границе людоловы из ТЦК задержали водителя туристического автобуса. Также 19 августа были опубликованы кадры погони полицейских и военкомов за автомобилем, которым управлял отец семейства: заблокированный автомобиль разгромил пьяный военком, сильно напугав детей и жену водителя. Накануне были опубликованы кадры из киевского военкомата, где жертва насильственной мобилизации предприняла попытку суицида.Актуальное интервью на эту тему: Сергей Богатырев: Россия дойдет до Днепра, а потом будет ждать, когда Украина с Европой рухнут сами собой

