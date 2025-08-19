https://ukraina.ru/20250819/1067274546.html

Сергей Богатырев: Россия дойдет до Днепра, а потом будет ждать, когда Украина с Европой рухнут сами собой

Мир будущего будет состоять из триумвирата России, США и Китая. Вряд ли это сотрудничество будет на равноправной основе, потому что у всех этих сверхдержав есть свои сильные и слабые стороны. Но они могут стать мировым арбитром в любом споре.

Об этом рассказал военно-политический аналитик и публицист Сергей Богатырев в интервью изданию Украина.ру- Сергей, если оценивать общий итог встречи на Аляске и саммита Трампа с Зеленским и европейцами, то все получилось так, как и ожидалось. "Минска – 3" не будет, но будет торг. Боевые действия продолжатся. Двусторонние отношения России и США постепенно будут улучшаться. На ваш взгляд, сколько этот общий расклад сил продержится?- Ситуация и сложная, и одновременно простая.Наши бойцы выполнили большую часть работы. Все текущие дипломатические тренды – это результат "ситуации на земле". Если бы перспективы военного поражения Украины не были очевидны, никаких бы разговоров о мире со стороны США и Европы не было. Еще год назад это невозможно было представить, чтобы западные политики в каждом заявлении твердили "Мир, мир, мир".Конечно, никакой это не мир. Западная коалиция понимает, что проиграла эту войну. Военная наука – это именно наука. Военные процессы прогнозируются, как прогнозируются экономические и социологические процессы. Когда нарабатывается определенная статистика и динамика, становится понятна тенденция. Все знают, чем все закончится и даже понимают, когда это примерно произойдет.Итог войны уже очевиден. Но мы не знаем, сколько еще продлится агония Украины. Скажем, когда инженер видит мост в аварийном состоянии, он понимает, что мост рухнет. Но никакие технические замеры не дадут ответа на вопрос, рухнет он через пару часов, через неделю или через год. Да и неважно, произойдет это до конца 2025 года или в 2026 году.- Европа пытается закрыть этот аварийный мост на реконструкцию?- Пытается, но ничего у нее не получится.Для подобной реконструкции нужны первичные ресурсы. А источником первичных ресурсов для Европы была Россия, с которой они сами порвали все экономические связи. Все ресурсы Европы были исчерпаны за 1000 лет существования европейской цивилизации, из-за чего им пришлось прибегнуть к колонизации и неоколонизации.Гонка вооружений возможна только между Россией и США, потому что эти государства обеспечены ресурсами. Но тут возникает другая проблема.Американцы – народ прагматичный. Они любой конфликт воспринимают как бизнес. Поведение Трампа это подтверждает. Байден вел себя иначе, потому что он был инициатором этого конфликта. Как и любому менеджеру, который запускает проект, а этот проект в итоге оказывается убыточным, ему трудно было его бросить. И Трамп в этот убыточный проект впрягаться не хочет.Более того, даже если США вновь вложат все усилия в украинскую войну, толку от этого никакого не будет, потому что против географии не попрешь. Везти танк из США через Атлантику во Львов – это не то же самое, что везти танк из Челябинска в Ростов-на-Дону по железной дороге. Не говоря уже о том, что западная бронетехника гораздо дороже. У нас ВПК государственный, а на Западе – частный. Уровень наценки другой. А если они снизят наценку, то снизится прибыль ВПК (это существенный сегмент экономики), из-за чего у них рухнет фондовый рынок.- А разве Трамп не может заработать на том, чтобы продавать Европе оружие, которое европейцы будут отдавать Украине?- Как идея – это прекрасно. Похожую ситуацию мы видели во время Великой Отечественной войны, когда США осуществляли ленд-лиз в Советский Союз. Только СССР отличается от нынешней Европы более высоким уровнем платежеспособности. А у европейских стран объем государственного долга выше, чем у самой Америки.Чем Европа будет платить? Свеженапечатанные фантики американцев не интересуют. Единственное, что может заинтересовать американцев, так это вывод заводов из европейской юрисдикции в сами США. А это еще сильнее усугубит проблему деиндустриализации Европы.Поднятие налогов и сокращение социалок? Так в Европе сидит на пособии многомиллионная масса мигрантов, которая никак не участвует в экономической жизни. Европейцы их сами заселили в расчете на улучшение демографической ситуации. И если эта масса останется без денег, наши 90е покажутся европейцам детским садом.- Кстати, вам на это могут возразить, что в России тоже полно проблем с мигрантами.- Если бы это касалось только России, это можно было бы объяснить коррупцией и происками западных спецслужб. Но вы же понимаете, что MI-6 не стал бы специально заселять Лондон выходцами из Пакистана. И именно потому, что это международная проблема, у меня по этому поводу есть оригинальная версия.Мне кажется, что и Запад, и Россия готовились к большой войне старого образца с миллионными армиями. И мигранты должны были стать мобилизационным потенциалом разных стран. Латиноамериканцы должны были воевать за США. Африканцы должны были воевать за Францию. Арабы должны были воевать за Германию. Представители Средней Азии должны были воевать за Россию.И когда я общался на эту тему со старшими офицерами, которые воюют на СВО, они с моими предположениями согласились. Никто не сказал, что я несу бред (смеется).- А потом "что-то пошло не так", и мигранты вместо оборонных заводов побежали работать в такси?- Не в этом дело. Просто и Россия, и Запад не рассчитали, что произойдет технологический переход к новому типу войны. Даже в 2022 году нельзя было ожидать, что за три года будет столь высокий уровень роботизации техники. Дроны летающие, дроны ползающие, дроны разминирующие. Сейчас участок фронта, который раньше держали 30-40 человек, держат 5-10 человек. Не только потому, что людей на фронте мало, а потому, что поле боя и так видно.- И дальше у нас тоже будет "одно сплошное телевидение"?- Не совсем так. Танки еще дадут о себе знать. Просто изменится их тактика применения и технические характеристики. При всех недостатках танка, у него есть одно важное преимущество. Танк – это большая энергетическая установка. Если залить в него много дизеля, он не только будет далеко ездить, но и генерировать большой объем электричества. Это не дрон, который летит 15-20 минут. И рано или поздно на танках появятся системы РЭБ и активной защиты от дронов.Кстати, насчет дронов. У нас часто задают вопрос: "Почему мы за три года СВО не насытили всю армию беспилотниками"? Потому что идет активный рост беспилотных технологий. Дроны, которые были актуальны три месяца назад, теряют свою актуальность. А большие заводы не могут перестраиваться каждые три месяца.Поэтому мне кажется, что по тем или иным изделиям сначала надо выйти на их технологическое плато, а потом запускать их в массовое производство.Самый свежий пример – "Герань". Как только она эволюционировала от "Шахеда" до "Герани-2", мы запустили их в массовое производство. В результате за прошлый месяц мы этими системами нанесли больше ударов, чем за весь 2024 год.- Вернемся к мигрантам и проблемам Европы.- Раз уж изменился тип войны, то теперь бесполезно держать столько мигрантов. Более того, мигранты в Европе стали обузой для европейской экономики. У нас они хотя бы работают в такси и в общепите, а у них они просто на пособиях сидят. И если европейцы в этих условиях втянутся в гонку вооружений за счет обрезания социалки, у них в тылу начнется настоящая партизанщина.Если повышать налоги, то уже взбунтуется коренное население. Местный бизнес начнет перевозить производство в Китай или Вьетнам. А если печатать деньги, то начнется гиперинфляция.Повторюсь, нет у Европы первичных ресурсов для участия в гонке вооружений. А ленд-лиз невозможен, потому что "у пана-атамана нет золотого запаса". Поэтому США не хотят заходить в этот заведомо убыточный проект.А Европа понимает, что в случае поражения Украины и появления наших войск на границе с Польшей и Румыний не сможет самостоятельно оказать сопротивление. Причем, когда я общаюсь с иностранцами, очень многие говорят мне одно и то же: "Мы хотим, чтобы пришел Путин и навел у нас порядок".Тем не менее, европейские власти попытаются остановить наше продвижение на запад дипломатическим путем. Удастся или нет – обсудим чуть позже.- Отношения России и США будут улучшаться? Или в какой-то момент мы еще можем повоевать?- Будут улучшаться, поскольку Трамп делает упор не на идеологию, а на выгоду и бизнес.Мы же с вами ранее обсуждали первопричину украинского конфликта. Запад испытывал недостаток первичных ресурсов. Им нужна была российская ресурсная база, которая бы обеспечила Европе ресурсную самодостаточность. США это дело поддержали, потому что вместе грабить веселее. Но грабеж России не удался. Выгоды никакой это уже не сулит. Им бы самим ноги унести.И США благодаря Трампу выходят из этой ситуации. "Ребята, это ваше европейское дело". А Европа сама этот конфликт потянуть не сможет.- Как именно будем взаимодействовать с США? Скажем, перед встречей на Аляске было много разговоров, что стороны по Арктике договорятся, но все заявления на эту тему были только в общих чертах.- Лично я нигде не говорил, что Путин и Трамп на Аляске о чем-то договорятся. Это преждевременно. Мне кажется, там вообще не говорили о реализации конкретных проектов. Путин просто обрисовал Трампу некий образ будущего ("если ты сделаешь это и это, место в США в новом мире будет таким"), который он согласовал с нашими союзниками по БРИКС, и дал Трампу "две-три недели", чтобы США этот образ будущего приняли.Мне кажется, что 3 сентября на Дне окончания Второй мировой войны в Пекине все же состоится трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си, когда Трамп должен будет четко сказать: участвуют США в этом проекте будущего или играют соло.На мой взгляд, идеи Путина, которые он высказал на Аляске, близки Трампу. Поэтому он так быстро выдернул Зеленского и европейских политиков в Вашингтон. Он хотел бы решить эти вопросы до встречи в Китае.- И все-таки, возможно ли трехстороннее сотрудничество России, США и Китая по Арктике? В частности, строительство моста через Берингов пролив и совместное использование Севморпути.- Я вообще считаю, что мир будущего будет состоять из триумвирата России, США и Китая. Вряд ли это сотрудничество будет на равноправной основе, потому что у всех этих сверхдержав есть свои сильные и слабые стороны. Но они могут стать мировым арбитром в любом споре.Скажем, поссорились Таиланд и Камбоджа. Россия, США и Китай говорит: "Давайте миритесь, иначе мы против вас санкции введем". Все тут же помирятся, потому что первичные и вторичные санкции этих стран – очень серьезный инструмент (смеется).А о самостоятельном лидерстве США придется забыть. Они упустили свой шанс в 1991 году, потому что слишком возгордились своей "победой в холодной войне" и повели себя не как лидеры человечества, а как геополитический гопник. Не было у них позитивной повесткой, которая бы позволила повести мир вперед.Китай – это сильное государство. Но ему не хватает того же, что и Европе - первичных ресурсов. Китай не самодостаточен даже по продовольственной безопасности.А Россия стать лидером может.- Как быть с тем, что населения у нас маловато?- Во-первых, сейчас во всем мире происходит демографический спад. Во-вторых, "мы твой позор в подвиг превратим", потому что на фоне роста технологий недостаток населения может стать плюсом.Как вы думаете, какая самая распространенная профессия в России? Водитель. Такси, общественный транспорт, курьерская служба, грузовички, дальнобойщики. А у нас сейчас активно развиваются беспилотные технологии на транспорте. Как минимум доставка приобретет беспилотный характер в скором времени. Куда мы денем массу населения, которая никому не будет нужна?А теперь представьте Китай и США, где населения еще больше, чем в России. Куда деть знаменитых американских дальнобойщиков, про которых мы смотрим художественные и документальные фильмы? Это не просто пласт населения, это целая субкультура. "Если вы, двигаясь по автобану, за пять минут не заметили фуру, это значит, что в Америке что-то случилось".А в России есть территории и работа для этого освободившегося населения. Например, освоение Дальнего Востока. Да, это потребует серьезных изменений в структуре экономики и жизни людей, но это спасет мир от социальной катастрофы.- Украинский конфликт чем закончится?- У меня есть два прогноза. Один рациональный, второй иррациональный. Начнем с рационального.Сейчас складывается ситуация, когда можно ожидать разрушения и Украины, и Европы даже без военного воздействия на них, потому что уровень хаотизации наших противников слишком высок. При этом система Украины и Европы держится на образе внешнего врага (России). Они все свои проблемы объясняют войной. И мы самим фактом своего существования укрепляем эту коалицию.К тому же, война – это не разумная логика, а эмоции. Когда вы с кем-то деретесь на улице, у вас происходит выброс адреналина и вы не можете мыслить рационально. То же самое касается государств. А когда драка прекращается, и человек, и государство начинают договариваться с соперником.И мне кажется, что Путин полагает, что мир или даже перемирие лишит этих связывающих стержней Украину с Европой.Да, в отличие от военного воздействия, этот процесс может занять не год, а три-пять лет. Но результат будет тот же самый, и потерь будет меньше.Сила – это только одна из форм воздействия на противника. Посмотрите, как работают США, которые проецируют свое влияние через несколько институтов.Первый. НКО. "Заходим и продвигаем свою повестку".Второй. Госдеп. "Обвиняем в диктатуре, пугаем санкциями и арестами счетов".Третий. ЦРУ. "Устраиваем цветные революции".И только на четвертом месте у них Пентагон, который прибегает к прямому военному воздействию.Военных конфликтов у США было много, но государственные перевороты им удавались гораздо лучше.То же самое касается России. Острую фазу украинского конфликта решила армия. И остальные моменты уже можно решить без войны. Если Россия и Америка начнут взаимовыгодное сотрудничество, европейцам скажут: "Давайте потише и поспокойнее".К тому же, есть еще фактор вооруженных сил. Наша армия на СВО получила колоссальный опыт, но для его тщательной переработки нужно время. Как минимум надо написать новые уставы. С этой точки зрения пауза в боевых действиях нам бы тоже была выгодна.Повторюсь, вариант перемирия или мира вполне возможен. Нам интересно было бы посмотреть, рухнет ли наш противник от последствий повреждений, которые мы ему нанесли во время боевых действий. Грубо говоря, боксер, который за время поединка пропустил серьезные удары по голове, может со временем умереть от инсульта. При этом мы сможем укрепиться и реализовать новые возможности.- А если противник не рухнет, мы сможем начать новую кампанию?- Сможем. Во-первых, боевой опыт у армии никуда не исчезнет. Во-вторых, нам будет проще провести мобилизацию. Мы уже знаем, кто нужен на фронте, а кто – нет. Критических проблем с "СВО-2.0" я не вижу.А теперь иррациональный прогноз. У нас сейчас модно рассказывать о своих снах. И мне как-то раз тоже занятный сон приснился, который, на самом деле, вписывается в логику боевых действий. Мне приснился летучий корабль (прямо как в мультике), который летел вдоль берега Днепра и килем чертил новую границу. В общем, есть основания полагать, что боевые действия на фоне переговоров приведут к перемирию или миру по Днепру.Я понимаю, почему наша дипломатия говорит только о четырех регионах. Но Днепр был бы удобен и комфортен для всех со всех точек зрения.О других аспектах конфликта - в интервью Влада Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области

