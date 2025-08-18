Модный приговор или "костюмная вечеринка" Зеленского. Итоги 18 августа

https://ukraina.ru/20250818/modnyy-prigovor-ili-kostyumnaya-vecherinka-zelenskogo-itogi-18-avgusta-1067209760.html

Владимир Зеленский готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом

Издание Axios сообщило о том, что Белый дом уточнял, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом."Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли <...> Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник", — отмечалось в публикации.По информации источников, Зеленский появится в Белом доме в том же чёрном пиджаке с накладными карманами, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.Неназванный советник Трампа "отчасти в шутку" заявил порталу, что, если бы Зеленский надел деловой костюм, это был бы "хороший знак мира", но Белый дом этого не ожидает."Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждём", — приводит Axios слова другого чиновника.По словам этого чиновника, в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс был раздражен внешним видом Зеленского, в частности отсутствием на нем галстука, даже больше, чем Трамп.Издание сообщило, что на этот раз Зеленский вряд ли наденет галстук, тем не менее, по словам неназванного советника Трампа, встреча не должна повторить февральский сценарий.Украинский дизайнер Эльвира Гасанова заявила, что Зеленский для встречи с Трампом в понедельник выберет более формальный стиль в одежде."Он, скорее всего, не появится в поло... Думаю, он выберет чёрный военный костюм или рубашку в стиле милитари с брюками, возможно, пиджак", — отметила ранее сотрудничавшая с Зеленским Гасанова в интервью телеканалу Fox News.По словам дизайнера, столкнувшись с критикой неформального стиля в одежде, Зеленский на этот раз, вероятно, выберет "более серьёзный образ"."После недавней драмы с отсутствием костюма он, вероятно, подойдет к этому вопросу иначе", — добавила она.Гасанова отметила, что у Зеленского нет личных стилистов."Он сам решит, что надеть", - подчеркнула она.Позднее 18 августа сам Зеленский опубликовал видео встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом. На встрече с Келлогом Зеленский был в чёрных штанах и чёрной футболке."Зеленский приехал в Вашингтон в футболке. Надеюсь, он и на встречу с Трампом в ней же пойдет, чтобы долго не засиживаться, а сразу пинка под зад. Улыбнул мужчина в камуфляже на фоне тёмного дерева. Чувак, тебя видно!" — прокомментировал это видео российский военкор Александр Коц.Примечательно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече был в деловом костюме, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем УмеровСам Зеленский на встрече с Келлогом заявил что готов к сотрудничеству с США."Когда речь идёт о мире для кого-то одного в Европе, то речь идёт о всех в Европе. Мы готовы и дальше работать максимально продуктивно, чтобы закончить войну и надёжно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", — отметил Зеленский.Он заявил, что он украинцы и американцы обсудили ситуацию на поле боя и "сильные дипломатические возможности — Украины и всей Европы вместе с Америкой".Однако перед встречей с Келлогом Зеленский сделал ряд высказываний, которые идут вразрез со сделанными ранее заявлениями Трампа и его команды."Мир должен быть длительным. Не так, как было годы тому назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса <...> Или когда Украине якобы дали "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало. Конечно, не стоило отдавать Крым так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков", — заявил он.При этом тот же госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для заключения мирного договора, каждая из сторон должна как "получить что-то", так и "пожертвовать чем-то".Сам же Трамп также вспоминал о Крыме."Владимир Зеленский может практически мгновенно прекратить войну с Россией — если захочет. Или же может продолжать сражаться. Никакого возвращения Крыма, который был отдан Обамой 12 лет назад — без единого выстрела. И никакого вступления Украины в НАТО. Есть вещи, которые не меняются!" — указал Трамп накануне встречи с Зеленским.За несколько часов до встречи с Зеленским Трамп заявил, что играть следует только на победу."Играй на победу или вовсе не играй", — написал он в соцсети Truth Social.Трамп также заявил, что сумел разрешить шесть конфликтов за полгода. Комментируя предстоящую встречу, Трамп отметил, что в Белый дом еще никогда не приезжало так много европейских лидеров одновременно."Большая честь для Америки. Посмотрим, какой будет результат", — добавил он.Агентство Bloomberg перед встречей опубликовало статью, в которой утверждалось, что Трамп почти не оставил Зеленскому пространства для манёвра после прошедшего на Аляске саммита РФ-США, Зеленскому теперь остаётся либо принять условия урегулирования конфликта на Украине, включающие в себя отказ от территорий, либо "навлечь на себя гнев" американского лидера."Зеленский оказался в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или принять быстрое соглашение о прекращении войны... на Украине, заплатив катастрофическую цену уступки территорий за туманные гарантии безопасности... Это экзистенциальна дилемма, с которой сталкивается (Зеленский - Ред.), отправляясь в понедельник в Вашингтон на переговоры с президентом США. Сразу после саммита на Аляске с Владимиром Путиным... Трамп оставил Зеленскому мало пространства для манёвра", — сообщило агентство.Ожидается, что встреча Трампа и Зеленского начнётся в Вашингтоне в 20:15 по Москве.О грядущей встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в статье Павла Котова "Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа".

