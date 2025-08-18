https://ukraina.ru/20250818/bolshoy-den-v-belom-dome-agitbrigada-partii-voyny-edet-obrabatyvat-trampa-1067189562.html

Большой день в Белом доме: агитбригада "партии войны" едет обрабатывать Трампа

В конфликте на Украине наступает своеобразный момент истины, после которого станет ясно, идет ли все-таки дело к мирному решению, либо же спираль эскалации будет раскручиваться дальше

Эхо АляскиВ понедельник, 18 августа, в Белом доме состоятся две важнейшие встречи – президент США Дональд Трамп примет сначала Владимира Зеленского, а затем лидеров ключевых европейских стран.Европейско-украинская "партия войны" попробует завлечь американского лидера на свою сторону. Как пишет The Guardian, задача Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Кира Стармера и прочих побудить Трампа отказаться от "пророссийских позиций".Подтверждено, что в Белом доме ожидают также премьера Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба, генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. "Завтра большой день в Белом доме. Никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Для меня большая часть принять их", - заявил Трамп накануне.Переговоры с Зеленским и европейцами стали возможны после того, как в ночь на 16 августа на Аляске прошел саммит РФ – США с участием президентов двух стран.Западные СМИ прямо называют предстоящие в Вашингтоне встречи следствием переговоров Трампа и Владимира Путина."Это рассматривается как показатель того, насколько они (Зеленский и лидеры ЕС – ред.) были встревожены состоявшимся в пятницу в Анкоридже саммитом", - отмечает The Guardian.В статье британской газеты утверждается, что Макрон, Мерц и Стармер будут стремиться "ликвидировать ущерб, нанесенный перспективам безопасности Украины", т.к. Трамп на Аляске будто бы "находился под влиянием Путина".Авторы издания не скрывают, что ведущие европейские лидеры едут в Соединенные Штаты в качестве своеобразной группы поддержки Зеленского, который уже однажды был выгнан из Белого дома в феврале этого года после перепалки с американским руководством.Без пространства для маневраПримечательно, что конкретные результаты встречи Путина и Трампа по-прежнему остаются неизвестны широкой публике. Наверняка Зеленский, Макрон, Мерц и Стармер знают больше, так как после завершения саммита глава Белого дома созвонился с ними и рассказал об итогах переговоров.Известно, что Москва и Вашингтон высоко оценили прошедшую встречу. Путин назвал разговор конструктивным, прошедшим во взаимоуважительной атмосфере и выразил надежду, что достигнутое между странами понимание позволит прийти к окончанию конфликта на Украине.Трамп также назвал свой диалог с главой российского государства продуктивным, по многим вопросам, добавил он, стороны сумели прийти к согласию."Великий и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Путиным прошла очень хорошо", - написал он позднее в своих соцсетях.Участник этих переговоров спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и вовсе заявил о прорыве.Если верить инсайдам западных медиа, Кремль и Белый дом сошлись во мнении, что территориальные уступки как РФ, так и Украины неизбежны.Москва якобы предлагает заморозить боевые действия по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, передать Киеву контролируемые территории в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях в обмен на выход украинских формирований со всей территории ДНР и ЛНР. Официально это не подтверждалось, но то, что мирная сделка по версии США так или иначе будет содержать отказ Украины от части территорий – дело, судя по всему, решенное.На это прямо намекнул Трамп, хотя и касательно пока только одного лишь Крыма."Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или продолжать борьбу. Вспомните, как все началось. Нельзя вернуть Крым, который отдал [Барак] Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и нельзя вступать в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!" – написал он в соцсети Truth Social.Как видно, идея внеблокового статуса Украины, о чем также настаивает РФ, находит понимание и у нынешней американской администрации.Судя по всему, в долгий ящик также убрали тему ужесточения антироссийских санкций, которыми грозил Белый дом. Как рассказал глава Госдепа Марко Рубио, если бы такое решение было принято, то это означало бы признание Штатами того факта, что они не могут достигнуть мирного решения конфликта.Похожая история и с мерами против КНР за импорт Пекином российских энергоресурсов."Санкции против Китая за переработку российской нефти могут спровоцировать рост цен на энергоносители", - объяснил он.Таким образом, Зеленский оказался в непростой ситуации. Надежды на ужесточение санкционного давления на РФ не оправдались, а территории придется отдавать в любом случае. Также провалилась идея Киева с режимом прекращением огня, в Вашингтоне подчеркнули, что концептуально не против этого, но настроены теперь сразу на окончательное мирное решение.Это соответствует позиции России, которая говорит о необходимости ликвидировать первопричины конфликта, а не давать украинской армии передышку для перевооружения.И это лишь то, что лежит на поверхности. По информации Reuters, среди прочих российских требований, озвученных на Аляске, - официальный статус русского языка, прекращение гонений на каноническую православную церковь и формальное признание российского статуса Крыма.Все это для правящего в Киеве режима будет иметь критическое значение в плане удержания у власти. Bloomberg и вовсе называет положение Зеленского "критическим". Отмечается, что Трамп после саммита с Путиным "практически не оставил Зеленскому пространства для маневра".Странные гарантииВ этих условиях лидеры стран ЕС дают понять, что в рамках своей "коалиции желающих" не намерены так легко уступать.В качестве угрозы можно расценить заявление этой коалиции по итогам заседания 17 августа, в котором говорится о намерении этих стран разместить свой военный контингент на Украине."Они (участники коалиции – ред.) вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить ВСУ", - сказано в опубликованном заявлении.Более того, европейцы называют ввод своих армий на Украину одним из "столпов" гарантий безопасности Украины."Несколько государств готовы это сделать, начиная от тренировок и логистики и заканчивая присутствием в негорячих точках, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях, а чтобы на стороне Украины присутствовали союзные силы. Мы представим это, спросив также Соединенные Штаты Америки, в какой степени они готовы присоединиться к последним, поскольку они поставили себя за стол гарантий безопасности и подтвердили это", - заявил Эммануэль Макрон в ходе заседания коалиции.Учитывая, что Россия ранее заявляла о неприемлемости для себя нахождения иностранных военных на территории Украины, это намерение Европы встретит неизбежное сопротивление со стороны РФ.Другой такой "столп" гарантий по версии Макрона – увязка любых территориальных изменений с состоянием армии Украины, которая не должна никак быть ограничена в численности.Французский президент косвенно подтвердил, что они могут согласиться на утрату Киевом территорий."Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий. Она не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка", - сказал он.При этом Макрон подчеркнул, что мирное соглашение, где прописаны ограничения для ВСУ, закончится провалом."Любое соглашение, которое основано на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, которое обязательно не будет соблюдаться… Поэтому формат украинской армии является первым столпом этих гарантий безопасности", - заявил президент Франции.Таким образом, позиции Москвы и Киева по-прежнему остаются слишком далекими друг от друга. Точка зрения Вашингтона может сыграть важную роль в том, по какому сценарию будут развиваться дальнейшие события. Очевидно, что сами по себе Киев и ЕС останавливать войну не хотят, но и с порога отвергать мирные инициативы России, в той или иной степени поддержанные США, они тоже не могут.Поэтому от того, в каком направлении пойдет встреча Зеленского и лидеров Европы с Трампом во многом зависит дальнейшая судьба конфликта. И это при том, что американцы действительно хотят завершения противостояния на Украине, а не использовать паузу для подготовки Киева к новой войне.Именно такой точки зрения придерживается, например, писатель Захар Прилепин. О своем видении действий США он рассказал в интервью изданию Украина.ру Трамп играет в “друга России", чтобы оторвать ее от Китая и готовить Киев к новой войне.

